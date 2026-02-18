Doha 500 | Hard | $2833335 livescore | sito ufficiale | notizie relative
ATP 500 Acapulco, Dubai e ATP 250 Santiago: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni
18/02/2026 10:05 12 commenti
🎾 ATP ACAPULCO 2026
ABIERTO MEXICANO TELCEL • ENTRY LIST 🇲🇽
TABELLONE PRINCIPALE
|3
|ZVEREV, Alexander
|🇩🇪 GER
|5
|🇮🇹 ITA
|6
|DE MINAUR, Alex
|🇦🇺 AUS
|7
|SHELTON, Ben
|🇺🇸 USA
|13
|RUUD, Casper
|🇳🇴 NOR
|14
|DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro
|🇪🇸 ESP
|22
|COBOLLI, Flavio 🇮🇹
|ITA
|27
|NORRIE, Cameron
|🇬🇧 GBR
|30
|NAKASHIMA, Brandon
|🇺🇸 USA
|31
|VACHEROT, Valentin
|🇲🇨 MON
|34
|TIAFOE, Frances
|🇺🇸 USA
|37
|MOUTET, Corentin
|🇫🇷 FRA
|41
|DIALLO, Gabriel
|🇨🇦 CAN
|44
|ALTMAIER, Daniel
|🇩🇪 GER
|45
|DIMITROV, Grigor
|🇧🇬 BUL
|46
|BORGES, Nuno
|🇵🇹 POR
|51
|GIRON, Marcos
|🇺🇸 USA
|53
|KORDA, Sebastian
|🇺🇸 USA
|56
|KOVACEVIC, Aleksandar
|🇺🇸 USA
|60
|KECMANOVIC, Miomir
|🇷🇸 SRB
|64
|ATMANE, Terence
|🇫🇷 FRA
|66
|DZUMHUR, Damir
|🇧🇦 BIH
|67
|🇫🇷 FRA
📋 ALTERNATES
|1
|Mannarino, Adrian 🇫🇷 IN
|#69
|2
|Bellucci, Mattia 🇮🇹 IN
|#76
|3
|Walton, Adam 🇦🇺
|#81
|4
|Spizzirri, Eliot 🇺🇸
|#85
|5
|Duckworth, James 🇦🇺
|#88
|6
|Svrcina, Dalibor 🇨🇿
|#95
|7
|Shevchenko, Alexander 🇰🇿
|#97
|8
|Schoolkate, Tristan 🇦🇺
|#98
|9
|Hanfmann, Yannick 🇩🇪
|#102
|10
|Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷
|#103
QUALIFICAZIONI
|71
|SPIZZIRRI, Eliot
|🇺🇸 USA
|74
|🇮🇹 ITA
|81
|WALTON, Adam
|🇦🇺 AUS
|103
|HIJIKATA, Rinky
|🇦🇺 AUS
|107
|KYPSON, Patrick
|🇺🇸 USA
|109
|SVAJDA, Zachary
|🇺🇸 USA
|110
|THOMPSON, Jordan
|🇦🇺 AUS
|111
|MCDONALD, Mackenzie
|🇺🇸 USA
|114
|SCHOOLKATE, Tristan
|🇦🇺 AUS
|122
|TSENG, Chun-Hsin
|🇹🇼 TPE
|124
|JODAR, Rafael
|🇪🇸 ESP
|131
|🇯🇵 JPN
|132
|HOLT, Brandon
|🇺🇸 USA
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Wong, Coleman 🇭🇰
|#136
|2
|Shimabukuro, Sho 🇯🇵
|#141
|3
|Wu, Yibing 🇨🇳
|#144
|4
|Draxl, Liam 🇨🇦
|#146
|5
|Klein, Lukas 🇸🇰
|#147
|6
|Ymer, Elias 🇸🇪
|#159
|7
|Smith, Colton 🇺🇸
|#161
|8
|Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷
|#172
|9
|Carballes Baena, Roberto 🇪🇸
|#175
|10
|Mejia, Nicolas 🇨🇴
|#177
