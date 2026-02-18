Circuito WTA Copertina, Entry List, WTA

WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Elisabetta Cocciaretto si cancella da Merida

Elisabetta Cocciaretto nella foto - Foto Getty Images
🎾 WTA 500 MERIDA

DAL 23 FEBBRAIO • HARD COURT 🇲🇽

TABELLONE PRINCIPALE

NAVARRO, Emma 🇺🇸 USA
SHNAIDER, Diana 🇷🇺 RUS
BADOSA, Paula 🇪🇸 ESP
CRISTIAN, Jaqueline 🇷🇴 ROU
LI, Ann 🇺🇸 USA
BOUZAS MANEIRO, Jessica 🇪🇸 ESP
MARIA, Tatjana 🇩🇪 GER
BOUZKOVA, Marie 🇨🇿 CZE
LINETTE, Magda 🇵🇱 POL
ARANGO, Emiliana 🇨🇴 COL
BUCSA, Cristina 🇪🇸 ESP
POTAPOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
HADDAD MAIA, Beatriz 🇧🇷 BRA
FRĘCH, Magdalena 🇵🇱 POL
TJEN, Janice 🇮🇩 INA
VEKIC, Donna 🇭🇷 CRO
ZARAZUA, Renata WC 🇲🇽 MEX
BOULTER, Katie WC 🇬🇧 GBR
STEPHENS, Sloane WC 🇺🇸 USA

❌ RITIRATE

Samsonova 🇷🇺 •
Sakkari 🇬🇷 •
Kasatkina 🇷🇺 •
Cocciaretto 🇮🇹

QUALIFICAZIONI

PUTINTSEVA, Yulia 🇰🇿 KAZ
OSORIO, Camila 🇨🇴 COL
ZHANG, Shuai 🇨🇳 CHN
STARODUBTSEVA, Yuliia 🇺🇦 UKR
JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria 🇦🇩 AND
PARRY, Diane 🇫🇷 FRA
STAKUSIC, Marina 🇨🇦 CAN
HON, Priscilla 🇦🇺 AUS
COSTOULAS, Eleni 🇧🇪 BEL
LEPCHENKO, Varvara 🇺🇸 USA
TIMOFEEVA, Maria 🇷🇺 RUS
CARLE, Maria Lourdes 🇦🇷 ARG
AVANESYAN, Elina 🇷🇺 RUS
BRACE, Isabelle 🇺🇸 USA
CROSS, Kayla 🇨🇦 CAN
GUO, Hanyu 🇨🇳 CHN
SANCHEZ, Ana Sofia 🇲🇽 MEX
WATSON, Heather PR 🇬🇧 GBR

🎾 WTA 250 AUSTIN

DAL 23 FEBBRAIO • HARD COURT 🇺🇸

TABELLONE PRINCIPALE

PEGULA, Jessica ⭐ 🇺🇸 USA
JOVIC, Iva 🇺🇸 USA
KESSLER, McCartney 🇺🇸 USA
WANG, Xinyu 🇨🇳 CHN
KRUEGER, Ashlyn 🇺🇸 USA
SIERRA, Solana 🇦🇷 ARG
BLINKOVA, Anna 🇷🇺 RUS
STEARNS, Peyton 🇺🇸 USA
JONES, Francesca 🇬🇧 GBR
SRAMKOVA, Rebecca 🇸🇰 SVK
BONDAR, Anna 🇭🇺 HUN
BIRRELL, Kimberly 🇦🇺 AUS
GRACHEVA, Varvara 🇫🇷 FRA
TOMLJANOVIC, Ajla 🇦🇺 AUS
MARCINKO, Petra 🇭🇷 CRO
MCNALLY, Caty 🇺🇸 USA
SUN, Lulu 🇳🇿 NZL
GALFI, Dalma 🇭🇺 HUN
RAKHIMOVA, Kamilla 🇷🇺 RUS
VOLYNETS, Katie 🇺🇸 USA
PARKS, Alycia 🇺🇸 USA
ANDREESCU, Bianca 🇨🇦 CAN
OSTAPENKO, Jelena WC 🇱🇻 LAT
TAGGER, Ashlyn WC 🇺🇸 USA
WILLIAMS, Venus WC 🇺🇸 USA

