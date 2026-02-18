Circuito ATP ATP, Copertina

ATP 500 Doha: Secondo Turno. Jannik Sinner centra i quarti di finale (rivivi il LIVE)

18/02/2026 19:08
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images





ATP 500 Doha – Popyrin vs Sinner


🎾 ATP 500 Doha – Hard
Round of 16

🇦🇺
A. Popyrin

1

Vs
wins

1

⏱️ 17:30

🇮🇹
J. Sinner

Rank
53
Age
26
Height
196cm
Weight
78kg
Plays
Right
Pro
2017

Rank
2
Age
24
Height
191cm
Weight
77kg
Plays
Right
Pro
2018

1-/4
YTD W/L
6/1

0
YTD TITLES
0

110/139
CAREER W/L
326/87

3
CAREER TITLES
24

$8.7M
PRIZE MONEY
$57.4M

ATP Doha
Alexei Popyrin
3
5
Jannik Sinner [2]
6
7
Vincitore: Sinner
Vincitore: Sinner


44 commenti.

Peter (Guest) 18-02-2026 19:22

Grande Sinner e avanti così a riprenderci, pian pianino,il nr.1
del ranking.
Jannik nr.1

 44
Dr Ivo (Guest) 18-02-2026 19:21

Nessuna palla break concessa, 73% di prime, 74% di punti vinti con le seconde, 7 ace…
Questa la prestazione al servizio.
Un break convertito per set (contro un buon battitore) la prestazione in risposta…
Solido per tutta la partita, qualche gratuito nel tentativo di chiudere il punto con un vincente, ma sempre in situazioni di completo controllo e sicurezza.

Con questi avversari è così che deve giocare e vincere, non servono i funambolismi e le forzature spettacolari

43
+1: piper
piper 18-02-2026 19:20

@ Dr Ivo (#4564412)

Allora c’è qualcuno che capisce la mia ironia senza faccina.

 42
givaldo barbosa (Guest) 18-02-2026 19:15

Ha finito in tempo per la nostra cena.
Due gocce di Popyrin prima dei pasti.

 41
+1: il capitano, filouche8
JannikUberAlles 18-02-2026 19:15

Scritto da Carota Senior
Popyrin avversario ostico, bene così.
Forza Jannik.

Il sw di ATP ha misurato la prestazione di Sinner con qualità=9 mentre Popyrin si è meritato un 7,9 che è supra alla media del circuito (7) a significare un’ottima gara.

Certo qui su LT ci sono divanisti capaci di prendere solo righe, con punteggi da 12 su 10… FENOMENI!

 40
+1: il capitano, Navaioh69, piper, filouche8
Dr Ivo (Guest) 18-02-2026 19:14

Scritto da piper

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Dr Ivo
Leggo bene? Quando avrebbe vinto Popyrin 8 titoli ATP? Sul sito ne risultano 3

Sono 3 + 2 Challenger + 1 Slam junior (a Parigi).

Non ho capito io sto giro: secondo i tuoi numeri farebbe 6 e non 8. Sbaglio?

Immagino sia ironico 🙂

 39
+1: piper
walden 18-02-2026 19:12

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Fausto87
Anche ieri Sinner è partita a tutta ma dopo 40 minuti è calato d’intensità giocando anche corto permettendo a Machac di lasciarlo anche volte fermo,vediamo se si ripresenta anche oggi

Forse dovresti seguire meglio anche il gioco dell’avversario:
– ieri, nel 2° set, Machac giocava lunghissimo, in pratica sulle righe, ed era già miracoloso riuscire a rimetterla
– oggi, Popyrin sta “tirando tutto” perché non ha nulla da perdere e sta eseguendo un servizio a livello di Shelton (esterna a 222 kmh)
Appunto il tennis si gioca in 2 e la tua performance resta condizionata dai colpi dell’avversario…

Gli stai ancora a rispondere?

 38
+1: Massi, Navaioh69
Non tennista (Guest) 18-02-2026 19:11

Un breakkino nel momento giusto e l’allenamento remunerato finisce…

Jannik è un gran furbacchione.

 37
walden 18-02-2026 19:11

Scritto da Non tennista
Altro allenamento remunerato per Jannik.
Bella la vita quando sei superiore a quasi tutti nel circuito

a tutti…senza tre mesi di sospensione Sinner sarebbe ancora primo

 36
zedarioz 18-02-2026 19:10

Qualche distrazione e un buon Popyrin nel secondo set hanno allungato il match. Ma nessuna palla break concessa per la seconda partita consecutiva. E oggi i soliti provocatori non possono neanche attaccare col fatto che non sfrutta le occasioni. 2 palle break su 3 sfruttate.
Ah no, se ne deve procurare 6, sfruttarle tutte e vincere 6-0 6-0

 35
+1: Napol ti amo, antoniov, piper, JannikUberAlles, Navaioh69, Massi
antoniov 18-02-2026 19:10

Quando Jannik decide di tirare gli armadi cambia la musica !

