Italiani in Campo (ATP-WTA-Challenger): I risultati completi con il dettaglio del 05 Aprile 2026

Michele Ribecai nella foto
Masters 1000 Monte-Carlo – terra
R32 Bergs /Sinner – Machac /Ruud Inizio 11:00
ATP Monte-Carlo
Zizou Bergs / Jannik Sinner
6
7
Tomas Machac / Casper Ruud
4
5
Vincitore: Bergs / Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Z. Bergs / Sinner
6-5 → 7-5
T. Machac / Ruud
5-5 → 6-5
Z. Bergs / Sinner
4-5 → 5-5
T. Machac / Ruud
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
4-4 → 4-5
Z. Bergs / Sinner
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
3-4 → 4-4
T. Machac / Ruud
2-4 → 3-4
Z. Bergs / Sinner
2-3 → 2-4
T. Machac / Ruud
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
1-3 → 2-3
Z. Bergs / Sinner
0-3 → 1-3
T. Machac / Ruud
0-2 → 0-3
Z. Bergs / Sinner
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
df
0-1 → 0-2
T. Machac / Ruud
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Z. Bergs / Sinner
5-4 → 6-4
T. Machac / Ruud
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-3 → 5-4
Z. Bergs / Sinner
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 5-3
T. Machac / Ruud
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
4-2 → 4-3
Z. Bergs / Sinner
3-2 → 4-2
T. Machac / Ruud
3-1 → 3-2
Z. Bergs / Sinner
2-1 → 3-1
T. Machac / Ruud
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
df
1-1 → 2-1
Z. Bergs / Sinner
0-15
15-15
15-30
30-30
ace
40-30
ace
40-40
0-1 → 1-1
T. Machac / Ruud
0-0 → 0-1
Q2 Arnaldi – Muller Non prima 12:30
ATP Monte-Carlo
Matteo Arnaldi
1
7
4
Alexandre Muller [13]
6
6
6
Vincitore: Muller
Servizio
Svolgimento
Set 3
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 4-6
A. Muller
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-3 → 4-4
M. Arnaldi
15-0
ace
15-15
df
30-15
30-30
40-30
3-3 → 4-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-2 → 2-3
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
2-0 → 2-1
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
1*-1
1-2*
2-2*
2*-3
3*-3
4-3*
5-3*
5*-4
6*-4
6-6 → 7-6
M. Arnaldi
15-0
15-15
df
15-30
30-30
30-40
6-5 → 6-6
M. Arnaldi
0-15
15-15
30-15
30-30
40-A
5-4 → 5-5
M. Arnaldi
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-3 → 3-3
M. Arnaldi
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
15-40
df
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
A. Muller
15-0
15-15
30-15
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Arnaldi
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
40-A
df
1-5 → 1-6
A. Muller
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
1-4 → 1-5
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
0-4 → 1-4
A. Muller
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
M. Arnaldi
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
df
0-2 → 0-3
M. Arnaldi
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 0-1
CH 75 Barletta – terra
F Ribecai – Neumayer Inizio 15:00
ATP Barletta
Michele Ribecai
6
3
3
Lukas Neumayer
2
6
6
Vincitore: Neumayer
Servizio
Svolgimento
Set 3
L. Neumayer
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-5 → 3-6
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-5 → 3-5
L. Neumayer
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-4 → 2-4
L. Neumayer
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-3 → 1-3
L. Neumayer
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Ribecai
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-5 → 3-6
L. Neumayer
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
3-4 → 3-5
M. Ribecai
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-4 → 3-4
M. Ribecai
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
1-3 → 2-3
M. Ribecai
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-2 → 1-2
L. Neumayer
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Neumayer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-2 → 6-2
M. Ribecai
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
4-2 → 5-2
L. Neumayer
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
2-1 → 3-1
CH 100 Menorca – terra
F Martinez – Brancaccio Inizio 12:00
ATP Menorca
Alex Martinez
1
4
Raul Brancaccio
6
6
Vincitore: Brancaccio
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-4 → 3-5
A. Martinez
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
3-3 → 3-4
R. Brancaccio
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
0-1 → 0-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Martinez
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-5 → 1-5
R. Brancaccio
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
R. Brancaccio
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
0-2 → 0-3
A. Martinez
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
R. Brancaccio
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 0-1