🇮🇹 Italiani evidenziati
IN Entrato
OUT Ritirato
IN Entrato
OUT Ritirato
ATP Acapulco 2026 • Entry List ufficiale
🎾 ATP DUBAI 2026
DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS • ENTRY LIST 🇦🇪
TABELLONE PRINCIPALE
|8
|AUGER-ALIASSIME, Felix
|🇨🇦 CAN
|10
|BUBLIK, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|11
|DRAPER, Jack
|🇬🇧 GBR
|12
|MEDVEDEV, Daniil
|🇷🇺 RUS
|15
|RUBLEV, Andrey
|🇷🇺 RUS
|17
|MENSIK, Jakub
|🇨🇿 CZE
|18
|KHACHANOV, Karen
|🇷🇺 RUS
|19
|LEHECKA, Jiri
|🇨🇿 CZE
|23
|SHAPOVALOV, Denis
|🇨🇦 CAN
|24
|MACHAC, Tomas
|🇨🇿 CZE
|26
|GRIEKSPOOR, Tallon
|🇳🇱 NED
|28
|RINDERKNECH, Arthur
|🇫🇷 FRA
|33
|HUMBERT, Ugo
|🇫🇷 FRA
|35
|TSITSIPAS, Stefanos
|🇬🇷 GRE
|39
|MUNAR, Jaume
|🇪🇸 ESP
|42
|FILS, Arthur
|🇫🇷 FRA
|43
|BERGS, Zizou
|🇧🇪 BEL
|47
|MAROZSAN, Fabian
|🇭🇺 HUN
|48
|BROOKSBY, Jenson
|🇺🇸 USA
|50
|POPYRIN, Alexei
|🇦🇺 AUS
|54
|FUCSOVICS, Marton
|🇭🇺 HUN
|55
|HURKACZ, Hubert
|🇵🇱 POL
|56
|SHANG, Juncheng PR
|🇨🇳 CHN
📋 ALTERNATES
|1
|Royer, Valentin 🇫🇷
|#58
|2
|Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR
|#59
|3
|Zhang, Zhizhen 🇨🇳
|#60
|4
|Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷
|#61
|5
|Mannarino, Adrian 🇫🇷
|#69
|6
|Collignon, Raphael 🇧🇪
|#72
|7
|de Jong, Jesper 🇳🇱
|#73
|8
|van de Zandschulp, Botic 🇳🇱
|#75
|9
|Vukic, Aleksandar 🇦🇺
|#78
|10
|Halys, Quentin 🇫🇷
|#83
QUALIFICAZIONI
|55
|MAJCHRZAK, Kamil
|🇵🇱 POL
|56
|ROYER, Valentin
|🇫🇷 FRA
|57
|MPETSHI PERRICARD, Giovanni
|🇫🇷 FRA
|67
|VAN DE ZANDSCHULP, Botic
|🇳🇱 NED
|72
|🇧🇪 BEL
|79
|HALYS, Quentin
|🇫🇷 FRA
|84
|STRUFF, Jan-Lennard
|🇩🇪 GER
|86
|DUCKWORTH, James
|🇦🇺 AUS
|87
|SHEVCHENKO, Alexander
|🇰🇿 KAZ
|88
|DE JONG, Jesper
|🇳🇱 NED
|89
|BAUTISTA AGUT, Roberto
|🇪🇸 ESP
|91
|VUKIC, Aleksandar
|🇦🇺 AUS
|100
|CARRENO BUSTA, Pablo
|🇪🇸 ESP
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Nardi, Luca 🇮🇹
|#106
|2
|Mochizuki, Shintaro 🇯🇵
|#108
|3
|Virtanen, Otto 🇫🇮
|#116
|4
|#117
|5
|O’Connell, Christopher 🇦🇺
|#119
|6
|Choinski, Jan 🇬🇧
|#125
|7
|Harris, Billy 🇬🇧
|#129
|8
|Trungelliti, Marco 🇦🇷
|#134
|9
|Wong, Coleman 🇭🇰
|#136
|10
|Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪
|#137
🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
ATP Dubai 2026 • Entry List ufficiale
