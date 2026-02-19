Era in tabellone come lucky loser ATP, Copertina

Passaro saluta l’ATP 500 Rio, rimontato da Tabilo

19/02/2026 08:19 14 commenti
Francesco Passaro a Rio
Francesco Passaro a Rio

Si ferma al secondo turno l’avventura di Francesco Passaro all’ATP 500 di Rio. Il perugino, entrato nel mail draw come lucky loser, è stato sconfitto in rimonta da Alejandro Tabilo, tennista cileno un po’ sceso nel ranking per vari problemi fisici ma dotato di un braccio di qualità e particolarmente pericoloso su terra battuta, dove può far valere i suoi cambi di ritmo notevolissimi. Tabilo si impone per 4-6 7-6(0) 6-2 al termine di due ore e ventuno minuti di gioco, oltre ad una interruzione per nuovi problemi elettrici, stavolta all’impianto di illuminazione (dopo quelli già sperimentati da Berrettini martedì scorso). Francesco ha disputato una buona partita, lottando molto e provando a fare gioco, come dimostrano i 39 punti vincenti ottenuti, ma anche troppi errori, 36, dieci più dell’avversario. L’italiano ha chiesto anche l’intervento di fisioterapista per un fastidio al polso, problematica che si trascina da un po’ di tempo e che aveva messo anche a rischio la partecipazione al torneo brasiliano. Purtroppo per l’azzurro con l’avanzare del match è stata sempre più evidente la sua difficoltà nello spingere la palla, con traiettorie progressivamente più corte, preda delle accelerazioni di diritto di Tabilo.

Il primo set si decide sul 3 pari: Tabilo perde sicurezza al servizio e Passaro pressa dal centro del campo, una progressione che gli vale il break strappato 15-40. Il cileno è di nuovo in difficoltà servendo sul 5-3, ma stavolta rimonta da 0-40 (salvando tre set point consecutivi), per il 5-4. Passaro è sicuro alla battuta, gestisce il game e chiude il set per 6-4. Nel secondo parziale i problemi al polso di Francesco diventano evidenti, la sua spinta si affievolisce ma non molla la lotta. Subisce un break a zero per il 2-0 Tabilo, ma se lo riprende nel quinto game, per il 3-2. Il tennis di Passaro è evidentemente depotenziato, ha dolore e soffre, salvando ben 4 palle break in due diversi turni di battuta, riuscendo comunque ad arrivare al tiebreak. Qua Tabilo domina, addirittura lo vince per 7 punti a 0.

La partita sembra ormai compromessa, ma l’azzurro non ne ve vuol sapere di cedere, nonostante non sia più in grado di spingere con la potenza e continuità delle prime fasi dell’incontro. Lo strappo arriva sul 2 pari: Passaro subisce un break e zero, e da lì in avanti non vince più un game, per il 6-2 conclusivo a favore del cileno.

Spider 99 (Guest) 19-02-2026 12:09

Scritto da Nic
@ JOA20 (#4564529)
Ieri veramente bene…aveva messo alle corde Tabilo!! Si merita questa fiducia!! È un ragazzo umile e mai fuori posto, sempre rispettoso dell’avversario

sì concordo ragazzo bravo e perbene. ieri ha anche disputato un ottimo match mettendo alle corde il più esperto avversario. cerchiamo di avvicinare la top 100,
non è inferiore ad altri ragazzi che ci sono entrati e che occupano le posizioni fra 90 e 110.

 14
ospite1 (Guest) 19-02-2026 11:17

wc……(?)

MAURO (Guest) 19-02-2026 10:47

Scritto da Nic
@ JOA20 (#4564526)
A Santiago è in tabellone con una wild card

Onestamente non capisco il motivo della WC a Passaro.

Nic (Guest) 19-02-2026 10:31

@ enzo (#4564535)

Ma una racchetta sulle mani l’hai presa mai?!? Sai che a tennis esiste anche l’avversario?!?

zedarioz (Guest) 19-02-2026 10:25

@ enzo (#4564535)

Ennesimo Commento indegno. Neanche davanti ad un infortunio ti astieni dal dimostrare quello che sei.

enzo (Guest) 19-02-2026 09:40

Nessun sportivo al mondo riceve tanti elogi quanti i tennisti italiani……..quando perdono enzo

Nic (Guest) 19-02-2026 09:15

@ JOA20 (#4564529)
Ieri veramente bene…aveva messo alle corde Tabilo!! Si merita questa fiducia!! È un ragazzo umile e mai fuori posto, sempre rispettoso dell’avversario

JOA20 (Guest) 19-02-2026 09:09

Scritto da Nic
@ JOA20 (#4564526)
A Santiago è in tabellone con una wild card

Davvero? Bene! Resta da vedere se il fastidio al polso gli passerà

Nic (Guest) 19-02-2026 08:55

@ JOA20 (#4564526)

A Santiago è in tabellone con una wild card

Nic (Guest) 19-02-2026 08:54

Bravo Francesco…gran bella prestazione e miglioramenti evidenti lato rovescio!! Con Tabilo se l’è giocata alla pari dimostrando perdonalità!! Peccato il fastidio al polso

JOA20 (Guest) 19-02-2026 08:49

Buona prova di Passaro. Speriamo non debba rinunciare alle quali di Santiago

Un impiccione di tanti (Guest) 19-02-2026 08:44

Ho visto una grande partita di PASSARO finche il polso non lo ha più aiutato in campo cera solo lui grande visione di gioco e avversario alle corde da cui non riusciva ad uscire un po di dolore in meno gli avrebbe concesso di chiudere l’incontro senza problemi
I grandi palcosceni lo Santana e gli fanno esprimere il meglio di se
Auguriamoci che il fastidio al polso sia recuperabile
Comunque veramente complimenti per la prestazione

walden 19-02-2026 08:28

Passaro s’infortunò l’anno scorso durante questa fase della stagione e rimase fermo per due mesi, perdendo la top100 e compromettendo la stagione. Speriamo che non si ripeta.

Giuliano da Viareggio (Guest) 19-02-2026 08:28

Buon Passaro, perde….ma con Tabilo ci sta