❌ RITIRATA

Lys, Eva 🇩🇪

QUALIFICAZIONI

SELEKHMETEVA, Oksana 🇷🇺 RUS
JUVAN, Kaja 🇸🇮 SLO
ZAKHAROVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
BARTUNKOVA, Nikola 🇨🇿 CZE
TOWNSEND, Taylor 🇺🇸 USA
INGLIS, Maddison 🇦🇺 AUS
MASAROVA, Rebeka 🇪🇸 ESP
BRENGLE, Madison 🇺🇸 USA
DOLEHIDE, Caroline 🇺🇸 USA
FRUHVIRTOVA, Linda 🇨🇿 CZE
GARLAND, Quinn 🇺🇸 USA
TARARUDEE, Lanlana 🇹🇭 THA
YUAN, Yue 🇨🇳 CHN
SAKATSUME, Himeno 🇯🇵 JPN
VIDMANOVA, Nikola 🇨🇿 CZE
KALIEVA, Elvina 🇺🇸 USA
OSUIGWE, Whitney 🇺🇸 USA
CHARAEVA, Alina 🇷🇺 RUS
MANDLIK, Elizabeth 🇺🇸 USA
BRENGLE, Madison 🇺🇸 USA

🎾 WTA 125 ANTALYA 1

DAL 23 FEBBRAIO • CLAY COURT 🇹🇷

TABELLONE PRINCIPALE

UCHIJIMA, Moyuka 🇯🇵 JPN
BEJLEK, Sara 🇨🇿 CZE
UDVARDY, Panna 🇭🇺 HUN
OLIYNYKOVA, Uliana 🇺🇦 UKR
GRABHER, Julia 🇦🇹 AUT
ERJAVEC, Lina 🇸🇮 SLO
BRONZETTI, Lucia 🇮🇹 ITA
SHERIF, Mayar 🇪🇬 EGY
RUS, Arantxa 🇳🇱 NED
KAWA, Katarzyna 🇵🇱 POL
ROMERO GORMAZ, Ines 🇪🇸 ESP
KUDERMETOVA, Polina 🇷🇺 RUS
ZIDANSEK, Tamara 🇸🇮 SLO
PAPAMICHAIL, Despina 🇬🇷 GRE
BRANCACCIO, Nuria 🇮🇹 ITA
GORGODZE, Ekaterine 🇬🇪 GEO
MONNET, Carole 🇫🇷 FRA
KALININA, Anhelina 🇺🇦 UKR
RIERA, Guiomar 🇪🇸 ESP
MARISTANY ZULETA DE REALES, Marina 🇪🇸 ESP
PRIDANKINA, Oksana 🇷🇺 RUS
RAME, Alice 🇫🇷 FRA
BULGARU, Miriam 🇷🇴 ROU

❌ RITIRATE

Rakotomanga Rajaonah 🇲🇬 •
Pigato 🇮🇹

QUALIFICAZIONI

SHYMANOVICH, Iryna 🇧🇾 BLR
GASANOVA, Anastasia 🇷🇺 RUS
HONTAMA, Mai 🇯🇵 JPN
ORTENZI
PIGOSSI, Laura 🇧🇷 BRA
PALICOVA, Barbora 🇨🇿 CZE
NAHIMANA, Sada 🇧🇮 BDI
ALVES, Carol 🇧🇷 BRA
JANICIJEVIC, Selena 🇫🇷 FRA
TOTH, Amarissa 🇭🇺 HUN
PARRIZAS DIAZ, Nuria 🇪🇸 ESP
SAITO, Sara 🇯🇵 JPN
RISTIC, Natalija 🇷🇸 SRB
SPITERI, Francesca 🇲🇹 MLT

🇮🇹 Italiane evidenziate
WC Wild Card
PR Protected Ranking
OUT Ritirata

WTA Week 23 Febbraio • Entry List ufficiale

