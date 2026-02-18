Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 500 Merida, WTA 250 Austin e WTA 125 Antalya: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Elisabetta Cocciaretto si cancella da Merida
18/02/2026 10:20 Nessun commento
🎾 WTA 500 MERIDA
DAL 23 FEBBRAIO • HARD COURT 🇲🇽
TABELLONE PRINCIPALE
|NAVARRO, Emma
|🇺🇸 USA
|SHNAIDER, Diana
|🇷🇺 RUS
|BADOSA, Paula
|🇪🇸 ESP
|CRISTIAN, Jaqueline
|🇷🇴 ROU
|LI, Ann
|🇺🇸 USA
|BOUZAS MANEIRO, Jessica
|🇪🇸 ESP
|MARIA, Tatjana
|🇩🇪 GER
|BOUZKOVA, Marie
|🇨🇿 CZE
|LINETTE, Magda
|🇵🇱 POL
|ARANGO, Emiliana
|🇨🇴 COL
|BUCSA, Cristina
|🇪🇸 ESP
|POTAPOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|HADDAD MAIA, Beatriz
|🇧🇷 BRA
|FRĘCH, Magdalena
|🇵🇱 POL
|TJEN, Janice
|🇮🇩 INA
|VEKIC, Donna
|🇭🇷 CRO
|ZARAZUA, Renata WC
|🇲🇽 MEX
|BOULTER, Katie WC
|🇬🇧 GBR
|STEPHENS, Sloane WC
|🇺🇸 USA
❌ RITIRATE
Samsonova 🇷🇺 •
Sakkari 🇬🇷 •
Kasatkina 🇷🇺 •
Cocciaretto 🇮🇹
QUALIFICAZIONI
|PUTINTSEVA, Yulia
|🇰🇿 KAZ
|OSORIO, Camila
|🇨🇴 COL
|ZHANG, Shuai
|🇨🇳 CHN
|STARODUBTSEVA, Yuliia
|🇺🇦 UKR
|JIMENEZ KASINTSEVA, Victoria
|🇦🇩 AND
|PARRY, Diane
|🇫🇷 FRA
|STAKUSIC, Marina
|🇨🇦 CAN
|HON, Priscilla
|🇦🇺 AUS
|COSTOULAS, Eleni
|🇧🇪 BEL
|LEPCHENKO, Varvara
|🇺🇸 USA
|TIMOFEEVA, Maria
|🇷🇺 RUS
|CARLE, Maria Lourdes
|🇦🇷 ARG
|AVANESYAN, Elina
|🇷🇺 RUS
|BRACE, Isabelle
|🇺🇸 USA
|CROSS, Kayla
|🇨🇦 CAN
|GUO, Hanyu
|🇨🇳 CHN
|SANCHEZ, Ana Sofia
|🇲🇽 MEX
|WATSON, Heather PR
|🇬🇧 GBR
🎾 WTA 250 AUSTIN
DAL 23 FEBBRAIO • HARD COURT 🇺🇸
TABELLONE PRINCIPALE
|PEGULA, Jessica ⭐
|🇺🇸 USA
|JOVIC, Iva
|🇺🇸 USA
|KESSLER, McCartney
|🇺🇸 USA
|WANG, Xinyu
|🇨🇳 CHN
|KRUEGER, Ashlyn
|🇺🇸 USA
|SIERRA, Solana
|🇦🇷 ARG
|BLINKOVA, Anna
|🇷🇺 RUS
|STEARNS, Peyton
|🇺🇸 USA
|JONES, Francesca
|🇬🇧 GBR
|SRAMKOVA, Rebecca
|🇸🇰 SVK
|BONDAR, Anna
|🇭🇺 HUN
|BIRRELL, Kimberly
|🇦🇺 AUS
|GRACHEVA, Varvara
|🇫🇷 FRA
|TOMLJANOVIC, Ajla
|🇦🇺 AUS
|MARCINKO, Petra
|🇭🇷 CRO
|MCNALLY, Caty
|🇺🇸 USA
|SUN, Lulu
|🇳🇿 NZL
|GALFI, Dalma
|🇭🇺 HUN
