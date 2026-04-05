Barletta, Lukas Neumayer vince l’Open della Disfida

Va all’austriaco Lukas Neumayer la 26^ edizione dell’Open della Disfida “Trofeo Lapietra” di Barletta. Il 23enne supera in finale l’italiano coetaneo Michele Ribecai al termine di una partita bella e combattuta. Successo in rimonta per Neumayer, che si conferma al termine di un torneo in cui ha perso solo un set, proprio nell’atto finale del Challenger Atp da 100mila euro di montepremi.

Buona la partenza dell’italiano che vince il primo parziale per 6/2 a suon di break. La reazione dell’austriaco non si fa attendere e si materializza con il secondo set vinto per 6/3. Stesso risultato anche per il terzo e decisivo parziale, in cui Ribecai cerca di tenere il passo di Neumayer, senza riuscirci. Soddisfatto il numeroso pubblico che ha riempito gli spalti del Circolo Tennis “Hugo Simmen”, durante il giorno di Pasqua. Una competizione che continua ad essere motivo di richiamo per appassionati e curiosi del tennis. Nonostante le pessime condizioni climatiche che hanno condizionato il cammino regolare del torneo, impeccabile l’organizzazione che è riuscita a portare a compimento la manifestazione, anche grazie alla collaborazione con la struttura di Montefalcone Village di Trani, che ha messo a disposizione i due campi al coperto.

LE DICHIARAZIONI DEI FINALISTI – «Sono contento per questa vittoria, e l’Italia continua a portarmi fortuna perché riesco a raggiungere sempre risultati importanti quando gioca in questa nazione – commenta il vincitore Lukas Neumayer -. E’ stato un torneo molto positivo per me, perché mi sentivo in forma e ho giocato un buon tennis. In finale, è stata la partita più difficile. Non è stato semplice affrontare Ribecai, ma sono riuscito a superarlo grazie ad un buon recupero, dopo una partenza in salita».

«E’ mancata la ciliegina sulla torta con la vittoria finale, ma posso ritenermi comunque soddisfatto per quanto fatto in questo torneo – dice Michele Ribecai -. Sono partito come lucky loser e ho raggiunto la finale, dove ho affrontato un Neumayer che è stato più bravo di me. Se unisco questa finale al buon risultato di Napoli, posso essere più che contento per le mie prestazioni delle ultime due settimane. Questo mi lascia ben sperare per il futuro».

I COMMENTI – «Questa settimana la ricorderemo per tanto tempo, perché è stata ricca di difficoltà e imprevisti legati al cattivo meteo – asserisce il direttore del torneo, Enzo Ormas -. Nonostante tutto, il torneo è andato avanti fino agli ultimi due giorni che hanno visto partite di livello e grande partecipazione di pubblico. Un doveroso ringraziamento va tutto lo staff, al circolo che ci ha ospitato e ai manutentori dei campi. Tutta gente esperta, altrimenti questo torneo non sarebbe arrivato alla 26esima edizione. Non dobbiamo dimenticare il livello tecnico della competizione che resta sempre molto alto. Stiamo comunque lavorando per migliorarci ancora di più, in vista del prossimo anno».

«Il Challenger di Barletta è ormai diventato un punto di riferimento non solo internazionale – spiega il vice presidente nazionale Fitp, Isidoro Alvisi -. Questa competizione è stata il trampolino di lancio per tanti italiani che adesso gravitano nella top 20 al mondo, e speriamo possa esserlo anche per questo giovane Ribecai. Del resto nel 2021 un finalista (non vincitore) è stato un certo Cobolli, e sappiamo tutti dove si trova adesso. Questi tornei, inoltre, fanno bene all’intero movimento tennistico locale e regionale, avvicinando sempre più giovani tennisti a questo sport. La strada è segnata in positivo, bisogna proseguirla».

«E’ un onore oltre che motivo di orgoglio per il Circolo Simmen ospitare questo Challenger che fa di Barletta il fulcro mondiale del tennis – dice il presidente del Ct Barletta, Savino Lapalombella -. Quest’anno è stato molto particolare, ma abbiamo superato anche questa dura prova. Del resto anche i tennisti che sono arrivati qui da ogni parte del mondo ci hanno ringraziato».