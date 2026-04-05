Italiani in Campo ATP, Challenger, Copertina, WTA

Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 05 Aprile 2026

05/04/2026 19:49 64 commenti
Michele Ribecai nella foto
Michele Ribecai nella foto

MCO Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R32 Bergs BEL/Sinner ITA – Machac CZE/Ruud NOR Inizio 11:00

ATP Monte-Carlo
Zizou Bergs / Jannik Sinner
6
7
Tomas Machac / Casper Ruud
4
5
Vincitore: Bergs / Sinner
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Q2 Arnaldi ITA – Muller FRA Non prima 12:30

ATP Monte-Carlo
Matteo Arnaldi
1
7
4
Alexandre Muller [13]
6
6
6
Vincitore: Muller
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ITA CH 75 Barletta – terra
F Ribecai ITA – Neumayer AUT Inizio 15:00

ATP Barletta
Michele Ribecai
6
3
3
Lukas Neumayer
2
6
6
Vincitore: Neumayer
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ESP CH 100 Menorca – terra
F Martinez ESP – Brancaccio ITA Inizio 12:00

ATP Menorca
Alex Martinez
1
4
Raul Brancaccio
6
6
Vincitore: Brancaccio
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ITA CH 125 Monza – terra
Q1 Bondioli ITA – Yevseyev KAZ Inizio 10:00

ATP Monza
Federico Bondioli [6]
3
6
6
Denis Yevseyev
6
4
4
Vincitore: Bondioli
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Q1 Brunclik CZE – Arnaboldi ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Monza
Petr Brunclik [5]
3
0
Federico Arnaboldi
6
6
Vincitore: Arnaboldi
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Q1 Vasami ITA – Krumich CZE 4° inc. ore 10:00

ATP Monza
Jacopo Vasami
7
1
7
Martin Krumich [8]
6
6
6
Vincitore: Vasami
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Q1 Molleker GER – Caniato ITA Inizio 10:00

ATP Monza
Rudolf Molleker
3
6
5
Carlo Alberto Caniato [11]
6
3
7
Vincitore: Caniato
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Q1 Albot MDA – Guerrieri ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Monza
Radu Albot
5
2
Andrea Guerrieri [12]
7
6
Vincitore: Guerrieri
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Q1 Nagal IND – Dalla Valle ITA 4° inc. ore 10:00

ATP Monza
Sumit Nagal [2]
6
4
6
Enrico Dalla Valle
2
6
2
Vincitore: Nagal
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Q1 Dhamne IND – Romano ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Monza
Manas Dhamne
3
6
3
Filippo Romano [10]
6
3
6
Vincitore: Romano
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Q1 Berkieta POL – Andaloro ITA 3° inc. ore 10:00

ATP Monza
Tomasz Berkieta
4
6
3
Fabrizio Andaloro [9]
6
3
6
Vincitore: Andaloro
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Q1 Squire GER – Didoni ITA 2° inc. ore 10:00

ATP Monza
Henri Squire [1]
6
6
Van Son Didoni
3
1
Vincitore: Squire
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MEX CH 125 Mexico City – hard
Q1 Fenty USA – Covato ITA 3° inc. ore 18:00

ATP Mexico City
Andrew Fenty [1]
6
6
Matteo Covato
3
2
Vincitore: Fenty
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ESP CH 75 Madrid – terra
Q1 Agamenone ITA – Vrbensky CZE Inizio 11:00

ATP Madrid
Franco Agamenone [3]
6
6
Michael Vrbensky
3
4
Vincitore: Agamenone
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ESP WTA Madrid 125 – terra
Q1 Corte ESP – Tona ITA ore 11:00

WTA Madrid 125
Carlota Corte
0
3
0
0
Miriana Tona [5]
0
6
6
0
Vincitore: Tona
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TAG:

64 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

Anni80 (Guest) 06-04-2026 00:23

Chi tiene la conta dei ch vinti nel 2026? Cina,Napo orso capo, travaglia,cecchinato,Cadenasso,Brancaccio, più due di Maestre poi con le finali di Ribecai e Romano che gridano ancora vendetta! Quindi siamo a 8 giusto?