CH 125 Monza – terra
Q1 Bondioli – Yevseyev Inizio 10:00
ATP Monza
Federico Bondioli [6]
3
6
6
Denis Yevseyev
6
4
4
Vincitore: Bondioli
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Yevseyev
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
3-4 → 4-4
F. Bondioli
0-15
0-30
df
15-30
ace
30-30
30-40
3-3 → 3-4
D. Yevseyev
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
3-2 → 3-3
D. Yevseyev
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
F. Bondioli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
1-1 → 1-2
F. Bondioli
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Bondioli
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-4 → 3-4
D. Yevseyev
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
40-30
2-3 → 2-4
F. Bondioli
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
df
2-2 → 2-3
F. Bondioli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
3-3 → 3-4
F. Bondioli
0-15
15-15
ace
30-15
30-30
40-30
2-3 → 3-3
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
F. Bondioli
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
D. Yevseyev
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 1-2
F. Bondioli
15-0
ace
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Q1 Brunclik – Arnaboldi 2° inc. ore 10:00
ATP Monza
Petr Brunclik [5]
3
0
Federico Arnaboldi
6
6
Vincitore: Arnaboldi
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
df
40-15
40-30
0-5 → 0-6
P. Brunclik
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
0-4 → 0-5
F. Arnaboldi
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-3 → 0-4
F. Arnaboldi
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
0-1 → 0-2
P. Brunclik
0-15
0-30
0-40
15-40
ace
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Arnaboldi
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-5 → 3-6
P. Brunclik
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
40-30
2-5 → 3-5
F. Arnaboldi
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
P. Brunclik
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
0-3 → 1-3
F. Arnaboldi
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-2 → 0-3
P. Brunclik
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
40-A
0-1 → 0-2
F. Arnaboldi
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Q1 Vasami – Krumich 4° inc. ore 10:00
ATP Monza
Jacopo Vasami
7
1
7
Martin Krumich [8]
6
6
6
Vincitore: Vasami
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
2-0*
2*-1
3*-1
4-1*
5-1*
5*-2
6*-2
6-6 → 7-6
J. Vasami
15-0
ace
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
M. Krumich
0-15
df
15-15
30-15
40-15
4-3 → 4-4
J. Vasami
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-2 → 3-2
M. Krumich
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
J. Vasami
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Krumich
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
1-5 → 1-6
M. Krumich
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-4 → 0-5
J. Vasami
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-3 → 0-4
M. Krumich
15-0
15-15
15-30
df
30-30
ace
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Servizio
Svolgimento
Set 1
Tiebreak
0*-0
0-1*
1-1*
2*-1
2*-2
3-2*
4-2*
5*-2
df
5*-3
6-3*
6-4*
6-6 → 7-6
J. Vasami
15-0
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
5-5 → 6-5
J. Vasami
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
4-4 → 5-4
M. Krumich
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
4-3 → 4-4
M. Krumich
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
3-2 → 3-3
J. Vasami
15-0
30-0
40-0
40-15
df
40-30
2-2 → 3-2
J. Vasami
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
1-1 → 2-1
M. Krumich
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
Q1 Molleker – Caniato Inizio 10:00
ATP Monza
Rudolf Molleker
3
6
5
Carlo Alberto Caniato [11]
6
3
7
Vincitore: Caniato
Servizio
Svolgimento
Set 3
R. Molleker
0-15
15-15
15-30
df
15-40
30-40
40-40
40-A
5-6 → 5-7
C. Alberto Caniato
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
40-40
A-40
ace
5-5 → 5-6
R. Molleker
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-5 → 5-5
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 4-5
R. Molleker
15-0
30-0
ace
40-0
ace
ace
3-4 → 4-4
C. Alberto Caniato
0-15
df
15-15
30-15
40-40
A-40
3-3 → 3-4
C. Alberto Caniato
2-2 → 2-3
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
40-30
1-1 → 1-2
C. Alberto Caniato
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
C. Alberto Caniato
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
ace
5-2 → 5-3
C. Alberto Caniato
3-2 → 4-2
R. Molleker
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
C. Alberto Caniato
2-1 → 2-2
C. Alberto Caniato
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
C. Alberto Caniato
3-5 → 3-6
R. Molleker
