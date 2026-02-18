Circuito ATP ATP, Copertina, Entry List

ATP 500 Acapulco, Dubai e ATP 250 Santiago: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni

18/02/2026 10:05 12 commenti
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images
Luca Nardi ITA, 2003.08.06 - Foto Getty Images

🎾 ATP ACAPULCO 2026

ABIERTO MEXICANO TELCEL • ENTRY LIST 🇲🇽

TABELLONE PRINCIPALE

3 ZVEREV, Alexander 🇩🇪 GER
5 MUSETTI, Lorenzo OUT 🇮🇹 ITA
6 DE MINAUR, Alex 🇦🇺 AUS
7 SHELTON, Ben 🇺🇸 USA
13 RUUD, Casper 🇳🇴 NOR
14 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 🇪🇸 ESP
22 COBOLLI, Flavio 🇮🇹 ITA
27 NORRIE, Cameron 🇬🇧 GBR
30 NAKASHIMA, Brandon 🇺🇸 USA
31 VACHEROT, Valentin 🇲🇨 MON
34 TIAFOE, Frances 🇺🇸 USA
37 MOUTET, Corentin 🇫🇷 FRA
41 DIALLO, Gabriel 🇨🇦 CAN
44 ALTMAIER, Daniel 🇩🇪 GER
45 DIMITROV, Grigor 🇧🇬 BUL
46 BORGES, Nuno 🇵🇹 POR
51 GIRON, Marcos 🇺🇸 USA
53 KORDA, Sebastian 🇺🇸 USA
56 KOVACEVIC, Aleksandar 🇺🇸 USA
60 KECMANOVIC, Miomir 🇷🇸 SRB
64 ATMANE, Terence 🇫🇷 FRA
66 DZUMHUR, Damir 🇧🇦 BIH
67 CAZAUX, Arthur OUT 🇫🇷 FRA

📋 ALTERNATES

1 Mannarino, Adrian 🇫🇷 IN #69
2 Bellucci, Mattia 🇮🇹 IN #76
3 Walton, Adam 🇦🇺 #81
4 Spizzirri, Eliot 🇺🇸 #85
5 Duckworth, James 🇦🇺 #88
6 Svrcina, Dalibor 🇨🇿 #95
7 Shevchenko, Alexander 🇰🇿 #97
8 Schoolkate, Tristan 🇦🇺 #98
9 Hanfmann, Yannick 🇩🇪 #102
10 Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 #103

QUALIFICAZIONI

71 SPIZZIRRI, Eliot 🇺🇸 USA
74 BELLUCCI, Mattia OUT 🇮🇹 ITA
81 WALTON, Adam 🇦🇺 AUS
103 HIJIKATA, Rinky 🇦🇺 AUS
107 KYPSON, Patrick 🇺🇸 USA
109 SVAJDA, Zachary 🇺🇸 USA
110 THOMPSON, Jordan 🇦🇺 AUS
111 MCDONALD, Mackenzie 🇺🇸 USA
114 SCHOOLKATE, Tristan 🇦🇺 AUS
122 TSENG, Chun-Hsin 🇹🇼 TPE
124 JODAR, Rafael 🇪🇸 ESP
131 NISHIOKA, Yoshihito OUT 🇯🇵 JPN
132 HOLT, Brandon 🇺🇸 USA

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Wong, Coleman 🇭🇰 #136
2 Shimabukuro, Sho 🇯🇵 #141
3 Wu, Yibing 🇨🇳 #144
4 Draxl, Liam 🇨🇦 #146
5 Klein, Lukas 🇸🇰 #147
6 Ymer, Elias 🇸🇪 #159
7 Smith, Colton 🇺🇸 #161
8 Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 #172
9 Carballes Baena, Roberto 🇪🇸 #175
10 Mejia, Nicolas 🇨🇴 #177

🇮🇹 Italiani evidenziati
IN Entrato
OUT Ritirato

ATP Acapulco 2026 • Entry List ufficiale

🎾 ATP DUBAI 2026

DUBAI DUTY FREE TENNIS CHAMPIONSHIPS • ENTRY LIST 🇦🇪

TABELLONE PRINCIPALE

8 AUGER-ALIASSIME, Felix 🇨🇦 CAN
10 BUBLIK, Alexander 🇰🇿 KAZ
11 DRAPER, Jack 🇬🇧 GBR
12 MEDVEDEV, Daniil 🇷🇺 RUS
15 RUBLEV, Andrey 🇷🇺 RUS
17 MENSIK, Jakub 🇨🇿 CZE
18 KHACHANOV, Karen 🇷🇺 RUS
19 LEHECKA, Jiri 🇨🇿 CZE
23 SHAPOVALOV, Denis 🇨🇦 CAN
24 MACHAC, Tomas 🇨🇿 CZE
26 GRIEKSPOOR, Tallon 🇳🇱 NED
28 RINDERKNECH, Arthur 🇫🇷 FRA
33 HUMBERT, Ugo 🇫🇷 FRA
35 TSITSIPAS, Stefanos 🇬🇷 GRE
39 MUNAR, Jaume 🇪🇸 ESP
42 FILS, Arthur 🇫🇷 FRA
43 BERGS, Zizou 🇧🇪 BEL
47 MAROZSAN, Fabian 🇭🇺 HUN
48 BROOKSBY, Jenson 🇺🇸 USA
50 POPYRIN, Alexei 🇦🇺 AUS
54 FUCSOVICS, Marton 🇭🇺 HUN
55 HURKACZ, Hubert 🇵🇱 POL
56 SHANG, Juncheng PR 🇨🇳 CHN