|RAKHIMOVA, Kamilla
|🇷🇺 RUS
|VOLYNETS, Katie
|🇺🇸 USA
|PARKS, Alycia
|🇺🇸 USA
|ANDREESCU, Bianca
|🇨🇦 CAN
|OSTAPENKO, Jelena WC
|🇱🇻 LAT
|TAGGER, Ashlyn WC
|🇺🇸 USA
|WILLIAMS, Venus WC
|🇺🇸 USA
❌ RITIRATA
Lys, Eva 🇩🇪
QUALIFICAZIONI
|SELEKHMETEVA, Oksana
|🇷🇺 RUS
|JUVAN, Kaja
|🇸🇮 SLO
|ZAKHAROVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|BARTUNKOVA, Nikola
|🇨🇿 CZE
|TOWNSEND, Taylor
|🇺🇸 USA
|INGLIS, Maddison
|🇦🇺 AUS
|MASAROVA, Rebeka
|🇪🇸 ESP
|BRENGLE, Madison
|🇺🇸 USA
|DOLEHIDE, Caroline
|🇺🇸 USA
|FRUHVIRTOVA, Linda
|🇨🇿 CZE
|GARLAND, Quinn
|🇺🇸 USA
|TARARUDEE, Lanlana
|🇹🇭 THA
|YUAN, Yue
|🇨🇳 CHN
|SAKATSUME, Himeno
|🇯🇵 JPN
|VIDMANOVA, Nikola
|🇨🇿 CZE
|KALIEVA, Elvina
|🇺🇸 USA
|OSUIGWE, Whitney
|🇺🇸 USA
|CHARAEVA, Alina
|🇷🇺 RUS
|MANDLIK, Elizabeth
|🇺🇸 USA
|BRENGLE, Madison
|🇺🇸 USA
🎾 WTA 125 ANTALYA 1
DAL 23 FEBBRAIO • CLAY COURT 🇹🇷
TABELLONE PRINCIPALE
|UCHIJIMA, Moyuka
|🇯🇵 JPN
|BEJLEK, Sara
|🇨🇿 CZE
|UDVARDY, Panna
|🇭🇺 HUN
|OLIYNYKOVA, Uliana
|🇺🇦 UKR
|GRABHER, Julia
|🇦🇹 AUT
|ERJAVEC, Lina
|🇸🇮 SLO
|BRONZETTI, Lucia 🇮🇹
|ITA
|SHERIF, Mayar
|🇪🇬 EGY
|RUS, Arantxa
|🇳🇱 NED
|KAWA, Katarzyna
|🇵🇱 POL
|ROMERO GORMAZ, Ines
|🇪🇸 ESP
|KUDERMETOVA, Polina
|🇷🇺 RUS
|ZIDANSEK, Tamara
|🇸🇮 SLO
|PAPAMICHAIL, Despina
|🇬🇷 GRE
|BRANCACCIO, Nuria 🇮🇹
|ITA
|GORGODZE, Ekaterine
|🇬🇪 GEO
|MONNET, Carole
|🇫🇷 FRA
|KALININA, Anhelina
|🇺🇦 UKR
|RIERA, Guiomar
|🇪🇸 ESP
|MARISTANY ZULETA DE REALES, Marina
|🇪🇸 ESP
|PRIDANKINA, Oksana
|🇷🇺 RUS
|RAME, Alice
|🇫🇷 FRA
|BULGARU, Miriam
|🇷🇴 ROU
❌ RITIRATE
Rakotomanga Rajaonah 🇲🇬 •
Pigato 🇮🇹
QUALIFICAZIONI
|SHYMANOVICH, Iryna
|🇧🇾 BLR
|GASANOVA, Anastasia
|🇷🇺 RUS
|HONTAMA, Mai
|🇯🇵 JPN
|ORTENZI
|PIGOSSI, Laura
|🇧🇷 BRA
|PALICOVA, Barbora
|🇨🇿 CZE
|NAHIMANA, Sada
|🇧🇮 BDI
|ALVES, Carol
|🇧🇷 BRA
|JANICIJEVIC, Selena
|🇫🇷 FRA
|TOTH, Amarissa
|🇭🇺 HUN
|PARRIZAS DIAZ, Nuria
|🇪🇸 ESP
|SAITO, Sara
|🇯🇵 JPN
|RISTIC, Natalija
|🇷🇸 SRB
|SPITERI, Francesca
|🇲🇹 MLT
🇮🇹 Italiane evidenziate
WC Wild Card
PR Protected Ranking
OUT Ritirata
WTA Week 23 Febbraio • Entry List ufficiale
TAG: Circuito WTA
