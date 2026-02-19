Alcaraz furioso a Doha: protesta contro la giudice di sedia per un warning (Video)

Momenti di grande tensione nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov. Il match, già molto equilibrato e combattuto, è stato segnato anche da un acceso sfogo del numero uno del mondo nei confronti della giudice di sedia.

L’episodio è arrivato dopo uno scambio molto lungo, quando allo spagnolo è stato assegnato un warning per perdita di tempo. La decisione non è piaciuta affatto ad Alcaraz, che ha reagito con evidente irritazione.

“the atp rules are always shit, they’re shit” oh carlos 😭 pic.twitter.com/jet3Qjv65M — ola ! #A1CARAZ (@bIuezoya) February 19, 2026

Lo sfogo in campo

Visibilmente contrariato, Alcaraz si è rivolto all’arbitro con parole molto dure:

“Quanto tempo hai fermato il cronometro? Non mi è permesso andare all’asciugamano. Cosa devo fare la prossima volta? È sempre la stessa cosa, è super ingiusto. Le regole ATP fanno schifo”.

Uno sfogo raro per il campione spagnolo, solitamente molto composto in campo, ma che testimonia la tensione e l’intensità del confronto contro Khachanov.

L’episodio ha aggiunto ulteriore nervosismo a una partita già molto combattuta, confermando quanto i quarti di finale di Doha stiano mettendo a dura prova anche i nervi del numero uno del mondo.





Marco Rossi