 64
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robi (Guest) 05-04-2026 21:03

A me questo kouame non mi sta impressionando per nulla…humbert è un coniglio e non ha chiuso solo per questo motivo, ma sto’ ragazzo ha dei limiti strutturali per ora abbastanza seri…Chi ha detto che è piu avanti di Alcaraz alla sua età è davvero un imbecille!

 63
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+1: Detuqueridapresencia
robi (Guest) 05-04-2026 20:58

Scritto da MAURO

Scritto da Rudy
Arnaldi in tabellone come LL, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev

Ma guarda un po’ che sorpresa.
50 punticini possibili visto l’ accoppiamento che lo riporterebbero in top 100

Sei pessimo come sempre…

Scritto da MAURO

Scritto da Rudy
Arnaldi in tabellone come LL, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev

Ma guarda un po’ che sorpresa.
50 punticini possibili visto l’ accoppiamento che lo riporterebbero in top 100

62
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+1: Detuqueridapresencia
ProVax (Guest) 05-04-2026 20:19

A Maiorca tra tanti tanti spagnoli vince un italiano, succede anche il contrario a volte, eppure a qualcuno sembra strano e deve rimarcarlo…

 61
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+1: Detuqueridapresencia
robi (Guest) 05-04-2026 19:44

Scritto da MAURO

Scritto da Rudy
Arnaldi in tabellone come LL, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev

Ma guarda un po’ che sorpresa.
50 punticini possibili visto l’ accoppiamento che lo riporterebbero in top 100

Sei pessimo come sempre…

 60
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+1: Detuqueridapresencia
Detuqueridapresencia 05-04-2026 19:21

Scritto da Brufen

Scritto da Forchetta Antonio

Scritto da alfredino

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

NON HO CAPITO!
“non ce ne sara’ per nessuno tra 2/3 anni” oppure “fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie (con SINNER)”…tra 2/3 anni o tra qualche mese?…capisco l’eccitazione di scrivere questo capolavoro di commento ma almeno fallo in maniera esatta e chiara!
Poveri noi!

Io sono d’accordo invece.a breve Kouame sarà top 10 ! Troppo forte il ragazzino

Attenzione, attenzione! Fermate tutto! Notizia imprescindibile e sconvolgente!
Il Federal è d’accordo con il Federal.

E non è una competenza scontata, credimi.

Io ne ho viste di cose …. Lo Fiasco che smentiva Lo Fiasco usando nick diversi a lui comunque riconducibili ..

😀 😀 😀 😀

 59
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ospite1 (Guest) 05-04-2026 19:15

Buon sorteggio a Monza per Ribecai

 58
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Albo 05-04-2026 19:10

A Monza benissimo tutti eccetto Dalla valle

 57
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Vasco90 05-04-2026 19:07

Benissimo jacopo

 56
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+1: Detuqueridapresencia
Vasco90 05-04-2026 19:02

Benissimo anche romano

 55
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+1: Detuqueridapresencia
Vasco90 05-04-2026 19:01

Finalmente una bella vittoria di arna junior

 54
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+1: Detuqueridapresencia
Vasco90 05-04-2026 18:56

Branca branca branca

 53
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+1: Detuqueridapresencia
MAURO (Guest) 05-04-2026 18:54

Scritto da Ging89

Scritto da MAURO

Scritto da Harlan
Buona Pasqua a tutti.
Anche a trolls & haters
Che la luce del Signore (o chi per esso) vi tolga tutte le ragnatele intracraniche

Grazie caro. Buona Pasqua anche a te ed a tutti gli utenti del forum, ai moderatori, anche se a volte mi hanno fatto arrabbiare, ai giornalisti della redazione.

