Challenger St. Brieuc, Lugano, Pune e Tigre: La situazione aggiornata dei tornei in programma la prossima settimana
18/02/2026 12:04 2 commenti
🎾 ATP CHALLENGER 100 ST. BRIEUC
23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇫🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|78
|MISOLIC, Filip
|🇦🇹 AUT
|90
|FEARNLEY, Jacob
|🇬🇧 GBR
|99
|GASTON, Hugo
|🇫🇷 FRA
|102
|JACQUET, Kyrian
|🇫🇷 FRA
|135
|OFNER, Sebastian
|🇦🇹 AUT
|150
|DROGUET, Titouan
|🇫🇷 FRA
|156
|🇫🇷 FRA
|158
|LAJAL, Mark
|🇪🇪 EST
|166
|🇯🇵 JPN
|169
|HERBERT, Pierre-Hugues
|🇫🇷 FRA
|170
|RODIONOV, Jurij
|🇦🇹 AUT
|174
|BLANCHET, Ugo
|🇫🇷 FRA
|187
|SAFIULLIN, Roman
|🇷🇺 RUS
|196
|ENGEL, Justin
|🇩🇪 GER
|202
|CHIDEKH, Clement
|🇫🇷 FRA
|203
|ADDED, Dan
|🇫🇷 FRA
|204
|🇪🇸 ESP
|205
|LOFFHAGEN, George
|🇬🇧 GBR
|215
|TABUR, Clement
|🇫🇷 FRA
|228
|BOUQUIER, Arthur
|🇫🇷 FRA
|236
|🇬🇧 GBR
📋 ALTERNATES
|1
|Uchida, Kaichi 🇯🇵 IN
|#247
|2
|Kukushkin, Mikhail 🇰🇿 IN
|#254
|3
|Hemery, Calvin 🇫🇷 IN
|#255
|4
|Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷 IN
|#256
|5
|Hassan, Benjamin 🇱🇧
|#259
|6
|Gakhov, Ivan
|#260
|7
|Rincon, Daniel 🇪🇸
|#261
|8
|Zahraj, Patrick 🇩🇪
|#263
|9
|Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷
|#266
|10
|Purtseladze, Saba 🇬🇪
|#271
🎾 ATP CHALLENGER 75 LUGANO
23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇨🇭
TABELLONE PRINCIPALE
|133
|BUDKOV KJAER, Nicolai
|🇳🇴 NOR
|138
|RODESCH, Chris
|🇱🇺 LUX
|152
|🇬🇧 GBR
|167
|GLINKA, Daniil
|🇪🇪 EST
|176
|PIROS, Zsombor
|🇭🇺 HUN
|178
|TRAVAGLIA, Stefano 🇮🇹
|ITA
|182
|SACHKO, Vitaliy
|🇺🇦 UKR
|189
|GRENIER, Hugo
|🇫🇷 FRA
|190
|SKATOV, Timofey
|🇰🇿 KAZ
|195
|BASAVAREDDY, Nishesh
|🇺🇸 USA
|199
|HOLMGREN, August
|🇩🇰 DEN
|200
|MOLCAN, Alex
|🇸🇰 SVK
|212
|BERTOLA, Remy
|🇨🇭 SUI
|224
|FATIC, Nerman
|🇧🇦 BIH
|233
|HUESLER, Marc-Andrea
|🇨🇭 SUI
|235
|DODIG, Matej
|🇭🇷 CRO
|238
|MMOH, Michael
|🇺🇸 USA
|240
|TOPO, Marko
|🇩🇪 GER
|243
|SCHWAERZLER, Joel
|🇦🇹 AUT
|244
|CASSONE, Murphy
|🇺🇸 USA
|324
|MRVA, Maxim NG
|🇨🇿 CZE
📋 ALTERNATES
|1
|Moro Canas, Alejandro 🇪🇸 IN
|#246
|2
|Uchida, Kaichi 🇯🇵
|#247
|3
|Kukushkin, Mikhail 🇰🇿
|#254
|4
|Blancaneaux, Geoffrey 🇫🇷
|#256
|5
|Hassan, Benjamin 🇱🇧
|#259
|6
|Gakhov, Ivan
|#260
|7
|Rincon, Daniel 🇪🇸
|#261
|8
|Zahraj, Patrick 🇩🇪
|#263
|9
|Gueymard Wayenburg, Sascha 🇫🇷
|#266
|10
|Purtseladze, Saba 🇬🇪
|#271
🎾 ATP CHALLENGER 75 PUNE