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
C. Alberto Caniato
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-4 → 2-5
C. Alberto Caniato
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
40-30
40-40
A-40
1-3 → 1-4
R. Molleker
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-2 → 1-3
C. Alberto Caniato
1-1 → 1-2
R. Molleker
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
0-1 → 1-1
C. Alberto Caniato
15-0
ace
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Q1 Albot – Guerrieri 2° inc. ore 10:00
ATP Monza
Radu Albot
5
2
Andrea Guerrieri [12]
7
6
Vincitore: Guerrieri
Servizio
Svolgimento
Set 2
R. Albot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
1-5 → 2-5
R. Albot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
1-3 → 1-4
A. Guerrieri
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-2 → 1-3
R. Albot
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-2 → 1-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guerrieri
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
5-6 → 5-7
A. Guerrieri
15-0
15-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-4 → 5-5
R. Albot
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
ace
3-3 → 3-4
R. Albot
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-2 → 3-2
R. Albot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 2-1
R. Albot
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Q1 Nagal – Dalla Valle 4° inc. ore 10:00
ATP Monza
Sumit Nagal [2]
6
4
6
Enrico Dalla Valle
2
6
2
Vincitore: Nagal
Servizio
Svolgimento
Set 3
S. Nagal
40-15
15-0
15-15
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
S. Nagal
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
E. Dalla Valle
0-15
15-15
15-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
3-1 → 3-2
S. Nagal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-1 → 3-1
E. Dalla Valle
0-15
15-15
ace
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
3-5 → 4-5
S. Nagal
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
2-5 → 3-5
E. Dalla Valle
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
2-4 → 2-5
E. Dalla Valle
15-0
30-0
ace
40-0
ace
40-15
ace
1-3 → 1-4
S. Nagal
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-2 → 1-3
S. Nagal
15-0
ace
15-15
30-15
40-15
40-30
df
0-1 → 1-1
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
df
40-15
ace
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Nagal
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
5-2 → 6-2
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
5-1 → 5-2
S. Nagal
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-1 → 5-1
E. Dalla Valle
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
df
3-1 → 4-1
E. Dalla Valle
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Q1 Dhamne – Romano 2° inc. ore 10:00
ATP Monza
Manas Dhamne
3
6
3
Filippo Romano [10]
6
3
6
Vincitore: Romano
Servizio
Svolgimento
Set 3
M. Dhamne
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-2 → 3-3
F. Romano
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-1 → 3-2
M. Dhamne
15-0
15-15
df
30-15
40-15
40-30
2-1 → 3-1
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
df
A-40
ace
2-0 → 2-1
M. Dhamne
0-15
df
15-15
30-15
40-15
1-0 → 2-0
F. Romano
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
df
40-A
40-40
ace
40-A
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Dhamne
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
5-3 → 6-3
F. Romano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
4-3 → 5-3
F. Romano
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
2-1 → 2-2
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 2-1
F. Romano
0-15
df
15-15
30-15
ace
40-15
1-0 → 1-1
M. Dhamne
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Romano
15-0
40-0
ace
40-15
40-30
3-5 → 3-6
M. Dhamne
0-15
df
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
2-5 → 3-5
F. Romano
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-4 → 2-5
M. Dhamne
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-3 → 2-4
F. Romano
15-0
15-15
30-15
30-30
df
40-40
A-40
2-2 → 2-3
M. Dhamne
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
df
1-2 → 2-2
Q1 Berkieta – Andaloro 3° inc. ore 10:00
ATP Monza
Tomasz Berkieta
4
6
3
Fabrizio Andaloro [9]
6
3
6
Vincitore: Andaloro
Servizio
Svolgimento
Set 3
F. Andaloro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-5 → 3-6
F. Andaloro
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
ace
2-4 → 2-5
T. Berkieta
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
1-4 → 2-4
F. Andaloro
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
A-40
1-3 → 1-4
T. Berkieta
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
ace
0-1 → 1-1
F. Andaloro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 2
T. Berkieta
