Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 250 Delray Beach: Secondo Turno. LIVE Flavio Cobolli vs Terence Atmane (LIVE)
18/02/2026 18:03 3 commenti
🎾 ATP 250 Delray Beach – Hard
Round of 16
🇫🇷
T. Atmane
1
Vs
wins
0
⏱️ 19:00
🇮🇹
F. Cobolli
Rank
66
66
Age
24
24
Height
193cm
193cm
Weight
80kg
80kg
Plays
Left
Left
Backhand
Two
Two
Pro
–
–
Rank
20
20
Age
23
23
Height
183cm
183cm
Weight
74kg
74kg
Plays
Right
Right
Backhand
Two
Two
Pro
2020
2020
1-/3
YTD W/L
1/4
0
YTD TITLES
0
11/23
CAREER W/L
76/69
0
CAREER TITLES
2
$1.6M
PRIZE MONEY
$5.4M
ATP Delray Beach
Terence Atmane
0
5
4
Flavio Cobolli [3]•
0
7
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
F. Cobolli
4-5
T. Atmane
15-0
ace
40-0
ace
ace
3-5 → 4-5
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
ace
A-40
ace
3-4 → 3-5
T. Atmane
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
40-30
df
2-4 → 3-4
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
40-0
ace
40-15
2-3 → 2-4
T. Atmane
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 2-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
1-2 → 1-3
T. Atmane
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
ace
40-40
A-40
0-2 → 1-2
F. Cobolli
15-0
ace
30-0
40-0
0-1 → 0-2
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
5-7
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
40-15
5-6 → 5-7
T. Atmane
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
5-5 → 5-6
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
5-4 → 5-5
T. Atmane
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
4-4 → 5-4
F. Cobolli
15-0
30-0
40-0
ace
4-3 → 4-4
T. Atmane
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
3-3 → 4-3
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
40-40
A-40
40-40
df
A-40
40-40
40-A
2-3 → 3-3
T. Atmane
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
1-3 → 2-3
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
1-2 → 1-3
T. Atmane
15-0
15-15
15-30
df
15-40
df
30-40
1-1 → 1-2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
df
40-30
1-0 → 1-1
T. Atmane
0-15
0-30
df
15-30
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
ace
ace
0-0 → 1-0
3 commenti
Il giorno che uno ci picchia e ci si fa male smettono.
Intanto Flavio deve sfruttare il break e chiudere il set.
Solo una testa matta come Atmane potrebbe fare resuscitare Cobolli.
Il francese ha seri problemi mentali perché come tennis ha punte davvero alte
Vedo che l’abitudine tamarra di piazzare la fuoriserie sponsorizzata a bordo campo è dura a morir.