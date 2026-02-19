Arthur Fils riparte con Goran Ivanisevic nel suo team

Sugli spalti di Doha, anzi nell’angolo di un noto tennista, è apparso una vecchia e gradita conoscenza del tour: Goran Ivanisevic, una presenza che non è certo passata inosservata. Il 54enne croato, ex campione a Wimbledon e n.2 al mondo, già coach di Novak Djokovic e Marin Cilic, si rimesso in pista dopo la brevissima e impalpabile collaborazione con Stefanos Tsitsipas della scorsa estate, prendendo le redini della ripartenza di Fils dopo il lunghissimo stop sofferto per seri problemi alla schiena. Tornato in campo a Montpellier, il parigino aveva lasciato intendere che qualcosa poteva cambiare nel suo team a breve, e a Doha ecco che si alza il sipario su questa nuova coppia. Non era trapelato niente prima del match di Fils contro Halys, ma la regia internazionale ha indugiato più volte su Ivanisevic seduto accanto al padre di Arthur, Jean Fils, e a Ivan Cinkus, coach del francese da oltre un anno, anche lui croato. Una presenza nel box che è stata più di un indizio.

L’attuale numero 40 del ranking ATP, che la scorsa stagione aveva fatto il suo ingresso nella Top 15 prima di uno stop di sei mesi dovuto a un complesso infortunio alla schiena, ha confermato subito dopo il match questa nuova collaborazione. “Un grandissimo campione, vincitore di uno Slam, allenatore di tanti giocatori e di molti campioni”, ha dichiarato ai microfoni del torneo dopo il successo contro il connazionale e la qualificazione ai quarti di finale. “Mi aiuterà per questa stagione, ci proveremo. Credo sia una grande opportunità per me, forse la scelta migliore possibile: poter contare sulla sua esperienza sia da coach sia da ex giocatore. Sono davvero felice che si unisca al nostro team per il prosieguo della stagione”.

Fils non ha fornito ulteriori dettagli sugli equilibri all’interno dello staff, ma la presenza di Cinkus lascia intendere che i due croati lavoreranno fianco a fianco. “È un grande amico di Ivan”, ha precisato Fils in dichiarazioni riportate dagli organizzatori del torneo. Ivanisevic, trionfatore sull’erba londinese nel 2001, è celebre soprattutto per il lavoro svolto al fianco di Novak Djokovic tra il 2019 e il 2024, periodo impreziosito da nove titoli del Grande Slam. In passato ha allenato anche Marin Cilic, accompagnandolo nel trionfo agli US Open 2014, unico Slam conquistato dal croato. Più recentemente ha collaborato per alcune settimane con Elena Rybakina, un rapporto mai davvero sbocciato per la presenza ingombrante di Stefano Vukov (anche se ufficialmente in quel periodo lo storico coach della kazaka era sospeso dalla WTA); quindi la breve esperienza con Tsitsipas, durata solo la stagione su erba e finita in malo modo, con i classici “stracci” che sono volati tra le parti. Fecero il giro del mondo le dure parole rilasciate da Goran sulla scadente condizione fisica del greco (“Col mio ginocchio rotto sono tre volte più in forma di lui”), dichiarazione pepata che portò all’inevitabile risposta del team di Stefanos e rottura (“Non lavoro con un dittatore”).

Vedremo nelle prossime settimane l’impatto di Ivanisevic sul tennis di Fils. Nelle prime apparizioni del francese dopo il lungo stop è stato evidente come il suo tennis sia ancora lontano per spinta, potenza ed energia dalla scorsa primavera, quando ottenne eccellenti risultati e battagliò ad armi pari contro i migliori del tour, Alcaraz incluso su terra battuta. Goran è noto per razionalizzare e dare un indirizzo molto preciso al tennis dei suoi assistiti, con un focus molto importante sui colpi d’inizio gioco, quelli ormai decisivi al massimo livello. Arthur è ragazzo di carattere, come il suo coach, e assai ambizioso. Se tra i due scatterà la giusta chimica a livello personale, gli elementi per fare bene ci sono tutti, a patto che il fisico del francese ritorni al 100%, per consentigli di esprimere quel tennis vigoroso e aggressivo che l’aveva issato in top 15.

Marco Mazzoni