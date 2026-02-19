Alcaraz furioso a Doha: protesta contro la giudice di sedia per un warning (Video)

Video del Giorno Copertina, Generica, Video

19/02/2026 19:41 4 commenti
Carlos Alcaraz nella foto

Momenti di grande tensione nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov. Il match, già molto equilibrato e combattuto, è stato segnato anche da un acceso sfogo del numero uno del mondo nei confronti della giudice di sedia.
L’episodio è arrivato dopo uno scambio molto lungo, quando allo spagnolo è stato assegnato un warning per perdita di tempo. La decisione non è piaciuta affatto ad Alcaraz, che ha reagito con evidente irritazione.

Lo sfogo in campo
Visibilmente contrariato, Alcaraz si è rivolto all’arbitro con parole molto dure:
“Quanto tempo hai fermato il cronometro? Non mi è permesso andare all’asciugamano. Cosa devo fare la prossima volta? È sempre la stessa cosa, è super ingiusto. Le regole ATP fanno schifo”.

Uno sfogo raro per il campione spagnolo, solitamente molto composto in campo, ma che testimonia la tensione e l’intensità del confronto contro Khachanov.
L’episodio ha aggiunto ulteriore nervosismo a una partita già molto combattuta, confermando quanto i quarti di finale di Doha stiano mettendo a dura prova anche i nervi del numero uno del mondo.



4 commenti

renzopii 19-02-2026 21:58

Scritto da Bagel
La regola di per se é stupida: perché dovrebbe esserci lo stesso cronometraggio dopo un ace e dopo uno punto tirato con 25 scambi?

Guarda che l’ arbitro ha fatto partire il clock dopo un bel po’

 4
Replica | Quota
+1: Detuqueridapresencia
mattia saracino 19-02-2026 20:27

@ Bagel (#4564759)

Boh.

 3
Replica | Quota
+1: Bagel
Bagel 19-02-2026 20:23

La regola di per se é stupida: perché dovrebbe esserci lo stesso cronometraggio dopo un ace e dopo uno punto tirato con 25 scambi?

 2
Replica | Quota
enzo la barbera (Guest) 19-02-2026 20:20

Alla fine, com’era logico aspettarsi, ha vinto Alcaraz, più giovane di 7 anni rispetto al 30enne rivale russo Khachanov,tennista di alto livello, dottore, laureato a Mosca in scienze dello sport. enzo

 1
Replica | Quota
