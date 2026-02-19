Passaro saluta l’ATP 500 Rio, rimontato da Tabilo

Si ferma al secondo turno l’avventura di Francesco Passaro all’ATP 500 di Rio. Il perugino, entrato nel mail draw come lucky loser, è stato sconfitto in rimonta da Alejandro Tabilo, tennista cileno un po’ sceso nel ranking per vari problemi fisici ma dotato di un braccio di qualità e particolarmente pericoloso su terra battuta, dove può far valere i suoi cambi di ritmo notevolissimi. Tabilo si impone per 4-6 7-6(0) 6-2 al termine di due ore e ventuno minuti di gioco, oltre ad una interruzione per nuovi problemi elettrici, stavolta all’impianto di illuminazione (dopo quelli già sperimentati da Berrettini martedì scorso). Francesco ha disputato una buona partita, lottando molto e provando a fare gioco, come dimostrano i 39 punti vincenti ottenuti, ma anche troppi errori, 36, dieci più dell’avversario. L’italiano ha chiesto anche l’intervento di fisioterapista per un fastidio al polso, problematica che si trascina da un po’ di tempo e che aveva messo anche a rischio la partecipazione al torneo brasiliano. Purtroppo per l’azzurro con l’avanzare del match è stata sempre più evidente la sua difficoltà nello spingere la palla, con traiettorie progressivamente più corte, preda delle accelerazioni di diritto di Tabilo.

Tough as they come 🌶️ Alejandro Tabilo rallies to defeat Passaro 4-6 7-6 6-2 and reach the quarter-finals at @RioOpenOficial! pic.twitter.com/di6K0NH74J — Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2026

Il primo set si decide sul 3 pari: Tabilo perde sicurezza al servizio e Passaro pressa dal centro del campo, una progressione che gli vale il break strappato 15-40. Il cileno è di nuovo in difficoltà servendo sul 5-3, ma stavolta rimonta da 0-40 (salvando tre set point consecutivi), per il 5-4. Passaro è sicuro alla battuta, gestisce il game e chiude il set per 6-4. Nel secondo parziale i problemi al polso di Francesco diventano evidenti, la sua spinta si affievolisce ma non molla la lotta. Subisce un break a zero per il 2-0 Tabilo, ma se lo riprende nel quinto game, per il 3-2. Il tennis di Passaro è evidentemente depotenziato, ha dolore e soffre, salvando ben 4 palle break in due diversi turni di battuta, riuscendo comunque ad arrivare al tiebreak. Qua Tabilo domina, addirittura lo vince per 7 punti a 0.

La partita sembra ormai compromessa, ma l’azzurro non ne ve vuol sapere di cedere, nonostante non sia più in grado di spingere con la potenza e continuità delle prime fasi dell’incontro. Lo strappo arriva sul 2 pari: Passaro subisce un break e zero, e da lì in avanti non vince più un game, per il 6-2 conclusivo a favore del cileno.