🎾 ATP SANTIAGO 2026
CHILE DOVE MEN+CARE OPEN • ENTRY LIST 🇨🇱
TABELLONE PRINCIPALE
|21
|CERUNDOLO, Francisco
|🇦🇷 ARG
|25
|DARDERI, Luciano 🇮🇹
|ITA
|36
|BAEZ, Sebastian
|🇦🇷 ARG
|40
|SONEGO, Lorenzo 🇮🇹
|ITA
|49
|UGO CARABELLI, Camilo
|🇦🇷 ARG
|52
|MULLER, Alexandre
|🇫🇷 FRA
|57
|BERRETTINI, Matteo 🇮🇹
|ITA
|62
|ETCHEVERRY, Tomas Martin
|🇦🇷 ARG
|68
|COMESANA, Francisco
|🇦🇷 ARG
|71
|MARTINEZ, Pedro
|🇪🇸 ESP
|74
|NAVONE, Mariano
|🇦🇷 ARG
|79
|TABILO, Alejandro
|🇨🇱 CHI
|82
|GARIN, Cristian
|🇨🇱 CHI
|87
|CERUNDOLO, Juan Manuel
|🇦🇷 ARG
|89
|NAVA, Emilio
|🇺🇸 USA
|92
|DJERE, Laslo
|🇷🇸 SRB
|99
|TABERNER, Carlos
|🇪🇸 ESP
|100
|BUSE, Ignacio
|🇵🇪 PER
📋 ALTERNATES
|1
|Kopriva, Vit 🇨🇿
|#101
|2
|Hanfmann, Yannick 🇩🇪
|#102
|3
|Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷
|#103
|4
|Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷
|#104
|5
|Barrios Vera, Tomas 🇨🇱
|#107
|6
|Moller, Elmer 🇩🇰
|#119
|7
|Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼
|#122
|8
|Lajovic, Dusan 🇷🇸
|#125
|9
|Prizmic, Dino 🇭🇷
|#127
|10
|Gaubas, Vilius 🇱🇹
|#129
QUALIFICAZIONI
|95
|TIRANTE, Thiago Agustin
|🇦🇷 ARG
|97
|KOPRIVA, Vit
|🇨🇿 CZE
|104
|VALLEJO, Adolfo Daniel
|🇵🇾 PAR
|112
|BARRIOS VERA, Tomas
|🇨🇱 CHI
|118
|BURRUCHAGA, Roman Andres
|🇦🇷 ARG
|120
|MOLLER, Elmer
|🇩🇰 DEN
|121
|PRIZMIC, Dino
|🇭🇷 CRO
|123
|LAJOVIC, Dusan
|🇷🇸 SRB
|126
|GAUBAS, Vilius
|🇱🇹 LTU
|143
|PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹
|ITA
|145
|FARIA, Jaime
|🇵🇹 POR
|149
|DELLIEN, Hugo
|🇧🇴 BOL
|155
|PASSARO, Francesco 🇮🇹
|ITA
|157
|ROCHA, Henrique
|🇵🇹 POR
📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI
|1
|Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 PR
|#162
|2
|Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷
|#172
|3
|Coria, Federico 🇦🇷 PR
|#172
|4
|Heide, Gustavo 🇧🇷 PR
|#175
|5
|Barrena, Alex 🇦🇷
|#180
|6
|#183
|7
|Galan, Daniel Elahi 🇨🇴
|#191
|8
|Tomic, Bernard 🇦🇺
|#194
|9
|Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷
|#198
|10
|Reis Da Silva, Joao Lucas 🇧🇷
|#207
🇮🇹 Italiani evidenziati (5)
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
PR Protected Ranking
OUT Ritirato
ATP Santiago 2026 • Entry List ufficiale