📋 ALTERNATES

1 Royer, Valentin 🇫🇷 #58
2 Majchrzak, Kamil 🇵🇱 PR #59
3 Zhang, Zhizhen 🇨🇳 #60
4 Mpetshi Perricard, Giovanni 🇫🇷 #61
5 Mannarino, Adrian 🇫🇷 #69
6 Collignon, Raphael 🇧🇪 #72
7 de Jong, Jesper 🇳🇱 #73
8 van de Zandschulp, Botic 🇳🇱 #75
9 Vukic, Aleksandar 🇦🇺 #78
10 Halys, Quentin 🇫🇷 #83

QUALIFICAZIONI

55 MAJCHRZAK, Kamil 🇵🇱 POL
56 ROYER, Valentin 🇫🇷 FRA
57 MPETSHI PERRICARD, Giovanni 🇫🇷 FRA
67 VAN DE ZANDSCHULP, Botic 🇳🇱 NED
72 COLLIGNON, Raphael OUT 🇧🇪 BEL
79 HALYS, Quentin 🇫🇷 FRA
84 STRUFF, Jan-Lennard 🇩🇪 GER
86 DUCKWORTH, James 🇦🇺 AUS
87 SHEVCHENKO, Alexander 🇰🇿 KAZ
88 DE JONG, Jesper 🇳🇱 NED
89 BAUTISTA AGUT, Roberto 🇪🇸 ESP
91 VUKIC, Aleksandar 🇦🇺 AUS
100 CARRENO BUSTA, Pablo 🇪🇸 ESP

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Nardi, Luca 🇮🇹 #106
2 Mochizuki, Shintaro 🇯🇵 #108
3 Virtanen, Otto 🇫🇮 #116
4 Maestrelli, Francesco 🇮🇹 OUT #117
5 O’Connell, Christopher 🇦🇺 #119
6 Choinski, Jan 🇬🇧 #125
7 Harris, Billy 🇬🇧 #129
8 Trungelliti, Marco 🇦🇷 #134
9 Wong, Coleman 🇭🇰 #136
10 Basilashvili, Nikoloz 🇬🇪 #137

🇮🇹 Italiani evidenziati
PR Protected Ranking
OUT Ritirato

ATP Dubai 2026 • Entry List ufficiale

🎾 ATP SANTIAGO 2026

CHILE DOVE MEN+CARE OPEN • ENTRY LIST 🇨🇱

TABELLONE PRINCIPALE

21 CERUNDOLO, Francisco 🇦🇷 ARG
25 DARDERI, Luciano 🇮🇹 ITA
36 BAEZ, Sebastian 🇦🇷 ARG
40 SONEGO, Lorenzo 🇮🇹 ITA
49 UGO CARABELLI, Camilo 🇦🇷 ARG
52 MULLER, Alexandre 🇫🇷 FRA
57 BERRETTINI, Matteo 🇮🇹 ITA
62 ETCHEVERRY, Tomas Martin 🇦🇷 ARG
68 COMESANA, Francisco 🇦🇷 ARG
71 MARTINEZ, Pedro 🇪🇸 ESP
74 NAVONE, Mariano 🇦🇷 ARG
79 TABILO, Alejandro 🇨🇱 CHI
82 GARIN, Cristian 🇨🇱 CHI
87 CERUNDOLO, Juan Manuel 🇦🇷 ARG
89 NAVA, Emilio 🇺🇸 USA
92 DJERE, Laslo 🇷🇸 SRB
99 TABERNER, Carlos 🇪🇸 ESP
100 BUSE, Ignacio 🇵🇪 PER

📋 ALTERNATES

1 Kopriva, Vit 🇨🇿 #101
2 Hanfmann, Yannick 🇩🇪 #102
3 Tirante, Thiago Agustin 🇦🇷 #103
4 Burruchaga, Roman Andres 🇦🇷 #104
5 Barrios Vera, Tomas 🇨🇱 #107
6 Moller, Elmer 🇩🇰 #119
7 Tseng, Chun-Hsin 🇹🇼 #122
8 Lajovic, Dusan 🇷🇸 #125
9 Prizmic, Dino 🇭🇷 #127
10 Gaubas, Vilius 🇱🇹 #129