A me fanno arrabbiare quando ti permettono di parlare
Viva la censura se serve a liberarci da gente come te

Ma una volta X tutte. Si può sapere che problemi ha nei miei confronti ed in quelli di Jodar e Landaluce?

 52
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MAURO (Guest) 05-04-2026 18:36

Scritto da walden

Scritto da MAURO

Scritto da Comandante
@ MAURO (#4586322)
Buona Pasqua a te ed a tutto il forum,ma non ho ancora capito se sei vero o sei una creatura dell’AI da parte della redazione…

Vero.

Vero quadrupede perissodattile…

Buona Pasqua UTENTE WALDEN

 51
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Ging89 (Guest) 05-04-2026 18:31

Scritto da MAURO

Scritto da Harlan
Buona Pasqua a tutti.
Anche a trolls & haters
Che la luce del Signore (o chi per esso) vi tolga tutte le ragnatele intracraniche

Grazie caro. Buona Pasqua anche a te ed a tutti gli utenti del forum, ai moderatori, anche se a volte mi hanno fatto arrabbiare, ai giornalisti della redazione.

A me fanno arrabbiare quando ti permettono di parlare

Viva la censura se serve a liberarci da gente come te

 50
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+1: Vasco90
-1: sergioat
walden 05-04-2026 18:15

Scritto da alfredino

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

NON HO CAPITO!
“non ce ne sara’ per nessuno tra 2/3 anni” oppure “fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie (con SINNER)”…tra 2/3 anni o tra qualche mese?…capisco l’eccitazione di scrivere questo capolavoro di commento ma almeno fallo in maniera esatta e chiara!
Poveri noi!

Non è neppure bravo come muride….

 49
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+1: Vasco90, Detuqueridapresencia
walden 05-04-2026 18:13

Scritto da MAURO

Scritto da Comandante
@ MAURO (#4586322)
Buona Pasqua a te ed a tutto il forum,ma non ho ancora capito se sei vero o sei una creatura dell’AI da parte della redazione…

Vero.

Vero quadrupede perissodattile…

 48
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+1: Vasco90, Detuqueridapresencia
walden 05-04-2026 18:11

Scritto da Albo
Benissimo Bondioli e Agamenone,intanto nella finale di Minorca si intravede un Brancaccio in modalità Gimbo Moroni ditta asfaltatrice,speriamo bene,vincere il challenger potrebbe dargli fiducia,Lui e Ribecai in caso di vittoria possono puntare alle qualificazioni del Roland Garros.
Qualcuno sa quanto tempo si ha per le quali del RG?

Per favore non tiriamo più fuori Moroni (Gian Marco)….

 47
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-1: Vasco90
walden 05-04-2026 18:10

Scritto da Tennis bel gioco
@ Marco M. (#4586373)
Buongiorno Marco. Sono a Montecarlo e ho visto Arnaldi. Fisicamente benino direi. Tecnicamente ha subito la non ancora perfetta forma fisica e si è fatto sorprendere in contropiede troppe volte dal solido ma non eccezionale Muller. Tatticamente invece: lo definisco SCRITERIATO. Quando ha giocato con ordine e senza improvvisare ha portato a casa il punto, in altre occasioni invece…..

Niente di nuovo, è così da sempre….

 46
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+1: Vasco90, Detuqueridapresencia
Edoardo (Guest) 05-04-2026 18:08

Quello conquistato da Brancaccio è il 5° challenger italiano 2026, giusto?

 45
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+1: Vasco90
Edoardo (Guest) 05-04-2026 18:05

Scritto da CannoniereKarlovic
All’Open della Disfida andai
Mille difficoltà superai
E tra gli operai e i fornai trovai…
MICHELE RIBECAIIII
Aleeeee oooooo
MICHELE RIBECAIIII
Non perde maiiiii…

Complimenti per il pronostico!!!