Bene così, c’è ancora tempo per salire di livello.

Purtroppo qualche trolletto da strapazzo circola sempre … 😆

 34
+1: Scolaretto, Napol ti amo, il capitano, JannikUberAlles, Navaioh69, Massi
Carota Senior 18-02-2026 19:09

Popyrin avversario ostico, bene così.
Forza Jannik.

 33
+1: antoniov, piper, JannikUberAlles
Silvy__89 (Guest) 18-02-2026 19:09

Bravo bravo Jannik!

 32
+1: antoniov, piper, JannikUberAlles
walden 18-02-2026 19:09

Scritto da Il GUEst

Scritto da Intrepido
@ andrewthefirst (#4564310)
Jannik deve averti portato via la fidanzata, sennò non si spiega…

In tal caso vedendo quali sono state le fidanzate di Jannik, complimenti anche ad andrewthefirst

è proprio per questo che la simpatica battuta è poco credibile…

 31
andrewthefirst 18-02-2026 19:08

Timbrato il cartellino

 30
-1: il capitano, filouche8
Marco Tullio Cicerone 18-02-2026 19:08

Game, set and match.

 29
Marco Tullio Cicerone 18-02-2026 19:04

Break anche nel secondo set 🙂

 28
Inox (Guest) 18-02-2026 18:53

Scritto da Inox
Annamo a lavora’ dovemo anna’ tutti a lavora’… Cit.

… Il grandissimo Paolo Panelli

 27
piper 18-02-2026 18:51

@ JannikUberAlles (#4564391)

Boh, chi li conta? Io per Sinner conto solo 6 (se ho ragione).

 26
Inox (Guest) 18-02-2026 18:51

Annamo a lavora’ dovemo anna’ tutti a lavora’… Cit.

 25
+1: piper
Fausto87 (Guest) 18-02-2026 18:48

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Fausto87
Anche ieri Sinner è partita a tutta ma dopo 40 minuti è calato d’intensità giocando anche corto permettendo a Machac di lasciarlo anche volte fermo,vediamo se si ripresenta anche oggi

Forse dovresti seguire meglio anche il gioco dell’avversario:
– ieri, nel 2° set, Machac giocava lunghissimo, in pratica sulle righe, ed era già miracoloso riuscire a rimetterla
– oggi, Popyrin sta “tirando tutto” perché non ha nulla da perdere e sta eseguendo un servizio a livello di Shelton (esterna a 222 kmh)
Appunto il tennis si gioca in 2 e la tua performance resta condizionata dai colpi dell’avversario…

Appunto…come hai detto la performance cambia a seconda dei colpi dell’avversario e in questo secondo set come in quello con Machac Sinner ha iniziato a giocare corto e centrale e quindi costretto a remare in difesa quando parte lo scambio o cercando colpi forzati per uscire dallo scambio

 24
JannikUberAlles 18-02-2026 18:47

Scritto da piper

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Dr Ivo
Leggo bene? Quando avrebbe vinto Popyrin 8 titoli ATP? Sul sito ne risultano 3

Sono 3 + 2 Challenger + 1 Slam junior (a Parigi).

Non ho capito io sto giro: secondo i tuoi numeri farebbe 6 e non 8. Sbaglio?

No in genere si contano solo i titoli ATP (che sono 3), come per Sinner che sono 24 (senza Challenger né Davis).

 23
+1: piper
piper 18-02-2026 18:42

Scritto da JannikUberAlles

Scritto da Dr Ivo
Leggo bene? Quando avrebbe vinto Popyrin 8 titoli ATP? Sul sito ne risultano 3

Sono 3 + 2 Challenger + 1 Slam junior (a Parigi).

Non ho capito io sto giro: secondo i tuoi numeri farebbe 6 e non 8. Sbaglio?

 22
JannikUberAlles 18-02-2026 18:41

Scritto da Fausto87
Anche ieri Sinner è partita a tutta ma dopo 40 minuti è calato d’intensità giocando anche corto permettendo a Machac di lasciarlo anche volte fermo,vediamo se si ripresenta anche oggi

Forse dovresti seguire meglio anche il gioco dell’avversario:
– ieri, nel 2° set, Machac giocava lunghissimo, in pratica sulle righe, ed era già miracoloso riuscire a rimetterla
– oggi, Popyrin sta “tirando tutto” perché non ha nulla da perdere e sta eseguendo un servizio a livello di Shelton (esterna a 222 kmh)
Appunto il tennis si gioca in 2 e la tua performance resta condizionata dai colpi dell’avversario…

 21
+1: piper, il capitano, Navaioh69
andrewthefirst 18-02-2026 18:37

Andiam andiam andiamo a lavorar. ..