0-15
df
15-15
30-15
40-15
ace
5-3 → 6-3
F. Andaloro
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
4-3 → 5-3
T. Berkieta
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
3-3 → 4-3
F. Andaloro
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
df
2-3 → 3-3
T. Berkieta
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-3 → 2-3
F. Andaloro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-2 → 1-3
T. Berkieta
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Andaloro
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
ace
40-40
40-A
40-40
A-40
0-1 → 0-2
T. Berkieta
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Andaloro
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
4-5 → 4-6
T. Berkieta
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
df
4-4 → 4-5
T. Berkieta
0-15
df
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
F. Andaloro
15-0
ace
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
3-2 → 3-3
T. Berkieta
30-0
ace
40-0
40-15
df
ace
2-2 → 3-2
F. Andaloro
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
1-0 → 1-1
T. Berkieta
0-15
0-30
df
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
ace
0-0 → 1-0
Q1 Squire – Didoni 2° inc. ore 10:00
ATP Monza
Henri Squire [1]
6
6
Van Son Didoni
3
1
Vincitore: Squire
Servizio
Svolgimento
Set 2
V. Son Didoni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
5-1 → 6-1
V. Son Didoni
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
4-0 → 4-1
H. Squire
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
H. Squire
40-15
15-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
df
40-A
40-40
A-40
5-3 → 6-3
V. Son Didoni
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
H. Squire
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 1-2
V. Son Didoni
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
CH 125 Mexico City – hard
Q1 Fenty – Covato 3° inc. ore 18:00
ATP Mexico City
Andrew Fenty [1]
6
6
Matteo Covato
3
2
Vincitore: Fenty
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Covato
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
4-2 → 5-2
A. Fenty
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
4-1 → 4-2
M. Covato
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
3-1 → 4-1
A. Fenty
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
40-30
df
2-1 → 3-1
A. Fenty
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
1-0 → 2-0
M. Covato
0-15
15-15
ace
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
df
40-40
A-40
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Fenty
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
40-40
40-A
df
40-40
A-40
5-3 → 6-3
M. Covato
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-2 → 4-2
A. Fenty
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 3-2
M. Covato
15-0
30-15
40-15
ace
40-30
2-1 → 2-2
M. Covato
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
1-0 → 1-1
A. Fenty
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
0-0 → 1-0
CH 75 Madrid – terra
Q1 Agamenone – Vrbensky Inizio 11:00
ATP Madrid
Franco Agamenone [3]
6
6
Michael Vrbensky
3
4
Vincitore: Agamenone
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Agamenone
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
5-4 → 6-4
M. Vrbensky
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
5-3 → 5-4
F. Agamenone
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
4-3 → 5-3
M. Vrbensky
15-0
15-15
15-30
15-40
df
30-40
1-1 → 2-1
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Vrbensky
0-15
15-15
15-30
15-40
df
4-3 → 5-3
F. Agamenone
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
2-2 → 3-2
F. Agamenone
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
ace
0-2 → 1-2
M. Vrbensky
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
0-1 → 0-2
F. Agamenone
15-0
30-0
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
WTA Madrid 125 – terra
Q1 Corte – Tona ore 11:00
WTA Madrid 125
Carlota Corte•
0
3
0
0
Miriana Tona [5]
0
6
6
0
Vincitore: Tona
Servizio
Svolgimento
Set 3
Servizio
Svolgimento
Set 2
Miriana Tona
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-4 → 0-5
Carlota Corte
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-3 → 0-4
Miriana Tona
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Carlota Corte
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
3-1 → 3-2
Carlota Corte
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
2-0 → 3-0
Miriana Tona
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
1-0 → 2-0
Carlota Corte
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Chi tiene la conta dei ch vinti nel 2026? Cina,Napo orso capo, travaglia,cecchinato,Cadenasso,Brancaccio, più due di Maestre poi con le finali di Ribecai e Romano che gridano ancora vendetta! Quindi siamo a 8 giusto?