 44
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-1: Vasco90, CannoniereKarlovic, luca74
Brufen (Guest) 05-04-2026 17:49

Scritto da Forchetta Antonio

Scritto da alfredino

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

NON HO CAPITO!
“non ce ne sara’ per nessuno tra 2/3 anni” oppure “fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie (con SINNER)”…tra 2/3 anni o tra qualche mese?…capisco l’eccitazione di scrivere questo capolavoro di commento ma almeno fallo in maniera esatta e chiara!
Poveri noi!

Io sono d’accordo invece.a breve Kouame sarà top 10 ! Troppo forte il ragazzino

Attenzione, attenzione! Fermate tutto! Notizia imprescindibile e sconvolgente!

Il Federal è d’accordo con il Federal.

 43
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+1: Marco M., Vasco90, Detuqueridapresencia, Etor
Brufen (Guest) 05-04-2026 17:45

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

Grande Federal! Im barba alla crisi dei carburanti, lui vola libero per il mondo… ieri a Monastir, oggi a Montecarlo, domani a Nonthaburi per scovare il prossimo under 12 thailandese pronto a riscrivere la storia del tennis!

PS sono passati già anni da quando sentenziavi che entro qualche mese Fonseca avrebbe preso a pallate Sinner. E che Dedura era più forte di Nadal. 😀

 42
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+1: Vasco90, Albo, Detuqueridapresencia, Tennista dastrapazzo, Etor
MAURO (Guest) 05-04-2026 17:29

Scritto da Rudy
Arnaldi in tabellone come LL, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev

Ma guarda un po’ che sorpresa.
50 punticini possibili visto l’ accoppiamento che lo riporterebbero in top 100

 41
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+1: Vasco90
-1: Detuqueridapresencia
Rudy (Guest) 05-04-2026 17:28

Arnaldi in tabellone come LL, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev

 40
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+1: Paky 71, Marco M., eternauta, Vasco90
Tennis bel gioco (Guest) 05-04-2026 17:22

@ Marco M. (#4586373)

Buongiorno Marco. Sono a Montecarlo e ho visto Arnaldi. Fisicamente benino direi. Tecnicamente ha subito la non ancora perfetta forma fisica e si è fatto sorprendere in contropiede troppe volte dal solido ma non eccezionale Muller. Tatticamente invece: lo definisco SCRITERIATO. Quando ha giocato con ordine e senza improvvisare ha portato a casa il punto, in altre occasioni invece…..

 39
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+1: Marco M., Vasco90
Pietropaolo Hess (Guest) 05-04-2026 17:18

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

Occhio anche a Jodar. Sta prendendo a pallate Trungellitine credo che sia molto simile a Sinner alla sua età anche se lo spagnolo sembra più completo

 38
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+1: Vasco90
piper 05-04-2026 17:18

Peccato Matteo e Michele.

 37
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+1: Vasco90
Sebastiano (Guest) 05-04-2026 17:13

E bravo Brancaccio! altro bel challenger 100 in saccoccia!

 36
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+1: Marco M., Vasco90
piper 05-04-2026 16:50

@ Marco M. (#4586373)

No, non sbagli, l’ho visto anch’io bene, avevo temuto dopo il 1° set.

 35
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+1: Marco M., Vasco90
Forchetta Antonio (Guest) 05-04-2026 16:49

Scritto da Marco M.
Arnaldi purtroppo fuori, ha giocato in una bolgia assurda.
Comunque a me è sembrato in ripresa, magari sbaglio…

Meno male che Montecarlo sono tutti italiani… lui che è di Sanremo poi!

 34
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-1: Marco M., Detuqueridapresencia, Vasco90
Marco M. 05-04-2026 16:46

Arnaldi purtroppo fuori, ha giocato in una bolgia assurda.
Comunque a me è sembrato in ripresa, magari sbaglio…

 33
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+1: Vasco90
piper 05-04-2026 16:32

@ Giallo Naso (#4586356)

Purtroppo Michele sotto anche nel 3° set.

