WTA 125 Les Sables D’Olonne: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurre nel Md
WTA 125 Les Sables D’Olonne – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Darja Semenistaja vs Aliona Bolsova
Anna-Lena Friedsam vs Carol Young Suh Lee
Irene Burillo vs Harmony Tan
Alina Korneeva vs (5) Lola Radivojevic
(3) Greet Minnen vs Camilla Rosatello
(WC) Ksenia Efremova vs Mona Barthel
Anna Siskova vs Jessika Ponchet
Anastasiia Sobolieva vs (8) Dominika Salkova
(6) Sofia Costoulas vs Chloe Paquet
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Kristina Mladenovic
(WC) Fiona Ferro vs (4) Lucrezia Stefanini
(7) Lucia Bronzetti vs Andrea Lazaro Garcia
Manon Leonard vs Raluka Serban
Lisa Pigato vs Qualifier
(WC) Oceane Dodin vs (2) Tamara Korpatsch
WTA 125 Les Sables D’Olonne 125 – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – indoor hard
(1) Tiphanie Lemaitre vs Diana Martynov
(2) Yidi Yang vs Alicia Dudeney
(3) Ekaterina Kazionova vs (WC) Mallaurie Noel
(4) Astrid Lew Yan Foon vs Nahia Berecoechea
