Laver Cup 2026: Zverev e De Minaur presenti a Londra

Inizia a delinearsi il campo dei partecipanti alla Laver Cup 2026, prevista all’O2 Arena di Londra (25-27 settembre). Il sito ufficiale della ricca esibizione a squadre, ideata dal team manageriale di Roger Federer, ha annunciato che Alexander Zverev e Alex de Minaur saranno presenti rispettivamente nel team Europa e World alla nona edizione dell’evento, che tornerà a Londra dopo il 2022, edizione passata alla storia per il ritiro di Roger Federer. Il tedesco e l’australiano saranno in squadra rispettivamente con il recente campione dell’Australian Open e numero 1 del mondo Carlos Alcaraz e il numero 8 del mondo Taylor Fritz, già confermati da tempo.

Sei volte partecipante alla Laver Cup e recordman di punti vinti nell’evento, Zverev torna a Londra forte delle recenti esperienze e vittorie con la sua squadra a Praga (2017), Chicago (2018), Ginevra (2019), Boston (2021) e Berlino (2024). Tra l’altro proprio all’O2 Arena il tedesco vinse le ATP Finals nel 2018. “Adoro sempre partecipare alla Laver Cup”, afferma Zverev al sito ufficiale della manifestazione. “L’atmosfera di squadra è incredibile e l’intensità è diversa da qualsiasi altro torneo che giochiamo durante l’anno. Londra è una città fantastica per il tennis e l’O2 è uno degli stadi più speciali al mondo e ha già regalato momenti indimenticabili per questo evento. Sono entusiasta di tornare e spero che possiamo riconquistare il titolo per il Team Europa.”

Per De Minaur sarà invece la terza presenza alla Laver Cup. Dopo aver contribuito alla prima vittoria del Team World a Londra nel 2022, è stato fondamentale anche lo scorso anno a San Francisco, dove ha vinto tutte e tre le partite e diventando decisivo a garantire un’altra vittoria ai “rossi” capitanati da Andre Agassi. “La Laver Cup è una delle settimane più intense ed emozionanti del calendario”, ha dichiarato de Minaur. “Giocare a Londra nel 2022 è stato un momento speciale per la nostra squadra e San Francisco ha dimostrato di cosa è capace questo gruppo. Mi è piaciuto molto giocare con Andre l’anno scorso e non vedo l’ora di tornare a Londra con lui e la squadra”.

Nelle prossime settimane saranno progressivamente annunciati anche gli altri giocatori che completeranno i due team. Vedremo se ci saranno presenze di tennisti italiani o meno. Finora Jannik Sinner, stella del nostro movimento, non ha mai presenziato l’evento, sfruttando il periodo successivo a US Open per una intensa preparazione in vista del finale di stagione. Che il 2026 possa essere la volta buona?

Mario Cecchi