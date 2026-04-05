Challenger Monza, Mexico City, Campinas, Madrid, Sarasota e Wuning: I risultati completi con il dettaglio del Primo Turno di Qualificazione (LIVE)

05/04/2026 09:31 Nessun commento
Jacopo Vasami classe 2007

CHALLENGER Monza 🇮🇹 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 10:00
Federico Bondioli ITA vs Denis Yevseyev KAZ
ATP Monza
Federico Bondioli [6]
3
6
6
Denis Yevseyev
6
4
4
Vincitore: Bondioli
Petr Brunclik CZE vs Federico Arnaboldi ITA

ATP Monza
Petr Brunclik [5]
3
0
Federico Arnaboldi
6
6
Vincitore: Arnaboldi
Sandro Kopp AUT vs Neil Oberleitner AUT

ATP Monza
Sandro Kopp [4]
6
7
Neil Oberleitner
4
6
Vincitore: Kopp
Jacopo Vasami ITA vs Martin Krumich CZE

ATP Monza
Jacopo Vasami
7
1
7
Martin Krumich [8]
6
6
6
Vincitore: Vasami
Court 1 – ore 10:00
Rudolf Molleker GER vs Carlo Alberto Caniato ITA

ATP Monza
Rudolf Molleker
3
6
5
Carlo Alberto Caniato [11]
6
3
7
Vincitore: Caniato
Radu Albot MDA vs Andrea Guerrieri ITA

ATP Monza
Radu Albot
5
2
Andrea Guerrieri [12]
7
6
Vincitore: Guerrieri
Laurent Lokoli FRA vs Maks Kasnikowski POL

ATP Monza
Laurent Lokoli
2
6
3
Maks Kasnikowski [7]
6
3
6
Vincitore: Kasnikowski
Sumit Nagal IND vs Enrico Dalla Valle ITA

ATP Monza
Sumit Nagal [2]
6
4
6
Enrico Dalla Valle
2
6
2
Vincitore: Nagal
Court 2 – ore 10:00
Norbert Gombos SVK vs Eero Vasa FIN

ATP Monza
Norbert Gombos [3]
6
7
6
Eero Vasa
7
6
2
Vincitore: Gombos
Manas Dhamne IND vs Filippo Romano ITA

ATP Monza
Manas Dhamne
3
6
3
Filippo Romano [10]
6
3
6
Vincitore: Romano
Tomasz Berkieta POL vs Fabrizio Andaloro ITA

ATP Monza
Tomasz Berkieta
4
6
3
Fabrizio Andaloro [9]
6
3
6
Vincitore: Andaloro
Henri Squire GER vs Van Son Didoni ITA

ATP Monza
Henri Squire [1]
6
6
Van Son Didoni
3
1
Vincitore: Squire
CHALLENGER Madrid 🇪🇸 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Court Central Silverway – ore 11:00
Pablo Manzano Lapuerta ESP vs Christoph Negritu GER (Non prima 14:00)
ATP Madrid
Pablo Manzano Lapuerta
0
6
1
Christoph Negritu [10]
0
4
0
Vincitore: Manzano Lapuerta
Daniel Lara Salmeron ESP vs Calvin Hemery FRA

ATP Madrid
Daniel Lara Salmeron
3
2
Calvin Hemery [7]
6
6
Vincitore: Hemery
Court Comunidde Madrid – ore 11:00
Diego Dedura GER vs Asier Meneses Perny ESP

ATP Madrid
Diego Dedura [1]
6
6
Asier Meneses Perny
0
0
Vincitore: Dedura
Mario Gonzalez Fernandez ESP vs Oriol Roca Batalla ESP

ATP Madrid
Mario Gonzalez Fernandez
7
3
2
Oriol Roca Batalla [11]
6
6
6
Vincitore: Roca Batalla
Dominic Stricker SUI vs Rafael Izquierdo Luque ESP

ATP Madrid
Dominic Stricker [6]
7
6
Rafael Izquierdo Luque
6
4
Vincitore: Stricker
Andrej Nedic BIH vs Milos Karol SVK (Non prima 16:00)

ATP Madrid
Andrej Nedic [4]
7
6
Milos Karol
6
4
Vincitore: Nedic
Court Manolo Santana – ore 11:00
Franco Agamenone ITA vs Michael Vrbensky CZE

ATP Madrid
Franco Agamenone [3]
6
6
Michael Vrbensky
3
4
Vincitore: Agamenone
Michiel De Krom NED vs Stefan Palosi ROU (Non prima 13:00)

ATP Madrid
Michiel De Krom
2
6
6
Stefan Palosi [12]
6
2
7
Vincitore: Palosi
Andrew Paulson CZE vs Carlos Sanchez Jover ESP

ATP Madrid
Andrew Paulson
4
6
3
Carlos Sanchez Jover [9]
6
4
6
Vincitore: Sanchez Jover
Court 7 – ore 11:00
Martin Cozar Gimenez ESP vs Inaki Montes-De La Torre ESP

ATP Madrid
Martin Cozar Gimenez
3
0
Inaki Montes-De La Torre [8]
6
6
Vincitore: Montes-De La Torre
Abdullah Shelbayh JOR vs Alexander Donski BUL

