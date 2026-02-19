Alcaraz furioso a Doha: protesta contro la giudice di sedia per un warning (Video)
Momenti di grande tensione nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha tra Carlos Alcaraz e Karen Khachanov. Il match, già molto equilibrato e combattuto, è stato segnato anche da un acceso sfogo del numero uno del mondo nei confronti della giudice di sedia.
L’episodio è arrivato dopo uno scambio molto lungo, quando allo spagnolo è stato assegnato un warning per perdita di tempo. La decisione non è piaciuta affatto ad Alcaraz, che ha reagito con evidente irritazione.
“the atp rules are always shit, they’re shit” oh carlos 😭 pic.twitter.com/jet3Qjv65M
Lo sfogo in campo
Visibilmente contrariato, Alcaraz si è rivolto all’arbitro con parole molto dure:
“Quanto tempo hai fermato il cronometro? Non mi è permesso andare all’asciugamano. Cosa devo fare la prossima volta? È sempre la stessa cosa, è super ingiusto. Le regole ATP fanno schifo”.
Uno sfogo raro per il campione spagnolo, solitamente molto composto in campo, ma che testimonia la tensione e l’intensità del confronto contro Khachanov.
L’episodio ha aggiunto ulteriore nervosismo a una partita già molto combattuta, confermando quanto i quarti di finale di Doha stiano mettendo a dura prova anche i nervi del numero uno del mondo.
Guarda che l’ arbitro ha fatto partire il clock dopo un bel po’
@ Bagel (#4564759)
Boh.
La regola di per se é stupida: perché dovrebbe esserci lo stesso cronometraggio dopo un ace e dopo uno punto tirato con 25 scambi?
Alla fine, com’era logico aspettarsi, ha vinto Alcaraz, più giovane di 7 anni rispetto al 30enne rivale russo Khachanov,tennista di alto livello, dottore, laureato a Mosca in scienze dello sport. enzo