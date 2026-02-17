Circuito WTA Copertina, WTA

WTA 1000 Dubai e WTA 125 Oeiras, Midland e Les Sables d’Olonne: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. In campo tre azzurre (LIVE)

17/02/2026 09:13 1 commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

🇦🇪 WTA 1000 Dubai – 2° Turno – hard

Center Court – ore 08:00
Varvara Gracheva FRA vs (4) Jessica Pegula USA Inizio 08:00
WTA Dubai
Varvara Gracheva
0
4
0
0
Jessica Pegula [4]
0
6
6
0
Vincitore: Pegula
Mostra dettagli

(16) Iva Jovic USA vs Diana Shnaider RUS

WTA Dubai
Iva Jovic [16]
6
1
6
Diana Shnaider
4
6
0
Vincitore: Jovic
Mostra dettagli

(3) Coco Gauff USA vs Anna Kalinskaya RUS

WTA Dubai
Coco Gauff [3]
0
6
1
Anna Kalinskaya
30
4
2
Mostra dettagli

(1) Elena Rybakina KAZ vs Kimberly Birrell AUS Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare

Alexandra Eala PHI vs (6) Jasmine Paolini ITA

Il match deve ancora iniziare

(5) Mirra Andreeva RUS vs Daria Kasatkina AUS

WTA Dubai
Mirra Andreeva [5]
0
0
Daria Kasatkina
0
0
Vincitore: Andreeva
Mostra dettagli



New Court 1 – ore 08:00
(8) Ekaterina Alexandrova RUS vs Magda Linette POL Inizio 08:00

WTA Dubai
Ekaterina Alexandrova [8]
2
6
1
Magda Linette
6
4
6
Vincitore: Linette
Mostra dettagli

Elise Mertens BEL vs (14) Emma Navarro USA

WTA Dubai
Elise Mertens
0
6
6
0
Emma Navarro [14]
0
2
2
0
Vincitore: Mertens
Mostra dettagli

Antonia Ruzic CRO vs Anastasia Zakharova RUS Non prima 11:00

WTA Dubai
Antonia Ruzic
0
6
4
Anastasia Zakharova
0
1
5
Mostra dettagli

Paula Badosa ESP vs (7) Elina Svitolina UKR

Il match deve ancora iniziare

(10) Linda Noskova CZE vs Sorana Cirstea ROU

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 08:00
Peyton Stearns USA vs (12) Clara Tauson DEN Inizio 08:00

WTA Dubai
Peyton Stearns
0
2
4
0
Clara Tauson [12]
0
6
6
0
Vincitore: Tauson
Mostra dettagli

(9) Belinda Bencic SUI vs Sara Bejlek CZE

WTA Dubai
Belinda Bencic [9]
0
0
Sara Bejlek
0
0
Vincitore: Bencic
Mostra dettagli

Ella Seidel GER vs Jaqueline Cristian ROU Non prima 11:00

WTA Dubai
Ella Seidel
0
0
0
Jaqueline Cristian
0
6
0
Vincitore: Cristian
Mostra dettagli

(8) Cristina Bucsa ESP / (8) Nicole Melichar-Martinez USA vs Lyudmyla Kichenok UKR / Desirae Krawczyk USA

WTA Dubai
Cristina Bucsa / Nicole Melichar-Martinez [8]
15
2
0
Lyudmyla Kichenok / Desirae Krawczyk
0
6
0
Mostra dettagli

Laura Siegemund GER / Vera Zvonareva RUS vs Petra Marcinko CRO / Antonia Ruzic CRO Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare




Court 4 – ore 08:00
Eri Hozumi JPN / Fang-Hsien Wu TPE vs Rutuja Bhosale IND / Peangtarn Plipuech THA Inizio 08:00
WTA Dubai
Eri Hozumi / Fang-Hsien Wu
0
5
2
0
Rutuja Bhosale / Peangtarn Plipuech
0
7
6
0
Vincitore: Bhosale / Plipuech
Mostra dettagli

(5) Gabriela Dabrowski CAN / (5) Luisa Stefani BRA vs Marie Bouzkova CZE / Janice Tjen INA Non prima 11:00

WTA Dubai
Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani [5]
6
3
10
Marie Bouzkova / Janice Tjen
1
6
3
Vincitore: Dabrowski / Stefani
Mostra dettagli

Ellen Perez AUS / Demi Schuurs NED vs (7) Storm Hunter AUS / (7) Katerina Siniakova CZE Non prima 12:30

WTA Dubai
Ellen Perez / Demi Schuurs
30
2
Storm Hunter / Katerina Siniakova [7]
15
1
Mostra dettagli

Alexandra Panova RUS / Diana Shnaider RUS vs Jaqueline Cristian ROU / Elena-Gabriela Ruse ROU Non prima 13:30

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Midland USA (USA) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Meredith McGrath Stadium Court – ore 16:00
Dalayna Hewitt USA vs (4) Whitney Osuigwe USA Inizio 16:00
Il match deve ancora iniziare