ATP Madrid
Abdullah Shelbayh [5]
6
5
6
Alexander Donski
3
7
3
Vincitore: Shelbayh
Edas Butvilas LTU vs Svyatoslav Gulin RUS (Non prima 15:00)

ATP Madrid
Edas Butvilas [2]
6
6
Svyatoslav Gulin
2
0
Vincitore: Butvilas
CHALLENGER Sarasota 🇺🇸 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Nick Bollettieri Court – ore 16:00
Theodore Winegar USA vs Ryan Colby USA
ATP Sarasota
Theodore Winegar
4
3
Ryan Colby [10]
6
6
Vincitore: Colby
Ronit Karki USA vs Felix Corwin USA

ATP Sarasota
Ronit Karki
2
6
7
Felix Corwin [11]
6
2
5
Vincitore: Karki
Benjamin Kittay USA vs Strong Kirchheimer USA

ATP Sarasota
Benjamin Kittay
2
6
2
Strong Kirchheimer [9]
6
4
6
Vincitore: Kirchheimer
Liam Draxl CAN vs Teodor Davidov USA

ATP Sarasota
Liam Draxl [1]
6
6
Teodor Davidov
4
1
Vincitore: Draxl
Kei Nishikori Court – ore 16:00
Garrett Johns USA vs Ronald Hohmann USA

ATP Sarasota
Garrett Johns [2]
6
6
6
Ronald Hohmann
7
2
4
Vincitore: Johns
Szymon Kielan POL vs Joshua Sheehy USA

ATP Sarasota
Szymon Kielan
0
4
2
Joshua Sheehy [7]
0
6
2
Vincitore: Sheehy
Cleeve Harper CAN vs Luis David Martinez VEN

ATP Sarasota
Cleeve Harper
6
6
Luis David Martinez [12]
3
4
Vincitore: Harper
Preston Brown USA vs Kaylan Bigun USA

ATP Sarasota
Preston Brown
2
6
4
Kaylan Bigun [8]
6
4
6
Vincitore: Bigun
Larry Greenspon Court – ore 16:00
Reda Bennani MAR vs Alex Kobelt USA

ATP Sarasota
Reda Bennani [5]
6
6
Alex Kobelt
4
0
Vincitore: Bennani
Bruno Kuzuhara USA vs Justin Roberts BAH

ATP Sarasota
Bruno Kuzuhara [6]
6
6
Justin Roberts
2
3
Vincitore: Kuzuhara
Kilian Feldbausch SUI vs Juan Jose Bianchi VEN

ATP Sarasota
Kilian Feldbausch [3]
3
6
6
Juan Jose Bianchi
6
3
1
Vincitore: Feldbausch
Christian Langmo USA vs Cristian Rodriguez COL

ATP Sarasota
Christian Langmo [4]
6
6
Cristian Rodriguez
0
2
Vincitore: Langmo
CHALLENGER Città del Messico 🇲🇽 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

Estadio – ore 18:00
Alan Fernando Rubio Fierros MEX vs Tibo Colson BEL
ATP Mexico City
Alan Fernando Rubio Fierros
2
6
6
Tibo Colson [11]
6
4
7
Vincitore: Colson
Patrick Zahraj GER vs Carlo Arena Fava MEX

ATP Mexico City
Patrick Zahraj [2]
6
6
Carlo Arena Fava
3
3
Vincitore: Zahraj
Rafael De Alba MEX vs Miguel Tobon COL

ATP Mexico City
Rafael De Alba
3
2
Miguel Tobon [7]
6
6
Vincitore: Tobon
Alejandro Hayen MEX vs Jake Delaney AUS (Non prima 23:30)

ATP Mexico City
Alejandro Hayen
6
3
7
Jake Delaney [9]
3
6
6
Vincitore: Hayen
Grandstand – ore 18:00
Guillaume Dalmasso FRA vs Bor Artnak SLO

ATP Mexico City
Guillaume Dalmasso
3
3
Bor Artnak [10]
6
6
Vincitore: Artnak
Quinn Vandecasteele USA vs Ivan Marrero Curbelo ESP

ATP Mexico City
Quinn Vandecasteele [4]
5
7
4
Ivan Marrero Curbelo
7
6
6
Vincitore: Marrero Curbelo
Max Wiskandt GER vs Maxwell Mckennon USA

ATP Mexico City
Max Wiskandt [3]
6
6
Maxwell Mckennon
3
3
Vincitore: Wiskandt
Robin Catry FRA vs Mauricio Schtulmann Gasca MEX

ATP Mexico City
Robin Catry [5]
6
6
Mauricio Schtulmann Gasca
1
1
Vincitore: Catry
Cancha 1 – ore 18:00
Alafia Ayeni USA vs Samuel Heredia COL

ATP Mexico City
Alafia Ayeni [6]
6
4
6
Samuel Heredia
4
6
3
Vincitore: Ayeni
Samuel Alejandro Linde Palacios COL vs Vladyslav Orlov UKR