 32
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+1: Vasco90
Giallo Naso (Guest) 05-04-2026 16:12

Che giornata ragazzi. Speriamo continuino così

 31
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+1: Vasco90
Albo 05-04-2026 16:11

Scritto da CannoniereKarlovic
All’Open della Disfida andai
Mille difficoltà superai
E tra gli operai e i fornai trovai…
MICHELE RIBECAIIII
Aleeeee oooooo
MICHELE RIBECAIIII
Non perde maiiiii…

Speriamo la porti a casa ma è ancora lunga,il toscano è sotto nel 2o set

 30
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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
MAURO (Guest) 05-04-2026 16:04

Scritto da Comandante
@ MAURO (#4586322)
Buona Pasqua a te ed a tutto il forum,ma non ho ancora capito se sei vero o sei una creatura dell’AI da parte della redazione…

Vero.

 29
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+1: Vasco90
Comandante (Guest) 05-04-2026 15:55

@ MAURO (#4586322)

Buona Pasqua a te ed a tutto il forum,ma non ho ancora capito se sei vero o sei una creatura dell’AI da parte della redazione…

 28
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+1: Vasco90
piper 05-04-2026 15:52

@ CannoniereKarlovic (#4586343)

Si ma è sotto nel 2° set.

 27
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+1: Vasco90
piper 05-04-2026 15:51

@ Forchetta Antonio (#4586336)

A breve: quanto?

 26
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+1: Detuqueridapresencia, Vasco90
CannoniereKarlovic 05-04-2026 15:40

All’Open della Disfida andai
Mille difficoltà superai
E tra gli operai e i fornai trovai…
MICHELE RIBECAIIII
Aleeeee oooooo
MICHELE RIBECAIIII
Non perde maiiiii…

 25
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+1: Detuqueridapresencia, Albo, Paky 71, Vasco90
Forchetta Antonio (Guest) 05-04-2026 15:12

Scritto da alfredino

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

NON HO CAPITO!
“non ce ne sara’ per nessuno tra 2/3 anni” oppure “fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie (con SINNER)”…tra 2/3 anni o tra qualche mese?…capisco l’eccitazione di scrivere questo capolavoro di commento ma almeno fallo in maniera esatta e chiara!
Poveri noi!

Io sono d’accordo invece.a breve Kouame sarà top 10 ! Troppo forte il ragazzino

 24
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-1: Detuqueridapresencia, Marco M., Vasco90
alfredino (Guest) 05-04-2026 14:54

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

NON HO CAPITO!
“non ce ne sara’ per nessuno tra 2/3 anni” oppure “fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie (con SINNER)”…tra 2/3 anni o tra qualche mese?…capisco l’eccitazione di scrivere questo capolavoro di commento ma almeno fallo in maniera esatta e chiara!
Poveri noi!

 23
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+1: Albo, Marco M., Vasco90
Albo 05-04-2026 14:42

Scritto da Il Pablito
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

Vero, è lui il vero favorito al rg…quante stronzate mamma mia

 22
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+1: Detuqueridapresencia, Marco M., Vasco90
MAURO (Guest) 05-04-2026 14:40

Scritto da Harlan
Buona Pasqua a tutti.
Anche a trolls & haters
Che la luce del Signore (o chi per esso) vi tolga tutte le ragnatele intracraniche

Grazie caro. Buona Pasqua anche a te ed a tutti gli utenti del forum, ai moderatori, anche se a volte mi hanno fatto arrabbiare, ai giornalisti della redazione.

 21
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+1: Albo, Paky 71, Vasco90
Harlan (Guest) 05-04-2026 14:34

Buona Pasqua a tutti.
Anche a trolls & haters
Che la luce del Signore (o chi per esso) vi tolga tutte le ragnatele intracraniche

 20
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+1: Albo, Paky 71, Marco M., Vasco90
piper 05-04-2026 14:27

Matte che succede?

