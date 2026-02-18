Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 250 Delray Beach: Secondo Turno. LIVE Flavio Cobolli vs Terence Atmane (LIVE)

18/02/2026 18:03 3 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

ATP 250 Delray Beach – Atmane vs Cobolli


🎾 ATP 250 Delray Beach – Hard
Round of 16

🇫🇷
T. Atmane

1

Vs
wins

0

⏱️ 19:00

🇮🇹
F. Cobolli

Rank
66
Age
24
Height
193cm
Weight
80kg
Plays
Left
Backhand
Two
Pro

Rank
20
Age
23
Height
183cm
Weight
74kg
Plays
Right
Backhand
Two
Pro
2020

1-/3
YTD W/L
1/4

0
YTD TITLES
0

11/23
CAREER W/L
76/69

0
CAREER TITLES
2

$1.6M
PRIZE MONEY
$5.4M

ATP Delray Beach
Terence Atmane
0
5
4
Flavio Cobolli [3]
0
7
5
3 commenti

Marco Tullio Cicerone 18-02-2026 20:10

Scritto da givaldo barbosa
Vedo che l’abitudine tamarra di piazzare la fuoriserie sponsorizzata a bordo campo è dura a morir.

Il giorno che uno ci picchia e ci si fa male smettono.

Intanto Flavio deve sfruttare il break e chiudere il set.

 3
Italo (Guest) 18-02-2026 20:09

Solo una testa matta come Atmane potrebbe fare resuscitare Cobolli.
Il francese ha seri problemi mentali perché come tennis ha punte davvero alte

 2
givaldo barbosa (Guest) 18-02-2026 19:44

Vedo che l’abitudine tamarra di piazzare la fuoriserie sponsorizzata a bordo campo è dura a morir.

 1