ATP Mexico City
Samuel Alejandro Linde Palacios
7
2
3
Vladyslav Orlov [12]
6
6
6
Vincitore: Orlov
Andrew Fenty USA vs Matteo Covato ITA

ATP Mexico City
Andrew Fenty [1]
6
6
Matteo Covato
3
2
Vincitore: Fenty
Karl Poling USA vs Mateus Alves BRA

ATP Mexico City
Karl Poling
30
6
4
Mateus Alves [8]
15
3
1
Vincitore: Poling
CHALLENGER Wuning 🇨🇳 – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 05:00
Hanyi Liu CHN vs Tai Sach AUS
ATP Wuning
Tai Sach [6]
6
1
Hanyi Liu
7
6
Vincitore: Liu
Alternate it vs Daniil Ostapenkov BLR

Il match deve ancora iniziare

Joshua Charlton AUS vs Carl Emil Overbeck DEN

ATP Wuning
Carl Emil Overbeck [3]
3
6
Joshua Charlton
6
7
Vincitore: Charlton
Court 1 – ore 05:00
Yusuke Takahashi JPN vs Sergey Betov BLR

ATP Wuning
Yusuke Takahashi [5]
6
6
Sergey Betov
2
2
Vincitore: Takahashi
Kody Pearson AUS vs Matisse Bobichon FRA

ATP Wuning
Kody Pearson
6
6
Matisse Bobichon [11]
2
1
Vincitore: Pearson
Ben Jones GBR vs Yuki Mochizuki JPN

ATP Wuning
Ben Jones
6
6
6
Yuki Mochizuki [8]
4
7
7
Vincitore: Mochizuki
Fanming Meng CHN vs Pavle Marinkov AUS

ATP Wuning
Fanming Meng
2
0
Pavle Marinkov [9]
6
6
Vincitore: Marinkov
Court 2 – ore 05:00
Ethan Cook AUS vs Ryuki Matsuda JPN

ATP Wuning
Ethan Cook
6
6
Ryuki Matsuda [7]
3
3
Vincitore: Cook
Mitsuki Wei Kang Leong MAS vs Xianfeng Chen CHN

ATP Wuning
Xianfeng Chen
2
1
Mitsuki Wei Kang Leong [10]
6
6
Vincitore: Leong
Ryo Tabata JPN vs Uisung Park KOR

ATP Wuning
Ryo Tabata
7
2
4
Uisung Park [12]
6
6
6
Vincitore: Park
CHALLENGER Campinas 🇧🇷 – 1° Turno Qualificazione, terra battuta

QUADRA JOAO LIMA – ore 15:00
Santiago De La Fuente ARG vs Joao Victor Couto Loureiro BRA
ATP Campinas
Santiago De La Fuente [6]
6
6
Joao Victor Couto Loureiro
4
2
Vincitore: De La Fuente
Bruno Fernandez BRA vs Pietro Gava BRA

ATP Campinas
Bruno Fernandez [4]
6
6
Pietro Gava
2
0
Vincitore: Fernandez
Wilson Leite BRA vs Jose Pereira BRA

ATP Campinas
Wilson Leite
4
2
Jose Pereira [8]
6
6
Vincitore: Pereira
Mariano Kestelboim ARG vs Natan Rodrigues BRA

ATP Campinas
Mariano Kestelboim [2]
0
2
0
Natan Rodrigues
0
6
0
Vincitore: Rodrigues
QUADRA 3 – ore 15:00
Joao Vitor Scramin Do Lago BRA vs Benjamin Torrealba CHI

ATP Campinas
Joao Vitor Scramin Do Lago
2
3
Benjamin Torrealba [9]
6
6
Vincitore: Torrealba
Marcco Iannoni BRA vs Nicolas Villalon CHI

ATP Campinas
Marcco Iannoni
3
1
Nicolas Villalon [10]
6
6
Vincitore: Villalon
Victor Hugo Remondy Pagotto BRA vs Arklon Huertas Del Pino Cordova PER

ATP Campinas
Victor Hugo Remondy Pagotto
7
6
Arklon Huertas Del Pino Cordova [12]
5
1
Vincitore: Remondy Pagotto
Lucio Ratti ARG vs Rafael Tosetto BRA

ATP Campinas
Jefferson Wendler Filho
6
0
2
Rafael Tosetto
2
6
6
Vincitore: Tosetto
QUADRA 4 – ore 15:00
Franco Ribero ARG vs Thiago Cigarran ARG

ATP Campinas
Franco Ribero
6
7
Thiago Cigarran [11]
1
6
Vincitore: Ribero
Eric Vanshelboim UKR vs Nicolas Zanellato BRA

ATP Campinas
Eric Vanshelboim [3]
3
4
Nicolas Zanellato
6
6
Vincitore: Zanellato
Daniel Antonio Nunez CHI vs Joao Vitor Goncalves Ceolin BRA

ATP Campinas
Daniel Antonio Nunez [5]
7
6
6
Joao Vitor Goncalves Ceolin
6
7
4
Vincitore: Nunez
Valentin Basel ARG vs Conner Huertas del Pino PER

ATP Campinas
Valentin Basel
6
5
Conner Huertas del Pino [7]
7
7
Vincitore: Huertas del Pino