QUALIFICAZIONI

95 TIRANTE, Thiago Agustin 🇦🇷 ARG
97 KOPRIVA, Vit 🇨🇿 CZE
104 VALLEJO, Adolfo Daniel 🇵🇾 PAR
112 BARRIOS VERA, Tomas 🇨🇱 CHI
118 BURRUCHAGA, Roman Andres 🇦🇷 ARG
120 MOLLER, Elmer 🇩🇰 DEN
121 PRIZMIC, Dino 🇭🇷 CRO
123 LAJOVIC, Dusan 🇷🇸 SRB
126 GAUBAS, Vilius 🇱🇹 LTU
143 PELLEGRINO, Andrea 🇮🇹 ITA
145 FARIA, Jaime 🇵🇹 POR
149 DELLIEN, Hugo 🇧🇴 BOL
155 PASSARO, Francesco 🇮🇹 ITA
157 ROCHA, Henrique 🇵🇹 POR

📋 ALTERNATES QUALIFICAZIONI

1 Meligeni Alves, Felipe 🇧🇷 PR #162
2 Ficovich, Juan Pablo 🇦🇷 #172
3 Coria, Federico 🇦🇷 PR #172
4 Heide, Gustavo 🇧🇷 PR #175
5 Barrena, Alex 🇦🇷 #180
6 Merida, Daniel 🇪🇸 OUT #183
7 Galan, Daniel Elahi 🇨🇴 #191
8 Tomic, Bernard 🇦🇺 #194
9 Seyboth Wild, Thiago 🇧🇷 #198
10 Reis Da Silva, Joao Lucas 🇧🇷 #207

🇮🇹 Italiani evidenziati (5)
PR Protected Ranking
OUT Ritirato

ATP Santiago 2026 • Entry List ufficiale

12 commenti. Lasciane uno!

Albo 18-02-2026 15:06

Allora sinceramente io mi ero abituato alla grafica degli scorsi anni,però nulla da dire questa grafica è buona,si capisce bene e mi abituerò

12
Nic (Guest) 18-02-2026 14:14

Redazione,la grafica va bene…accattivante…però scrivete anche la dicitura “IN” vicino agli alternates delle quali…altrimenti non si capisce chi è entrato,in effetti….grazie…

 11
rikrob (Guest) 18-02-2026 13:12

@ LiveTennis.it Staff (#4564241)

grazie

 10
no Sinner no Party (Guest) 18-02-2026 12:42

Scritto da LiveTennis.it Staff
@ ospite1 (#4564224)
E’ la stessa dell’altra volta dove abbiamo ricevuto dei complimenti. Un abbraccio

A me piace MOLTISSIMO 😀

 9
+1: sergioat, Marco M., Albo
LiveTennis.it Staff 18-02-2026 12:31

@ rikrob (#4564233)

Si è entrato…

 8
walden 18-02-2026 12:31

Con il ritiro di Collignon dalle Q di Dubai, Nardi dovrebbe entrare, appunto, nel torneo cadetto. Al di la di dove guadagni di più o di meno, è evidente il tentativo di alzare il livello, provando ad entrare in tornei del Circuito ATP. E’ curioso che qui molti lo criticavano, ed alcuni, dimostrando tutta la propria ignoranza, sul fatto che giocasse soprattutto tornei del circuito CH. In realtà, nel 2025, ha disputato, compresi gli incontri di qualificazione, 40 Match ATP e 20 Challenger. Il fact checking è a prova di muride.

 7
+1: Marco M., Il GUEst, sergioat
rikrob (Guest) 18-02-2026 12:10

ma perchè non tornate alla grafica dello scorso anno ?

ad esempio , Nardi è entrato nelle qualifiche di dubai o no ? io non lo ho capito

 6
-1: sergioat
Il GUEst 18-02-2026 11:55

Scritto da ospite1
Grafica a dir poco imbarazzante .

Per me è molto bella, manca solo la superficie dei tornei e sarebbe perfetta

 5
+1: Marco M., sergioat, Albo
LiveTennis.it Staff 18-02-2026 11:51

@ ospite1 (#4564224)

E’ la stessa dell’altra volta dove abbiamo ricevuto dei complimenti. Un abbraccio

 4
+1: Marco M., sergioat, Albo
ospite1 (Guest) 18-02-2026 11:47

Grafica a dir poco imbarazzante .

 3
-1: sergioat
JOA20 (Guest) 18-02-2026 11:04

Scritto da Lorenzo
Nardi avrebbe fatto meglio a continuare con i challenger, sinceramente.
Qualifiche di questo livello, sono sinonimo di possibile piallata.

Mi sa che prende più soldi presentandosi alle quali di un ATP500 che prendendo parte a un Challenger

 2
+1: walden, Marco M.
Lorenzo (Guest) 18-02-2026 10:23

Nardi avrebbe fatto meglio a continuare con i challenger, sinceramente.
Qualifiche di questo livello, sono sinonimo di possibile piallata.

 1
