Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: La situazione aggiornata dei tornei in programma la prossima settimana

18/02/2026
Federico Cina ITA, 30.03.2007
Federico Cina ITA, 30.03.2007

🎾 ATP CHALLENGER 100 ST. BRIEUC

23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇫🇷

TABELLONE PRINCIPALE

78 MISOLIC, Filip 🇦🇹 AUT
90 FEARNLEY, Jacob 🇬🇧 GBR
99 GASTON, Hugo 🇫🇷 FRA
102 JACQUET, Kyrian 🇫🇷 FRA
135 OFNER, Sebastian 🇦🇹 AUT
150 DROGUET, Titouan 🇫🇷 FRA
156 MAYOT, Harold OUT 🇫🇷 FRA
158 LAJAL, Mark 🇪🇪 EST
166 WATANUKI, Yosuke OUT 🇯🇵 JPN
169 HERBERT, Pierre-Hugues 🇫🇷 FRA
170 RODIONOV, Jurij 🇦🇹 AUT
174 BLANCHET, Ugo 🇫🇷 FRA
187 SAFIULLIN, Roman 🇷🇺 RUS
196 ENGEL, Justin 🇩🇪 GER
202 CHIDEKH, Clement 🇫🇷 FRA
203 ADDED, Dan 🇫🇷 FRA
204 LLAMAS RUIZ, Pablo OUT 🇪🇸 ESP
205 LOFFHAGEN, George 🇬🇧 GBR
215 TABUR, Clement 🇫🇷 FRA
228 BOUQUIER, Arthur 🇫🇷 FRA
236 MONDAY, Johannus OUT 🇬🇧 GBR

📋 ALTERNATES

1 Uchida, Kaichi 🇯🇵 IN #247
2 Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 IN #254
3 Hemery, Calvin 🇫🇷 IN #255
4 Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷 IN #256
5 Hassan, Benjamin 🇱🇧 #259
6 Gakhov, Ivan #260
7 Rincon, Daniel 🇪🇸 #261
8 Zahraj, Patrick 🇩🇪 #263
9 Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷 #266
10 Purtseladze, Saba 🇬🇪 #271

🎾 ATP CHALLENGER 75 LUGANO

23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇨🇭

TABELLONE PRINCIPALE

133 BUDKOV KJAER, Nicolai 🇳🇴 NOR
138 RODESCH, Chris 🇱🇺 LUX
152 FERY, Arthur OUT 🇬🇧 GBR
167 GLINKA, Daniil 🇪🇪 EST
176 PIROS, Zsombor 🇭🇺 HUN
178 TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹 ITA
182 SACHKO, Vitaliy 🇺🇦 UKR
189 GRENIER, Hugo 🇫🇷 FRA
190 SKATOV, Timofey 🇰🇿 KAZ
195 BASAVAREDDY, Nishesh 🇺🇸 USA
199 HOLMGREN, August 🇩🇰 DEN
200 MOLCAN, Alex 🇸🇰 SVK
212 BERTOLA, Remy 🇨🇭 SUI
224 FATIC, Nerman 🇧🇦 BIH
233 HUESLER, Marc-Andrea 🇨🇭 SUI
235 DODIG, Matej 🇭🇷 CRO
238 MMOH, Michael 🇺🇸 USA
240 TOPO, Marko 🇩🇪 GER
243 SCHWAERZLER, Joel 🇦🇹 AUT
244 CASSONE, Murphy 🇺🇸 USA
324 MRVA, Maxim NG 🇨🇿 CZE

📋 ALTERNATES

1 Moro Canas, Alejandro 🇪🇸 IN #246
2 Uchida, Kaichi 🇯🇵 #247
3 Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 #254
4 Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷 #256
5 Hassan, Benjamin 🇱🇧 #259
6 Gakhov, Ivan #260
7 Rincon, Daniel 🇪🇸 #261
8 Zahraj, Patrick 🇩🇪 #263
9 Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷 #266
10 Purtseladze, Saba 🇬🇪 #271

