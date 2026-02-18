Darderi out a Rio, Bellucci si arrende a Delray Beach (Video)
Si ferma subito il cammino di Luciano Darderi all’ATP 500 di Rio de Janeiro. L’azzurro, reduce dalla finale disputata a Buenos Aires, ha pagato la stanchezza accumulata nella settimana precedente e si è arreso all’argentino Juan Manuel Cerúndolo con il punteggio di 6-1 3-6 6-4 dopo due ore e diciannove minuti.
Primo set a senso unico
La testa di serie numero due ha iniziato l’incontro in modo contratto, subendo subito il break. Cerúndolo ha approfittato delle difficoltà dell’italiano, strappando nuovamente il servizio e volando sul 4-0.
Darderi è riuscito a sbloccarsi solo sul 4-1, dopo aver annullato due palle dello 0-5, ma l’argentino ha mantenuto il controllo del set, chiudendo 6-1 al primo set point.
Reazione nel secondo parziale
Nel secondo set l’azzurro ha cambiato atteggiamento. Con un diritto incrociato vincente ha ottenuto il break del 2-1, consolidando poi il vantaggio sul 3-1. Dopo aver rimontato da 0-30 nel sesto game, Darderi ha allungato sul 4-2 e, nel momento decisivo, ha chiuso il set 6-3 con una risposta lungolinea vincente.
Il break decisivo nel terzo set
L’equilibrio si è spezzato nel terzo gioco del parziale decisivo. In vantaggio 30-0, Darderi ha subito il break del 2-1. Cerúndolo ha poi difeso il vantaggio, annullando due palle per il contro-break e salvando anche la chance del possibile 4-4.
L’argentino ha così mantenuto il controllo fino al 6-4 finale, chiudendo al terzo match point.
Darderi ha terminato la partita con un ace, due doppi falli e il 67% di prime in campo. Tuttavia, i numeri complessivi hanno premiato il sudamericano: 57 punti al servizio contro i 45 dell’italiano e meno errori gratuiti (21 contro i 37 dell’azzurro).
Bellucci sconfitto a Delray Beach
Esordio amaro anche per Mattia Bellucci all’ATP 250 di Delray Beach. Il 24enne lombardo è stato sconfitto dal campione in carica Miomir Kecmanović con un netto 6-1 6-4.
Bellucci ha faticato molto in risposta, conquistando appena sei punti in tutto il match, e ha pagato i 28 errori gratuiti. Il serbo ha dominato il primo set, ottenendo due break decisivi, mentre nel secondo parziale l’equilibrio è durato fino al settimo gioco, quando Kecmanović ha piazzato l’allungo decisivo.
Il serbo accede così al secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero quattro Learner Tien, mentre Bellucci resta ancora a caccia della prima vittoria nel circuito maggiore in questo 2026.
Marco Rossi
Bluff forse è eccessivo perché nessuno gli ha regalato nulla ed è arrivato vicino a 60 con le sue forze però è vero che è
giocatore da 90-100-120 atp. gli resterà il ricordo di 1 anno in top 100 un po’ come mager travaglia caruso che hanno un BR simile. sono ottimi giocatori ma non da 60-70 atp.
Forti gli italiani
Sarà stato stanco, ci sta anche se un obiettivo almeno dei quarti era meglio raggiungerlo…
Darderi ha pagato la stanchezza di Buenos Aires, solo secondo me gioca troppo?
Bellucci invece troppe sconfitte, non è un giocatore che può restare nei 100.
Infatti Darderi e Cobolli sembrano presi dall’ossessione della top ten e il guaio è che pensano di arrivarci così come sono arrivati dal n. 70 al n. 20, quando vincendo un torneo minore potevano salire di 10, 15 o anche 20 posizioni.
Ma non può essere quella la via, se vincono adesso un 250 scalano al massimo una o due posizioni, che non gli cambiano la vita ma in compenso compromettono lo stato di forma nei tornei maggiori successivi (dove saranno i diretti concorrenti a poterne approfittare e a ricacciarli indietro).
In questo momento, per loro, una semifinale in un Mille o un quarto di finale Slam sarebbero obiettivi molto più utili che vincere titoli 250
Evidentemente Luciano e’ scarico.. in finale a Buenos Aires era apparso molto falloso,non tanto per un problema tecnico quanto per l’ accesa questione ambientale del tifo contro ,fattore molto molto più impattante per lui nato in Argentina,rispetto a qualunque altro giocatore straniero che si trovasse a giocare una finale contro l’ idolo di casa.
Luciano e’ forte,è in crescita,possiede un ottimo bagaglio tecnico ,e’ un giocatore completo ed e’ un combattente: ora ,pero’ e ‘ il momento di fermarsi un attimo per ricaricarsi in ottica doppia trasferta cemento outdoor Indian Wells/ Miami,nella quale può cogliere punti importanti,avendo dimostrato di poter giocare con profitto anche sul duro,colpendo d’ anticipo con aperture raccolte,segnatamente col dritto.
Bellucci bluff. Giocatore da challenger, una partita buona e 6 no.
Darderi ha preso la cerundolosi
speriamo guarisca presto!
Anche io penso che dovrebbe gestirsi con più oculatezza, lui e Cobolli giocano troppo e poi se ne vedono le conseguenze. Baez è stato sconfitto da Faria, anche nel suo caso il sospetto che fosse un po’ scarico da questo impegnativo inizio di stagione è lecito.
Comunque Cerunlolo jr, nonostante la classifica, è sempre un brutto cliente da incontrare sulla terra battuta.
Quanto a Bellucci, inutile ripetere quello che scrivo da almeno un anno a questa parte, 6 punti in risposta contro un ottimo battitore ma nulla più come Kecmanovic sono sin troppo indicativi.
Bellucci destinato ad uscire dai primi 100 e tornare ai suoi…”Challenger”
Darderi come sempre con atteggiamenti supponenti in alcuni frangenti,ha subito la “regola” Tommasi,in certe occasioni estesa non solo ai vincitori di precedenti tornei,ma anche ai finalisti
Non si era recuperato dagli strascichi della finale persa e si è visto chiaramente nel primo set.
Ma Luciano, sapendo che in questi tornei può arrivare fino in fondo, non doveva farne due e (ovviamente) doveva rinunciare a Baires e optare solo per Rio. Con la sua classifica ormai i 250 dovrebbe saltarli e Baires (lo so che è parlare col senno di poi, ma ormai lo avrà visto anche lui) non è più il suo torneo di casa. Ha avuto il tifo contro con tutti gli argentini che ha incontrato.
Brutto passo falso di Darderi. In un 500 perdere da Cerundolo Junior è proprio un brutto passo falso 😕