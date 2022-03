Federer di nuovo in campo (Video)

Qualche diritto, tirato quasi da fermo. Quel suono unico delle corde che spingono la palla, con l’acustica tutta particolare di un campo indoor. Bastano pochi secondi per scaldare il cuore dei fan di Roger Federer.

Lo svizzero ha pubblicato su Instagram un mini video, il suo ritorno in campo. In pochi minuti milioni di visualizzazioni, con i like di Wimbledon, US Open, ITF e soprattutto tantissimi appassionati che ancora credono di poterlo rivedere in azione.

È presto per immaginarsi chissà cosa, ma intanto possiamo dire “Bentornato Roger!”