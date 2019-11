Coppa Davis: da domani la sfida del Group I tra Pakistan e India. Si gioca in campo neutro

Pakistan e India sono pronte a scendere in campo per lo spareggio del Group I di Coppa Davis: in palio c’è un posto nelle qualificazioni alle prossime Davis Cup Finals contro la Croazia, testa di serie numero uno del torneo cadetto. Inizialmente programmato per lo scorso mese di settembre, l’incontro è stato posticipato dall’ITF per la situazione di rischio che si sarebbe venuta a creare nel caso in cui si fosse giocato a Islamabad: i conflitti tra le due nazioni, infatti, avrebbe potuto causare conseguenze piuttosto gravi anche dal punto di vista degli attentati terroristici, non così inusuali in quelle zone. La sfida, quindi, è stata spostata in campo neutro e da domani si giocherà a Nur-Sultan, la “vecchia” Astana, capitale del Kazakistan, sul cemento indoor del National Tennis Center.

Il Pakistan non potrà contare su Aisam-ul-Haq Qureshi, vera e propria leggenda del tennis pakistano (attualmente è n.52 ATP in doppio), e Aqeel Khan, numero uno del Paese nella classifica ATP di singolare (n.1459, con un best ranking da Top-400). Entrambi, infatti, si sono apertamente schierati contro la decisione dell’International Tennis Federation di modificare la sede dell’incontro e, per questo motivo, non saranno di scena. Sarà dunque una situazione di assoluta emergenza per il Pakistan che schiererà Yousaf Khalil (n.1680 ATP, classe 1999), Huzaifa Abdul Rehman (n.447 del ranking Juniores, classe 2002) e Muhammad Shoaib (classe 2002), il quale ricoprirà anche il ruolo di capitano. L’India, invece, si presenta con due Top-200 (Sumit Nagal e Ramkumar Ramanathan), il n.392 ATP Saketh Myneni e gli esperti doppisti Leander Paes e Jeevan Nedunchezhiyan.

PAKISTAN-INDIA, IL PROGRAMMA:

R1 – Muhammad Shoaib (PAK) vs Ramkumar Ramanathan (IND) (Venerdi 29, ore 9)

R2 – Huzaifa Abdul Rehman (PAK) vs Sumit Nagal (IND) (Venerdi 29, a seguire)

R3 – Huzaifa Abdul Rehman/Muhammad Shoaib (PAK) vs Jeevan Nedunchezhiyan/Leander Paes (IND) (Sabato 30, ore 7)

R4 – Muhammad Shoaib (PAK) vs Sumit Nagal (IND) (Sabato 30, a seguire)

R5 – Huzaifa Abdul Rehman (PAK) vs Ramkumar Ramanathan (IND) (Sabato 30, a seguire)