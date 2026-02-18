Karim Alami (direttore ATP Doha): “Il calendario andrebbe ripulito. Si potrebbero creare Golden Tour e il Silver Tour: i 1000 e i 500 che fanno parte del primo e i 250 e i migliori Challenger del secondo”

Karim Alami è una vecchia e simpatica conoscenza del tour. Con il suo sorriso e allegria, oltre a tennis brillante e offensivo, ha attraversato il mondo Pro dagli anni ’90 e una volta appesa la racchetta al chiodo si è dedicato con successo al lato organizzativo. Da anni è direttore del torneo di Doha, passato dal 2025 a categoria 500. Sognavano il 1000, ma non ce l’hanno fatta e questo diverrà realtà in Arabia Saudita dal 2028. Alami ha rilasciato una interessante intervista a Stefano Semeraro per il Tennis Italiano, spaziando proprio sui temi “caldi” del calendario e della stagione. Il marocchino pensa che passare a categoria 1000 ormai sia molto difficile, anche perché la stagione così come è non va bene, troppo stressante per i giocatori. Giocatori che ritiene la più grande risorsa e che quindi devono essere tutelati. Come? Una idea: dividere il tour in due entità distinte, una premium per 1000 e 500, e una inferiore con 250 e migliori Challenger, a fare da base per la scalata verso il tour Premium. Questi i passaggi più interessanti del pensiero di Alami.

“Il Masters 1000 nel 2028 in Arabia? Penso che sia molto positivo per la regione perché avremo Doha, Dubai, l’Arabia Saudita, un mini tour nell’area. E’ fantastico per il tennis arabo avere questo tipo di tornei” afferma Alami, riflettendo su come anche Doha poteva meritarsi l’upgrade. “A Doha abbiamo sempre cercato di migliorare in tutti i modi, in tutti gli aspetti, per offrire il meglio al pubblico, non solo per quanto riguarda le partite, ma complessivamente come esperienza in un evento sportivo: una bella zona ristorazione, una bella zona per rilassarsi, una bella zona per i bambini, un bel villaggio sponsor. E, naturalmente, anche ai giocatori, dobbiamo cercare di dare il meglio affinché si sentano davvero a loro agio, a casa, e questo è il feedback che ricevo”.

Calendario affollato, ecco la idea di Karim: “È un tema controverso. Sì, la stagione è molto lunga, ma in passato era quasi impossibile organizzare esibizioni durante la stagione. Capisco i giocatori: hanno una carriera breve e devono guadagnare il più possibile, è comprensibile. Allo stesso tempo, però, non dovremmo lasciare che queste esibizioni mettano in ombra gli eventi Atp. Quando si gioca un’esibizione c’è la possibilità di farsi male, e magari non si partecipa a tornei che sono in calendario da molti, molti anni, che costano così tanto agli sponsor, alle federazioni, ai promotori, e che dovrebbero essere protetti in qualche modo. Penso che il calendario abbia bisogno di essere un po’ ripulito. Forse alcuni tornei non di grande successo potrebbero essere cancellati, acquistati o spostati. Due tour? Esatto. Ad esempio, il Golden Tour e il Silver Tour: i 1000 e i 500 che fanno parte del primo e i 250 e i migliori Challenger del secondo. Se vuoi arrivare al Golden Tour devi meritartelo, devi avere l’approvazione dei giocatori per essere promosso. L’obiettivo è proteggere i giocatori: sono loro i protagonisti dello spettacolo. Se giocano molto, si faranno male e il nostro prodotto ne risentirà, e questo non va bene. Inoltre penso che due settimane per un 1000 siano troppe…”.

I mille su 12 giorni, non piacciono ai giocatori… “Anche ai miei tempi, ricordo che quando andavamo a Miami e non potevamo giocare da nessun’altra parte, erano 12 giorni molto lunghi” riflette Alami. “Si sta lontano da casa per molto tempo, ma soprattutto pensiamo a chi perde al primo turno: deve aspettare 10 giorni per giocare un altro turno, un’altra partita. Oppure a chi vince: deve passare due settimane in un posto e poi spostarsi per altre due settimane. Un mese intero, per due tornei, è troppo tempo. Questa è la mia opinione personale”.

Alami non è contento nemmeno del proliferare di esibizioni: “Non possiamo controllare le esibizioni perché sono eventi privati e chiunque può fare quello che vuole e dove vuole. Non possiamo fermarli legalmente. Ma il tour, con così tanti eventi e senza regole, è difficile sia da gestire sia da comprendere. Noi veniamo dal mondo del tennis, ma chi non segue il tennis tutto il tempo rischia di perdersi fra le sigle: ITF, ATP, la WTA, i Grand Slam, poi c’è la Coppa Davis, la Laver Cup, l’ATP Cup, i 250, i 500, i 1000… La gente si confonde. Se vogliamo avere un prodotto davvero bello, dovrebbe esserci un’unica entità, un unico ombrello che tiene tutto sotto. Sarebbe più efficace anche per vendere insieme i diritti televisivi, per acquisire gli sponsor”.

Quinto Slam a Roma. Missione possibile o sogno? Così la vede Alami: “Non credo, perché tutti gli Slam hanno una storia. Quando pensi al tennis, pensi a Wimbledon o all’Open di Francia, no? Sono eventi che esistono da sempre e non credo che permetteranno a nessuno di acquisire il loro stesso status. Noi in Qatar avremmo anche i soldi per farlo, l’Italia li avrebbe, i sauditi e anche i cinesi, i brasiliani, gli indiani. Ci sono molti paesi che possono organizzare un torneo del Grande Slam, ma non credo che sarà possibile. Il calendario può cambiare, migliorare, si possono cancellare alcuni tornei, se ne possono aggiungere altri, ma per i tornei del Grande Slam non credo che ci saranno cambiamenti”.

Marco Mazzoni