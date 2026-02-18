Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 Doha: Secondo Turno. Jannik Sinner centra i quarti di finale (rivivi il LIVE)
18/02/2026 19:08 44 commenti
🎾 ATP 500 Doha – Hard
Round of 16
🇦🇺
A. Popyrin
1
Vs
wins
1
⏱️ 17:30
🇮🇹
J. Sinner
Rank
53
53
Age
26
26
Height
196cm
196cm
Weight
78kg
78kg
Plays
Right
Right
Pro
2017
2017
Rank
2
2
Age
24
24
Height
191cm
191cm
Weight
77kg
77kg
Plays
Right
Right
Pro
2018
2018
1-/4
YTD W/L
6/1
0
YTD TITLES
0
110/139
CAREER W/L
326/87
3
CAREER TITLES
24
$8.7M
PRIZE MONEY
$57.4M
ATP Doha
Alexei Popyrin
3
5
Jannik Sinner [2]
6
7
Vincitore: Sinner
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
5-7
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
5-6 → 5-7
A. Popyrin
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
5-5 → 5-6
J. Sinner
15-0
ace
30-0
30-15
40-15
5-4 → 5-5
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
40-15
4-4 → 5-4
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
4-3 → 4-4
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
3-2 → 3-3
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
J. Sinner
0-15
15-15
30-15
40-15
2-1 → 2-2
A. Popyrin
15-0
30-0
40-0
ace
1-1 → 2-1
J. Sinner
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-0 → 1-1
A. Popyrin
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
3-6
J. Sinner
15-0
ace
30-0
40-0
3-5 → 3-6
A. Popyrin
15-0
30-0
ace
40-0
ace
2-5 → 3-5
J. Sinner
15-0
30-0
40-0
ace
2-4 → 2-5
A. Popyrin
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
2-3 → 2-4
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
40-15
2-2 → 2-3
A. Popyrin
15-0
30-0
40-0
1-2 → 2-2
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
ace
1-1 → 1-2
A. Popyrin
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
0-1 → 1-1
J. Sinner
15-0
15-15
30-15
ace
40-15
0-0 → 0-1
Grande Sinner e avanti così a riprenderci, pian pianino,il nr.1
del ranking.
Jannik nr.1
Nessuna palla break concessa, 73% di prime, 74% di punti vinti con le seconde, 7 ace…
Questa la prestazione al servizio.
Un break convertito per set (contro un buon battitore) la prestazione in risposta…
Solido per tutta la partita, qualche gratuito nel tentativo di chiudere il punto con un vincente, ma sempre in situazioni di completo controllo e sicurezza.
Con questi avversari è così che deve giocare e vincere, non servono i funambolismi e le forzature spettacolari
@ Dr Ivo (#4564412)
Allora c’è qualcuno che capisce la mia ironia senza faccina.
Ha finito in tempo per la nostra cena.
Due gocce di Popyrin prima dei pasti.
Il sw di ATP ha misurato la prestazione di Sinner con qualità=9 mentre Popyrin si è meritato un 7,9 che è supra alla media del circuito (7) a significare un’ottima gara.
Certo qui su LT ci sono divanisti capaci di prendere solo righe, con punteggi da 12 su 10… FENOMENI!
Immagino sia ironico 🙂
Gli stai ancora a rispondere?
Un breakkino nel momento giusto e l’allenamento remunerato finisce…
Jannik è un gran furbacchione.
a tutti…senza tre mesi di sospensione Sinner sarebbe ancora primo
Qualche distrazione e un buon Popyrin nel secondo set hanno allungato il match. Ma nessuna palla break concessa per la seconda partita consecutiva. E oggi i soliti provocatori non possono neanche attaccare col fatto che non sfrutta le occasioni. 2 palle break su 3 sfruttate.
Ah no, se ne deve procurare 6, sfruttarle tutte e vincere 6-0 6-0
Quando Jannik decide di tirare gli armadi cambia la musica !
Bene così, c’è ancora tempo per salire di livello.
Purtroppo qualche trolletto da strapazzo circola sempre … 😆
Popyrin avversario ostico, bene così.
Forza Jannik.
Bravo bravo Jannik!
è proprio per questo che la simpatica battuta è poco credibile…
Timbrato il cartellino
Game, set and match.
Break anche nel secondo set 🙂
… Il grandissimo Paolo Panelli
@ JannikUberAlles (#4564391)
Boh, chi li conta? Io per Sinner conto solo 6 (se ho ragione).
Annamo a lavora’ dovemo anna’ tutti a lavora’… Cit.
Appunto…come hai detto la performance cambia a seconda dei colpi dell’avversario e in questo secondo set come in quello con Machac Sinner ha iniziato a giocare corto e centrale e quindi costretto a remare in difesa quando parte lo scambio o cercando colpi forzati per uscire dallo scambio
No in genere si contano solo i titoli ATP (che sono 3), come per Sinner che sono 24 (senza Challenger né Davis).
Non ho capito io sto giro: secondo i tuoi numeri farebbe 6 e non 8. Sbaglio?
Forse dovresti seguire meglio anche il gioco dell’avversario:
– ieri, nel 2° set, Machac giocava lunghissimo, in pratica sulle righe, ed era già miracoloso riuscire a rimetterla
– oggi, Popyrin sta “tirando tutto” perché non ha nulla da perdere e sta eseguendo un servizio a livello di Shelton (esterna a 222 kmh)
Appunto il tennis si gioca in 2 e la tua performance resta condizionata dai colpi dell’avversario…
Andiam andiam andiamo a lavorar. ..
Ancora questa tendenza esser poco chirurgico una volta entrato nello scambio x jannik
Anche ieri Sinner è partita a tutta ma dopo 40 minuti è calato d’intensità giocando anche corto permettendo a Machac di lasciarlo anche volte fermo,vediamo se si ripresenta anche oggi
Altro allenamento remunerato per Jannik.
Bella la vita quando sei superiore a quasi tutti nel circuito
Meno di mezz’ora e il primo set è andato via.
Bene così Jannik, andiamo avanti.
Sono 3 + 2 Challenger + 1 Slam junior (a Parigi).
Brava redazione, presentazione aggiornata coi dati dei due contendenti.
Popyrin non è in fiducia ma contro Sinner bisogna sperare che sia lui a sbagliare, altrimenti si fa dura.
Break 🙂
È è mi cambi mantra?
Leggo bene? Quando avrebbe vinto Popyrin 8 titoli ATP? Sul sito ne risultano 3
Secondo match di Jannik nel torneo di Doha.
Forza e in bocca al lupo Campione !
Alex vinse a Madrid, 7-6/6-2, quindi su terra, nel 2021, con Sinner 20enne ma già TdS-14 nel torneo.
Invece la vittoria di Jannik risale all’anno scorso, US Open, 6-3/6-2/6-2, in modo perentorio.
Da allora Popyrin non ha più vinto neppure 1 incontro (10 sconfitte consecutive) fino al recente 1T con l’indigeno Zayid (n.c.), un avversario davvero molto comodo.
Jannik Sinner? Tennis champagne.
@ Il GUEst (#4564338)
😆
In tal caso vedendo quali sono state le fidanzate di Jannik, complimenti anche ad andrewthefirst 😆
@ giallu (#4564326)
😆
😀
@ andrewthefirst (#4564310)
Jannik deve averti portato via la fidanzata, sennò non si spiega…
Dai..un’altra giornata di duro lavoro
Vai Jannik.
Forza Jannik,continua così,sempre alla grande,come ci hai ben abituati.
Te ne saremo sempre riconoscenti.