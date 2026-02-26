La proposta di Garin per i tornei in America Latina: “Cambiare superficie? No, meglio cambiare date”

Con la finale a Santiago in Cile domenica prossima si chiuderà la breve Gira Sudamericana, ridotta a soli tre tornei dopo la cancellazione di Cordoba nel 2025. Davvero poco comparando la presenza di tennisti latinoamericani nei primi 150 del mondo rispetto ad altre aree, Cina e Medio Oriente per esempio. Ma ormai è risaputo che il tour va sempre più a caccia delle migliori opportunità economiche e si stenta a credere che tra Brasile, Argentina e dintorni possa esserci un potenziale simile a livello di business, sponsor e introiti. Lo stesso Tsitsipas ha ammesso candidamente che gli piacerebbe viaggiare tra Brasile e Argentina per giocare, ma a livello economico questi eventi non sono competitivi rispetto a quelli del golfo Persico. Quest’anno Andrea Gaudenzi, presidente dell’ATP con un nuovo mandato appena rinnovato, è arrivato in America Latina per vedere con i propri occhi l’organizzazione degli eventi di Buenos Aires e Rio e sicuramente avrà parlato con gli organizzatori per ascoltare i loro pareri. Si è scritto moltissimo nei giorni scorsi del grande pubblico in Argentina e Brasile, di come poter aiutare i tornei ad attrarre grandi giocatori, del rischio del Masters 1000 in Arabia nel 2028 e anche di un possibile cambio di superficie, dalla terra battuta al cemento, per stimolare una maggior presenza di big, Sarebbe la strada affrontata con successo da Acapulco che, vista la vicinanza con Indian Wells, ha ritrovato nuova linfa passando ai campi sintetici.

Secondo Cristian Garin quella del cambio di superficie non è la decisione migliore per rilanciare i tornei in America Latina. A suo parere sarebbe meglio pensare a una diversa collocazione nel calendario, magari verso la fine dell’anno quando molti giocatori non affrontano la trasferta in Asia o lo fanno malvolentieri. Sarebbe primavera dell’emisfero australe, ma anche questa eventualità è tutta da testare. Queste le parole di Garin in merito raccolte da ESPN Latina a Santiago.

“Penso che la Gira Sudamericana sia molto buona. Non cambierei la superficie, ma forse la data” afferma Garin. “Sebbene i cambiamenti che l’ATP sta apportando siano basati al 100% su considerazioni economiche, non dovrebbero cambiare la superficie. Qui a Santiago, il 99% dei campi è in terra battuta, e la situazione è simile a Buenos Aires. Non so come sia a Rio, ma credo che sarebbe folle cambiare la superficie.”

“Ci sono tornei che molti giocatori non giocano, soprattutto verso fine anno, come il tour asiatico. Molti giocatori non li apprezzano più o non ci vanno” continua il cileno. “Se dovessi cambiare qualcosa, sarebbe la data. In Sud America, il tennis è vissuto in modo diverso. Ci sono tornei ATP ai quali prendo parte nel resto del mondo dove praticamente non c’è nessuno a vederci giocare. Qui a Buenos Aires e Rio invece è pieno. Lo viviamo in modo diverso e questo dovrebbe avere un peso anche nelle decisioni”.

Garin affronterà l’argentino Sebastián Baez (52° nel ranking) a caccia di una risalita dopo un lungo periodo negativo: la vittoria a Santiago all’esordio contro JM Cerundolo infatti la sua prima nel 2026. Finora era sempre uscito al primo turno nel nuovo anno, ad Hong Kong, Auckland, Australian Open e Rio.

Mario Cecchi