23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇮🇳
TABELLONE PRINCIPALE
|151
|SWEENY, Dane
|🇦🇺 AUS
|179
|KUBLER, Jason
|🇦🇺 AUS
|186
|CLARKE, Jay
|🇬🇧 GBR
|197
|GOMEZ, Federico Agustin
|🇦🇷 ARG
|213
|CRAWFORD, Oliver
|🇬🇧 GBR
|214
|SIMAKIN, Ilia
|🇷🇺 RUS
|219
|PAVLOVIC, Luka
|🇫🇷 FRA
|225
|CINA, Federico 🇮🇹
|ITA
|241
|NOGUCHI, Rio
|🇯🇵 JPN
|242
|MICHALSKI, Daniel
|🇵🇱 POL
|248
|BUTVILAS, Edas
|🇱🇹 LTU
|258
|FERREIRA SILVA, Frederico
|🇵🇹 POR
|267
|KUZMANOV, Dimitar PR
|🇧🇬 BUL
|269
|IVASHKA, Ilya
|🇧🇾 BLR
|275
|SAKELLARIDIS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|280
|GEERTS, Michael
|🇧🇪 BEL
|281
|NAGAL, Sumit
|🇮🇳 IND
|290
|BARTON, Hynek
|🇨🇿 CZE
|295
|ZHUKAYEV, Beibit
|🇰🇿 KAZ
|295
|🇦🇺 AUS
|426
|CARBONI, Lorenzo 🇮🇹 NG
|ITA
📋 ALTERNATES
|1
|Bar Biryukov, Petr IN
|#307
|2
|Gill, Felix 🇬🇧
|#328
|3
|Ajdukovic, Duje 🇭🇷
|#329
|4
|Gray, Alastair 🇬🇧
|#347
|5
|Shin, Sanhui 🇰🇷
|#352
|6
|Shimizu, Yuta 🇯🇵
|#360
|7
|#363
|8
|Wu, Tung-Lin 🇹🇼
|#373
|9
|Jorda Sanchis, David 🇪🇸
|#378
|10
|Gengel, Marek 🇨🇿
|#385
🎾 ATP CHALLENGER 50 TIGRE
23 FEBBRAIO – 01 MARZO 🇦🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|162
|DEN OUDEN, Guy
|🇳🇱 NED
|201
|GUILLEN MEZA, Alvaro
|🇪🇨 ECU
|211
|PRADO ANGELO, Juan Carlos
|🇧🇴 BOL
|217
|BUENO, Gonzalo
|🇵🇪 PER
|227
|POPKO, Dmitry
|🇰🇿 KAZ
|229
|COLLARINI, Andrea
|🇦🇷 ARG
|230
|RODRIGUEZ TAVERNA, Santiago
|🇦🇷 ARG
|231
|MIDON, Lautaro
|🇦🇷 ARG
|239
|OLIVIERI, Genaro Alberto
|🇦🇷 ARG
|251
|DELLIEN, Murkel
|🇧🇴 BOL
|264
|AGAMENONE, Franco 🇮🇹
|ITA
|269
|KICKER, Nicolas
|🇦🇷 ARG
|279
|SANCHEZ IZQUIERDO, Nikolas
|🇪🇸 ESP
|284
|VARILLAS, Juan Pablo
|🇵🇪 PER
|292
|PUCINELLI DE ALMEIDA, Matheus
|🇧🇷 BRA
|301
|DIAZ ACOSTA, Facundo
|🇦🇷 ARG
|310
|CADENASSO, Gianluca 🇮🇹
|ITA
|321
|DAMAS, Miguel
|🇪🇸 ESP
|325
|DUTRA DA SILVA, Daniel
|🇧🇷 BRA
|336
|JUSTO, Guido Ivan
|🇦🇷 ARG
|344
|RONCADELLI, Franco
|🇺🇾 URU
📋 ALTERNATES
|1
|Sanchez Jover, Carlos 🇪🇸
|#350
|2
|Torres, Juan Bautista 🇦🇷
|#353
|3
|Villanueva, Gonzalo 🇦🇷
|#355
|4
|Marcondes, Igor 🇧🇷
|#357
|5
|Sakamoto, Pedro 🇧🇷
|#377
|6
|La Serna, Juan Manuel 🇦🇷
|#386
|7
|Kestelboim, Mariano 🇦🇷
|#412
|8
|#423
|9
|Ambrogi, Luciano Emanuel 🇦🇷
|#424
|10
|Palosi, Stefan 🇷🇴
|#445
🇮🇹 Italiani evidenziati
NG Next Gen
PR Protected Ranking
IN Entrato
OUT Ritirato
2 commenti
Mancano le qualificazioni
Stupenda la nuova grafica, i miei complimenti.