A me questo kouame non mi sta impressionando per nulla…humbert è un coniglio e non ha chiuso solo per questo motivo, ma sto’ ragazzo ha dei limiti strutturali per ora abbastanza seri…Chi ha detto che è piu avanti di Alcaraz alla sua età è davvero un imbecille!
Sei pessimo come sempre…
A Maiorca tra tanti tanti spagnoli vince un italiano, succede anche il contrario a volte, eppure a qualcuno sembra strano e deve rimarcarlo…
Sei pessimo come sempre…
E non è una competenza scontata, credimi.
Io ne ho viste di cose …. Lo Fiasco che smentiva Lo Fiasco usando nick diversi a lui comunque riconducibili ..
😀 😀 😀 😀
Buon sorteggio a Monza per Ribecai
A Monza benissimo tutti eccetto Dalla valle
Benissimo jacopo
Benissimo anche romano
Finalmente una bella vittoria di arna junior
Branca branca branca
Ma una volta X tutte. Si può sapere che problemi ha nei miei confronti ed in quelli di Jodar e Landaluce?
Buona Pasqua UTENTE WALDEN
A me fanno arrabbiare quando ti permettono di parlare
Viva la censura se serve a liberarci da gente come te
Non è neppure bravo come muride….
Vero quadrupede perissodattile…
Per favore non tiriamo più fuori Moroni (Gian Marco)….
Niente di nuovo, è così da sempre….
Quello conquistato da Brancaccio è il 5° challenger italiano 2026, giusto?
Complimenti per il pronostico!!!
Attenzione, attenzione! Fermate tutto! Notizia imprescindibile e sconvolgente!
Il Federal è d’accordo con il Federal.
Grande Federal! Im barba alla crisi dei carburanti, lui vola libero per il mondo… ieri a Monastir, oggi a Montecarlo, domani a Nonthaburi per scovare il prossimo under 12 thailandese pronto a riscrivere la storia del tennis!
PS sono passati già anni da quando sentenziavi che entro qualche mese Fonseca avrebbe preso a pallate Sinner. E che Dedura era più forte di Nadal. 😀
Ma guarda un po’ che sorpresa.
50 punticini possibili visto l’ accoppiamento che lo riporterebbero in top 100
Arnaldi in tabellone come LL, é stato sorteggiato contro Garin (q), in caso di vittoria ci sarà Zverev
@ Marco M. (#4586373)
Buongiorno Marco. Sono a Montecarlo e ho visto Arnaldi. Fisicamente benino direi. Tecnicamente ha subito la non ancora perfetta forma fisica e si è fatto sorprendere in contropiede troppe volte dal solido ma non eccezionale Muller. Tatticamente invece: lo definisco SCRITERIATO. Quando ha giocato con ordine e senza improvvisare ha portato a casa il punto, in altre occasioni invece…..
Occhio anche a Jodar. Sta prendendo a pallate Trungellitine credo che sia molto simile a Sinner alla sua età anche se lo spagnolo sembra più completo
Peccato Matteo e Michele.
E bravo Brancaccio! altro bel challenger 100 in saccoccia!
@ Marco M. (#4586373)
No, non sbagli, l’ho visto anch’io bene, avevo temuto dopo il 1° set.
Meno male che Montecarlo sono tutti italiani… lui che è di Sanremo poi!
Arnaldi purtroppo fuori, ha giocato in una bolgia assurda.
Comunque a me è sembrato in ripresa, magari sbaglio…
@ Giallo Naso (#4586356)
Purtroppo Michele sotto anche nel 3° set.
Che giornata ragazzi. Speriamo continuino così
Speriamo la porti a casa ma è ancora lunga,il toscano è sotto nel 2o set
Vero.
@ MAURO (#4586322)
Buona Pasqua a te ed a tutto il forum,ma non ho ancora capito se sei vero o sei una creatura dell’AI da parte della redazione…
@ CannoniereKarlovic (#4586343)
Si ma è sotto nel 2° set.
@ Forchetta Antonio (#4586336)
A breve: quanto?
