Cobolli regola Atmane, avanza al 250 Delray Beach

Torna alla vittoria Flavio Cobolli a Delray Beach dopo tre eliminazioni di fila all’esordio nel 2026, e lo fa senza brillare ma affidandosi a grinta e praticità per venire a capo di un avversario di talento ma assai altalenante come Terence Atmane. Il romano vince per 7-5 6-4 in una giornata di sole pieno ma piuttosto disturbata dal vento, che ha reso le traiettorie cariche di spin ed estemporanee del francese ancor più difficili da capire e rigiocare. Troppi di errori (ben 32) di un Terence apparso più nervoso e fragile nella concentrazione, mentre Flavio è stato bravo a restare focalizzato nei momenti migliori del rivale e quando ha subito un contro break a metà del primo set. Lì, visto il suo brutto periodo e la mancanza di fiducia, la partita avrebbe potuto complicarsi, invece è stato accorto a giocare consistente, perlopiù al centro, capitalizzando gli errori di Atmane. Ha progressivamente servito meglio Flavio, con la prima di servizio che l’ha sostenuto in momento importanti come sul 4-3 del secondo set quando un piccolo calo di energia gli è costato una palla break molto delicata. Cancellata la chance al rivale, è volato via sicuro verso il successo, meritato e davvero importante. Una vittoria ottenuta con un tennis lontano dai giorni migliori, quando con la sua energia travolge gli avversari, ma importantissima per svoltare da una striscia negativa e ricominciare a ricostruire la fiducia che è mancata finora nel 2026. Al prossimo turno ci sarà probabilmente Brandon Nakashima (o Wong), un tennista l’americano particolarmente insidioso su questi campi.

L’incontro è convulso fin dai primi punti, tra vincenti, errori, ace e doppi falli. Di tutto un po’, con il francese che nel terzo game crolla sotto 15-40 con due doppi falli (pessimo lancio di palla). Cobolli strappa il break alla seconda chance, con un brutto errore di Atmane col diritto su di un top spin nemmeno così profondo dell’italiano. Flavio consolida il vantaggio con un turno di battuta vinto a 30, per il 3-1, ma va in difficoltà servendo sul 3-2. Si gioca con poco ritmo viste le giocate estemporanee del francese, mentre Cobolli ha bisogno di ritmo, di colpire in progressione. Sbaglia col diritto Flavio, 0-30, poi rimonta spingendo bene dal centro del campo. Il game va ai vantaggi, troppe le imprecisioni da parte di entrambi i giocatori, con qualche colpo di qualità ma anche errori marchiani. Al tredicesimo punto Atmane centra male un diritto, la traiettoria è “strana” e Cobolli affossa un diritto in rete che gli costa la palla break. Strana scelta di Flavio, attacca col diritto ma la traiettoria è davvero corta oltre che centrale, comodo il passante per il francese. 3 pari. Il set segue da qua in avanti i turni di battuta, con Terence più attivo nel cercare soluzioni ma anche falloso, e Cobolli incapace di giocare con regolarità e pressione, anche colpa di un vento teso che sferza Delray Beach. Sul 4 pari Atmane impatta malissimo due diritti ma risale dallo 0-30 con attacchi coraggiosi e si porta 5-4. Il francese mette massima pressione al romano con il suo diritto mancino carico di spin, ma Cobolli resta solido sul 30 pari (5-5). Terence combina un disastro terribile sotto rete, una volée da un metro spedita in rete a campo aperto, gli costa il 30-40 e palla break. Arriva uno scambio molto duro dopo una risposta profonda dell’italiano, e alla fine è Atmane a rischiare un diritto lungo linea di poco largo. Cobolli strappa il break, 6-5, mentre la racchetta del francese va in frantumi per la frustrazione. Flavio tira un bellissimo rovescio cross sul 15 pari, traiettoria molto difficile e vincente, e chiude il set con un diritto in spinta per 7-5.

Il secondo set continua sulla striscia del primo, con Atmane falloso e Cobolli pronto ad approfittarne con una bordata di diritto sul 30-40 che gli vale un break immediato. Flavio vola 2-0 con un game a zero e quindi continua a spingere nel terzo game in risposta, con il francese ancora molto incerto. Cobolli però non riesce a completare il doppio allungo da 0-40, Atmane rimonta ritrovando il servizio e un po’ di precisione. Dal 2-1 il parziale avanza sui turni di battuta, con Cobolli più continuo con la prima palla e incisivo anche col rovescio. Due ace per il romano nel sesto gioco, per il 4-2. Servendo sul 4-3 Flavio accusa un momento di calo, il diritto si perde e concede una palla break sul 30-40. È bravo a cancellarla direttamente con un ace, il settimo del match e quindi grazie alla battuta resta avanti, portandosi 5-3. L’incontro si chiude per 6-4 con un accorto turno di servizio di Cobolli, bravo a chiudere una partita scomoda contro un avversario che ti fa giocare male e che può sorprenderti con le sue giocate.