Katarina Jokic SRB vs Elizabeth Jones USA

Il match deve ancora iniziare

(3) Elvina Kalieva USA vs Anna Rogers USA

Il match deve ancora iniziare

Hanyu Guo CHN vs (7) Louisa Chirico USA

Il match deve ancora iniziare

Elizabeth Coleman USA vs Kayla Day USA Non prima 01:00

Il match deve ancora iniziare

Alana Smith USA / Mary Stoiana USA vs Sofia Cabezas Dominguez VEN / Sara Daavettila USA

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 16:00
(5) Alina Charaeva RUS vs Shilin Xu CHN Inizio 16:00

Il match deve ancora iniziare

Gabriela Lee ROU vs Lea Ma USA

Il match deve ancora iniziare

Cadence Brace CAN vs Kayla Cross CAN

Il match deve ancora iniziare

Mary Lewis USA / Katherine Sebov CAN vs (3) Quinn Gleason USA / (3) Dalayna Hewitt USA

Il match deve ancora iniziare

Catherine Harrison USA / Katarina Jokic SRB vs Lea Ma USA / Darja Vidmanova CZE

Il match deve ancora iniziare

Sakura Hosogi JPN vs Claire Liu USA

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Oeiras 3 POR (Portogallo) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Court 1 – ore 12:00
I-Hsuan Cho TPE / Yi-Tsen Cho TPE vs Freya Christie GBR / Eden Silva GBR Inizio 12:00
WTA Oeiras 125 Indoor #2
I-Hsuan Cho / Yi-Tsen Cho
0
6
2
Freya Christie / Eden Silva
0
1
3
Mostra dettagli

Francisca Jorge POR vs (6) Linda Klimovicova POL Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Yasmine Mansouri FRA vs Matilde Jorge POR

Il match deve ancora iniziare

Caroline Werner GER vs (2) Sinja Kraus AUT

Il match deve ancora iniziare

(5) Daria Snigur UKR vs Viktoria Hruncakova SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 12:00
Elina Avanesyan ARM vs Angelina Voloshchuk POR Inizio 12:00

WTA Oeiras 125 Indoor #2
Elina Avanesyan
0
2
1
Angelina Voloshchuk
0
6
1
Mostra dettagli

(4) Yue Yuan CHN vs Anouk Koevermans NED

Il match deve ancora iniziare

Sara Sorribes Tormo ESP vs Teodora Kostovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO vs Carmen Corley USA / Ivana Corley USA

Il match deve ancora iniziare

Iryna Shymanovich BLR vs Nuria Parrizas Diaz ESP

Il match deve ancora iniziare



Court 4 – ore 12:00
(8) Viktoriya Tomova BUL vs Dalila Jakupovic SLO Inizio 12:00

WTA Oeiras 125 Indoor #2
Viktoriya Tomova [8]
0
6
2
Dalila Jakupovic
0
2
1
Mostra dettagli

Anastasia Tikhonova RUS vs En-Shuo Liang TPE

Il match deve ancora iniziare

Naiktha Bains GBR vs Barbora Palicova CZE

Il match deve ancora iniziare

Warona Mdlulwa RSA / Wozuko Mdlulwa RSA vs Carole Monnet FRA / Viktoriya Tomova BUL

Il match deve ancora iniziare

Ayana Akli USA / Fiona Crawley USA vs (3) Anastasia Detiuc CZE / (3) Anastasia Tikhonova RUS

Il match deve ancora iniziare

(1) Emily Appleton GBR / (1) Makoto Ninomiya JPN vs Anouk Koevermans NED / Suzan Lamens NED

Il match deve ancora iniziare





WTA 125 Les Sables d’Olonne FRA (Francia) – 1° Turno, cemento (al coperto)

Center Court – ore 11:00
(3) Greet Minnen BEL vs Camilla Rosatello ITA Inizio 11:00
WTA Les Sables D'Olonne 125
Greet Minnen [3]
30
4
6
3
Camilla Rosatello
15
6
3
3
Mostra dettagli

(1) Darja Semenistaja LAT vs Aliona Bolsova ESP

Il match deve ancora iniziare

(7) Lucia Bronzetti ITA vs Andrea Lazaro Garcia ESP Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

Oceane Dodin FRA vs (2) Tamara Korpatsch GER

Il match deve ancora iniziare

Yidi Yang CHN vs Kristina Mladenovic FRA Non prima 18:00

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 11:00
Manon Leonard FRA vs Raluka Serban CYP Inizio 11:00

WTA Les Sables D'Olonne 125
Manon Leonard
15
7
1
Raluka Serban
40
6
2
Mostra dettagli

Anna Siskova CZE vs Jessika Ponchet FRA

Il match deve ancora iniziare

Irene Burillo ESP vs Harmony Tan FRA

Il match deve ancora iniziare