 20
-1: il capitano
Sequel (Guest) 18-02-2026 18:33

Ancora questa tendenza esser poco chirurgico una volta entrato nello scambio x jannik

 19
Fausto87 (Guest) 18-02-2026 18:28

Anche ieri Sinner è partita a tutta ma dopo 40 minuti è calato d’intensità giocando anche corto permettendo a Machac di lasciarlo anche volte fermo,vediamo se si ripresenta anche oggi

 18
-1: Detuqueridapresencia, antoniov, JannikUberAlles, il capitano, Navaioh69
Non tennista (Guest) 18-02-2026 18:21

Altro allenamento remunerato per Jannik.

Bella la vita quando sei superiore a quasi tutti nel circuito

 17
antoniov 18-02-2026 18:13

Meno di mezz’ora e il primo set è andato via.

Bene così Jannik, andiamo avanti.

 16
+1: Sonj, JannikUberAlles, il capitano
JannikUberAlles 18-02-2026 18:13

Scritto da Dr Ivo
Leggo bene? Quando avrebbe vinto Popyrin 8 titoli ATP? Sul sito ne risultano 3

Sono 3 + 2 Challenger + 1 Slam junior (a Parigi).

 15
+1: Sonj, il capitano
zedarioz 18-02-2026 18:09

Brava redazione, presentazione aggiornata coi dati dei due contendenti.
Popyrin non è in fiducia ma contro Sinner bisogna sperare che sia lui a sbagliare, altrimenti si fa dura.

 14
+1: Sonj
Marco Tullio Cicerone 18-02-2026 18:05

Break 🙂

 13
+1: Sonj, antoniov, piper
piper 18-02-2026 17:55

Scritto da Barabba
Jannik Sinner? Tennis champagne.

È è mi cambi mantra?

 12
Dr Ivo (Guest) 18-02-2026 17:43

Leggo bene? Quando avrebbe vinto Popyrin 8 titoli ATP? Sul sito ne risultano 3

 11
antoniov 18-02-2026 17:36

Secondo match di Jannik nel torneo di Doha.

Forza e in bocca al lupo Campione !

 10
+1: Sonj, Cogi53, piper, JannikUberAlles, il capitano
JannikUberAlles 18-02-2026 17:00

Alex vinse a Madrid, 7-6/6-2, quindi su terra, nel 2021, con Sinner 20enne ma già TdS-14 nel torneo.

Invece la vittoria di Jannik risale all’anno scorso, US Open, 6-3/6-2/6-2, in modo perentorio.

Da allora Popyrin non ha più vinto neppure 1 incontro (10 sconfitte consecutive) fino al recente 1T con l’indigeno Zayid (n.c.), un avversario davvero molto comodo.

 9
+1: antoniov, il capitano
Barabba (Guest) 18-02-2026 16:32

Jannik Sinner? Tennis champagne.

 8
+1: Detuqueridapresencia, Don Budge fathers, Sonj, antoniov
Intrepido (Guest) 18-02-2026 16:27

@ Il GUEst (#4564338)

😆

 7
Il GUEst 18-02-2026 16:24

Scritto da Intrepido
@ andrewthefirst (#4564310)
Jannik deve averti portato via la fidanzata, sennò non si spiega…

In tal caso vedendo quali sono state le fidanzate di Jannik, complimenti anche ad andrewthefirst 😆

 6
+1: Detuqueridapresencia, Lo Scriba, Sonj, antoniov, piper
Intrepido (Guest) 18-02-2026 16:00

@ giallu (#4564326)

😆

 5
giallu 18-02-2026 15:58

Scritto da Intrepido
@ andrewthefirst (#4564310)
Jannik deve averti portato via la fidanzata, sennò non si spiega…

😀

 4
Intrepido (Guest) 18-02-2026 15:55

@ andrewthefirst (#4564310)

Jannik deve averti portato via la fidanzata, sennò non si spiega…

 3
+1: giallu, Sonj, Il GUEst, Detuqueridapresencia, antoniov, il capitano
andrewthefirst 18-02-2026 15:37

Dai..un’altra giornata di duro lavoro

 2
-1: Detuqueridapresencia, Pepusch, antoniov, il capitano
Peter (Guest) 18-02-2026 15:31

Vai Jannik.
Forza Jannik,continua così,sempre alla grande,come ci hai ben abituati.
Te ne saremo sempre riconoscenti.

 1
+1: Sonj, Don Budge fathers, piper, antoniov