All’Open della Disfida andai
Mille difficoltà superai
E tra gli operai e i fornai trovai…
MICHELE RIBECAIIII
Aleeeee oooooo
MICHELE RIBECAIIII
Non perde maiiiii…
Io sono d’accordo invece.a breve Kouame sarà top 10 ! Troppo forte il ragazzino
NON HO CAPITO!
“non ce ne sara’ per nessuno tra 2/3 anni” oppure “fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie (con SINNER)”…tra 2/3 anni o tra qualche mese?…capisco l’eccitazione di scrivere questo capolavoro di commento ma almeno fallo in maniera esatta e chiara!
Poveri noi!
Vero, è lui il vero favorito al rg…quante stronzate mamma mia
Grazie caro. Buona Pasqua anche a te ed a tutti gli utenti del forum, ai moderatori, anche se a volte mi hanno fatto arrabbiare, ai giornalisti della redazione.
Buona Pasqua a tutti.
Anche a trolls & haters
Che la luce del Signore (o chi per esso) vi tolga tutte le ragnatele intracraniche
Matte che succede?
@ Il Pablito (#4586297)
Vincerà pure contro Sinner.
A subbuteo.
Ieri ho visto allenarsi Kouame. Se il ragazzo sta bene fisicamente non ce ne sarà per nessuno tra 2/3 anni. Impressionante, più di Alcaraz alla sua età ! Oggi potrebbe fare lo sgambetto a Humbert, poi con Sinner perde sicuro perché non ha esperienza ma fra qualche mese temo che si ribalteranno le gerarchie.
Bravissimo Brancaccio. Inizio anno davvero ottimo, prima indoor, poi bene su cemento ed ora grande vittoria sulla terra.
Raul ha un buon tennis, spero ora abbia trovato la strada giusta per salire almeno tra i primi 150.
Si può fare
Per Brancaccio terza vittoria in carriera in un challenger… nel 2022, nel 2023 e ora nel 2026
Bravo Branca! Un trionfo veramente bellissimo e inaspettato.
Branca Branca Branca…
Inizio di domenica di Pasqua top per i ragazzi italiani.
Caniato e Bondioli, belle vittorie, ed ora aspettiamo gli altri.
Benissimo Bondioli e Agamenone,intanto nella finale di Minorca si intravede un Brancaccio in modalità Gimbo Moroni ditta asfaltatrice,speriamo bene,vincere il challenger potrebbe dargli fiducia,Lui e Ribecai in caso di vittoria possono puntare alle qualificazioni del Roland Garros.
Qualcuno sa quanto tempo si ha per le quali del RG?
Benissimo Bondioli e Agamenone,intanto nella finale di Minorca si intravede un Brancaccio in modalità Gimbo Moroni ditta asfaltatrice,speriamo bene,vincere il challenger potrebbe dargli fiducia,Lui e Ribecai in caso di vittoria possono puntare alle qualificazioni del Roland Garros.
Qualcuno sa quanto tempo si ha per le quali del RG?
FORZA RIBECAI!!!
@ Albo (#4586240)
A mio parere personale, tra tutti quelli che hai citato ,in prospettiva bondioli e quello meno futuribile,mi sembra di vedere la copia di quinzi,felice di essere smentito
Franco più semplicemente.
Un po’ a fatica ma bene anche Federico.
Intanto Miriana a 31 anni…
@ Albo (#4586240)
Sto guardando il doppio a MC.
Su challenger tv,basta che ti registri e puoi vedere tutte le partite di qualificazione e challenger in generale.Detto ciò giornata molto ricca a livello challenger con Ribecai e Brancaccio, speriamo nell’impresa.
Molto bene Caniato che vince contro un avversario ostico,bene Agamenone avanti set e break per ora ,in attesa di Bondioli 3-3 al terzo.
A Monza son presenti i nostri migliori 05 ,Bondioli,Romano e Caniato,il nostro migliore 04,Cadenasso,il migliore 03 Nardi,e uno dei tre migliori 07 Vasami
Intanto Caniato passa al turno decisivo rispettando la TdS.
Ma le qualificazioni a Monza si possono vedere?