 19
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+1: Vasco90
Giuras 05-04-2026 14:12

@ Il Pablito (#4586297)

Vincerà pure contro Sinner.
A subbuteo.

 18
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+1: Albo, Marco M., Vasco90
Il Pablito (Guest) 05-04-2026 13:50

Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.

 17
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-1: Detuqueridapresencia, Giampi, Marco M., Vasco90, CannoniereKarlovic, Tennista dastrapazzo
Paky 71 05-04-2026 13:45

Bravissimo Brancaccio. Inizio anno davvero ottimo, prima indoor, poi bene su cemento ed ora grande vittoria sulla terra.
Raul ha un buon tennis, spero ora abbia trovato la strada giusta per salire almeno tra i primi 150.
Si può fare

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Edoardo (Guest) 05-04-2026 13:41

Per Brancaccio terza vittoria in carriera in un challenger… nel 2022, nel 2023 e ora nel 2026

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Brufen (Guest) 05-04-2026 13:33

Bravo Branca! Un trionfo veramente bellissimo e inaspettato.

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Gippe (Guest) 05-04-2026 13:22

Branca Branca Branca…

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Paky 71 05-04-2026 13:16

Inizio di domenica di Pasqua top per i ragazzi italiani.
Caniato e Bondioli, belle vittorie, ed ora aspettiamo gli altri.

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Albo 05-04-2026 12:48

Benissimo Bondioli e Agamenone,intanto nella finale di Minorca si intravede un Brancaccio in modalità Gimbo Moroni ditta asfaltatrice,speriamo bene,vincere il challenger potrebbe dargli fiducia,Lui e Ribecai in caso di vittoria possono puntare alle qualificazioni del Roland Garros.
Qualcuno sa quanto tempo si ha per le quali del RG?

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Albo 05-04-2026 12:48

Benissimo Bondioli e Agamenone,intanto nella finale di Minorca si intravede un Brancaccio in modalità Gimbo Moroni ditta asfaltatrice,speriamo bene,vincere il challenger potrebbe dargli fiducia,Lui e Ribecai in caso di vittoria possono puntare alle qualificazioni del Roland Garros.
Qualcuno sa quanto tempo si ha per le quali del RG?

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CannoniereKarlovic 05-04-2026 12:36

FORZA RIBECAI!!!

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Angy (Guest) 05-04-2026 12:33

@ Albo (#4586240)

A mio parere personale, tra tutti quelli che hai citato ,in prospettiva bondioli e quello meno futuribile,mi sembra di vedere la copia di quinzi,felice di essere smentito

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piper 05-04-2026 12:31

Franco più semplicemente.

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piper 05-04-2026 12:21

Un po’ a fatica ma bene anche Federico.

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piper 05-04-2026 12:16

Intanto Miriana a 31 anni…

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piper 05-04-2026 12:13

@ Albo (#4586240)

Sto guardando il doppio a MC.

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Albo 05-04-2026 12:08

Scritto da piper
Ma le qualificazioni a Monza si possono vedere?

Su challenger tv,basta che ti registri e puoi vedere tutte le partite di qualificazione e challenger in generale.Detto ciò giornata molto ricca a livello challenger con Ribecai e Brancaccio, speriamo nell’impresa.
Molto bene Caniato che vince contro un avversario ostico,bene Agamenone avanti set e break per ora ,in attesa di Bondioli 3-3 al terzo.
A Monza son presenti i nostri migliori 05 ,Bondioli,Romano e Caniato,il nostro migliore 04,Cadenasso,il migliore 03 Nardi,e uno dei tre migliori 07 Vasami

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piper 05-04-2026 12:01

Intanto Caniato passa al turno decisivo rispettando la TdS.

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piper 05-04-2026 11:58

Ma le qualificazioni a Monza si possono vedere?

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