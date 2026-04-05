Subito grande Italia all’Atkinsons Monza Open 26: avanti in 7 nelle qualificazioni. Lunedì tocca già a Bellucci (con il programma di domani)

Il tennis italiano non perde mai l’occasione per mostrare e arricchire il suo momento d’oro. L’ha detto la domenica inaugurale dell’Atkinsons Monza Open 26, il torneo ATP Challenger 125 del Villa Reale Tennis scattato con tanto entusiasmo e una lunga collezione di successi azzurri. Gli italiani in gara nelle qualificazioni erano in nove e hanno vinto in sette, regalando un sorriso dopo l’altro al tanto pubblico che ha scelto di trascorrere una domenica di Pasqua alternativa, all’insegna della racchetta. Per l’Italia, le buone notizie sono state così tante che diventa persino complesso individuare un vero protagonista di giornata, fra chi ha vinto con più agio – su tutti Federico Arnaboldi: rapido 6-3 6-0 al ceco Petr Brunclik – e chi invece ha dovuto lottare e soffrire. Come il ventenne Federico Bondioli, che dopo aver raggiunto a Napoli la prima semifinale in carriera a livello Challenger sogna di ripetersi anche in Lombardia. Il ravennate ha rischiato grosso contro il kazako Yevseyev, ma dal 6-3 4-2 in favore del rivale è riuscito a cambiare marcia al suo tennis e volto alla partita, imponendosi alla distanza per 3-6 6-4 6-4. Lunedì, Bondioli si giocherà l’accesso al main draw contro l’altro azzurro Andrea Guerrieri, a segno per 7-5 6-2 sull’esperto Radu Albot. Sarà un duello – mancino – fra Emilia (Guerrieri è nativo di Correggio) e Romagna, sponda Ravenna. L’altro derby che permetterà di portare almeno a 10 il numero di italiani nel main draw vedrà invece Arnaboldi di fronte al siciliano Fabrizio Andaloro, promosso contro il polacco Berkieta.

Fra gli azzurri ha vinto in rimonta anche Filippo Romano, accompagnato da coach Gipo Arbino. In svantaggio per 3-1 nel terzo set contro l’indiano Manas Dhamne, il ligure si è aggiudicato cinque game di fila, chiudendo per 6-3 3-6 6-3 e prendendosi il match decisivo con l’austriaco Kopp. In tre set anche la vittoria di Carlo Alberto Caniato contro il tedesco Rudolf Molleker, così come quella del talento Jacopo Vasamì, già protagonista a Monza nel 2025. In un Centrale pienissimo, il romano classe 2007 ha mostrato grandi qualità e nervi saldi per domare il ceco Martin Krumich, sconfitto per 7-6 1-6 7-6. Per Caniato sfida decisiva delle qualificazioni contro lo slovacco Gombos, mentre Vasamì si giocherà l’accesso al main draw contro il tedesco Henri Squire, che in chiusura di giornata ha superato per 6-3 6-1 il 17enne locale Van Son Didoni. Dopo una buona partenza (è stato avanti per 3-1), il ragazzo di Biassono – allievo del V-Team sui campi del Villa Reale Tennis – ha pagato la maggiore abitudine del rivale a giocare certe partite, ma è comunque uscito dal campo a testa alta.

A Monza è in arrivo un lunedì di Pasquetta ibrido: la prima parte di giornata sarà dedicata alle qualificazioni, con i sei match del turno decisivo (due per campo, dalle 10 del mattino); mentre nel pomeriggio – non prima delle 13, con ingresso gratuito – scatterà il tabellone principale, con quattro incontri e subito in campo uno dei più attesi. È il varesino Mattia Bellucci, terza testa di serie e numero 73 del mondo, che sul Centrale se la vedrà col serbo Dusan Lajovic, ex top-30, vincitore in carriera di due titoli nel circuito maggiore e capace nel 2019 di arrivare in finale al Masters 1000 di Monte-Carlo. Da non perdere anche il duello successivo: in campo il n.5 del seeding Vilius Gaubas, lituano sempre più vicino a diventare il secondo top-100 nella storia del suo Paese, e l’ascolano Stefano Travaglia, che di recente ha vinto il suo settimo titolo Challenger (a Zara, in Croazia) ed è più lanciato che mai verso un ritorno ad altissimi livelli. Due incontri anche sul Campo 1: prima lo spagnolo Roberto Carballes Baena sfida il giapponese Rei Sakamoto, poi tocca al duello fra lo svizzero Remi Bertola e il tunisino Moez Echargui, a lungo compagni d’allenamento a Milano, con l’MXP Tennis Team.

RISULTATI

Qualificazioni. Primo turno: Henri Squire (Ger) b. Van Son Didoni (Ita) 6-3 6-1, Jacopo Vasamì (Ita) b. Martin Krumich (Cze) 7-6 1-6 7-6, Sumit Nagal (Ind) b. Enrico Dalla Valle (Ita) 6-2 4-6 6-2, Maks Kasnikowski (Pol) b. Laurent Lokoli (Fra) 6-2 3-6 6-3, Norbert Gombos (Svk) b. Eero Vasa (Fin) 6-7 7-6 6-2, Carlo Alberto Caniato (Ita) b. Rudolf Molleker (Ger) 6-3 3-6 7-5, Sandro Kopp (Aut) b. Neil Oberleitner (Aut) 6-4 7-6, Filippo Romano (Ita) b. Manas Dhamne (Ind) 6-3 3-6 6-3, Federico Arnaboldi (Ita) b. Petr Brunclik (Cze) 6-3 6-0, Fabrizio Andaloro (Ita) b. Tomasz Berkieta (Pol) 6-4 3-6 6-3, Federico Bondioli (Ita) b. Denis Yevseyev (Kaz) 3-6 6-4 6-4, Andrea Guerrieri (Ita) b. Radu Albot (Mda) 7-5 6-2.

Center Court – ore 10:00

Norbert Gombos vs Carlo Alberto Caniato

Henri Squire vs Jacopo Vasami

Dusan Lajovic vs Mattia Bellucci (Non prima 13:00)

Vilius Gaubas vs Stefano Travaglia

Court 1 – ore 10:00

Sandro Kopp vs Filippo Romano

Sumit Nagal vs Maks Kasnikowski

Rei Sakamoto vs Roberto Carballes Baena (Non prima 13:00)

Moez Echargui vs Remy Bertola

Court 2 – ore 10:00

Federico Bondioli vs Andrea Guerrieri

Federico Arnaboldi vs Fabrizio Andaloro