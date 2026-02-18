Darderi out a Rio, Bellucci si arrende a Delray Beach (Video)

Si ferma subito il cammino di Luciano Darderi all’ATP 500 di Rio de Janeiro. L’azzurro, reduce dalla finale disputata a Buenos Aires, ha pagato la stanchezza accumulata nella settimana precedente e si è arreso all’argentino Juan Manuel Cerúndolo con il punteggio di 6-1 3-6 6-4 dopo due ore e diciannove minuti.

Primo set a senso unico

La testa di serie numero due ha iniziato l’incontro in modo contratto, subendo subito il break. Cerúndolo ha approfittato delle difficoltà dell’italiano, strappando nuovamente il servizio e volando sul 4-0.

Darderi è riuscito a sbloccarsi solo sul 4-1, dopo aver annullato due palle dello 0-5, ma l’argentino ha mantenuto il controllo del set, chiudendo 6-1 al primo set point.

Reazione nel secondo parziale

Nel secondo set l’azzurro ha cambiato atteggiamento. Con un diritto incrociato vincente ha ottenuto il break del 2-1, consolidando poi il vantaggio sul 3-1. Dopo aver rimontato da 0-30 nel sesto game, Darderi ha allungato sul 4-2 e, nel momento decisivo, ha chiuso il set 6-3 con una risposta lungolinea vincente.

Il break decisivo nel terzo set

L’equilibrio si è spezzato nel terzo gioco del parziale decisivo. In vantaggio 30-0, Darderi ha subito il break del 2-1. Cerúndolo ha poi difeso il vantaggio, annullando due palle per il contro-break e salvando anche la chance del possibile 4-4.

L’argentino ha così mantenuto il controllo fino al 6-4 finale, chiudendo al terzo match point.

Darderi ha terminato la partita con un ace, due doppi falli e il 67% di prime in campo. Tuttavia, i numeri complessivi hanno premiato il sudamericano: 57 punti al servizio contro i 45 dell’italiano e meno errori gratuiti (21 contro i 37 dell’azzurro).

Bellucci sconfitto a Delray Beach

Esordio amaro anche per Mattia Bellucci all’ATP 250 di Delray Beach. Il 24enne lombardo è stato sconfitto dal campione in carica Miomir Kecmanović con un netto 6-1 6-4.

Bellucci ha faticato molto in risposta, conquistando appena sei punti in tutto il match, e ha pagato i 28 errori gratuiti. Il serbo ha dominato il primo set, ottenendo due break decisivi, mentre nel secondo parziale l’equilibrio è durato fino al settimo gioco, quando Kecmanović ha piazzato l’allungo decisivo.

Il serbo accede così al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero quattro Learner Tien, mentre Bellucci resta ancora a caccia della prima vittoria nel circuito maggiore in questo 2026.





Marco Rossi