🎾 ATP CHALLENGER 75 PUNE

23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇮🇳

TABELLONE PRINCIPALE

151 SWEENY, Dane 🇦🇺 AUS
179 KUBLER, Jason 🇦🇺 AUS
186 CLARKE, Jay 🇬🇧 GBR
197 GOMEZ, Federico Agustin 🇦🇷 ARG
213 CRAWFORD, Oliver 🇬🇧 GBR
214 SIMAKIN, Ilia 🇷🇺 RUS
219 PAVLOVIC, Luka 🇫🇷 FRA
225 CINA, Federico 🇮🇹 ITA
241 NOGUCHI, Rio 🇯🇵 JPN
242 MICHALSKI, Daniel 🇵🇱 POL
248 BUTVILAS, Edas 🇱🇹 LTU
258 FERREIRA SILVA, Frederico 🇵🇹 POR
267 KUZMANOV, Dimitar PR 🇧🇬 BUL
269 IVASHKA, Ilya 🇧🇾 BLR
275 SAKELLARIDIS, Stefanos 🇬🇷 GRE
280 GEERTS, Michael 🇧🇪 BEL
281 NAGAL, Sumit 🇮🇳 IND
290 BARTON, Hynek 🇨🇿 CZE
295 ZHUKAYEV, Beibit 🇰🇿 KAZ
295 ELLIS, Blake PR OUT 🇦🇺 AUS
426 CARBONI, Lorenzo 🇮🇹 NG ITA

📋 ALTERNATES

1 Bar Biryukov, Petr IN #307
2 Gill, Felix 🇬🇧 #328
3 Ajdukovic, Duje 🇭🇷 #329
4 Gray, Alastair 🇬🇧 #347
5 Shin, Sanhui 🇰🇷 #352
6 Shimizu, Yuta 🇯🇵 #360
7 Yevseyev, Denis 🇰🇿 OUT #363
8 Wu, Tung-Lin 🇹🇼 #373
9 Jorda Sanchis, David 🇪🇸 #378
10 Gengel, Marek 🇨🇿 #385

🎾 ATP CHALLENGER 50 TIGRE

23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇦🇷

TABELLONE PRINCIPALE

162 DEN OUDEN, Guy 🇳🇱 NED
201 GUILLEN MEZA, Alvaro 🇪🇨 ECU
211 PRADO ANGELO, Juan Carlos 🇧🇴 BOL
217 BUENO, Gonzalo 🇵🇪 PER
227 POPKO, Dmitry 🇰🇿 KAZ
229 COLLARINI, Andrea 🇦🇷 ARG
230 RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago 🇦🇷 ARG
231 MIDON, Lautaro 🇦🇷 ARG
239 OLIVIERI, Genaro Alberto 🇦🇷 ARG
251 DELLIEN, Murkel 🇧🇴 BOL
264 AGAMENONE, Franco 🇮🇹 ITA
269 KICKER, Nicolas 🇦🇷 ARG
279 SANCHEZ IZQUIERDO, Nikolas 🇪🇸 ESP
284 VARILLAS, Juan Pablo 🇵🇪 PER
292 PUCINELLI DE ALMEIDA, Matheus 🇧🇷 BRA
301 DIAZ ACOSTA, Facundo 🇦🇷 ARG
310 CADENASSO, Gianluca 🇮🇹 ITA
321 DAMAS, Miguel 🇪🇸 ESP
325 DUTRA DA SILVA, Daniel 🇧🇷 BRA
336 JUSTO, Guido Ivan 🇦🇷 ARG
344 RONCADELLI, Franco 🇺🇾 URU

📋 ALTERNATES

1 Sanchez Jover, Carlos 🇪🇸 #350
2 Torres, Juan Bautista 🇦🇷 #353
3 Villanueva, Gonzalo 🇦🇷 #355
4 Marcondes, Igor 🇧🇷 #357
5 Sakamoto, Pedro 🇧🇷 #377
6 La Serna, Juan Manuel 🇦🇷 #386
7 Kestelboim, Mariano 🇦🇷 #412
8 Feldbausch, Kilian 🇨🇭 OUT #423
9 Ambrogi, Luciano Emanuel 🇦🇷 #424
10 Palosi, Stefan 🇷🇴 #445

🇮🇹 Italiani evidenziati
NG Next Gen
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Challenger Week 8 (23 Febbraio – 01 Marzo) • Entry List ufficiale

