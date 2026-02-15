WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Les Sables D’Olonne: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurre nel Md

15/02/2026 01:27 1 commento
Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images
FRA WTA 125 Les Sables D’Olonne – Tabellone Principale – indoor hard
(1) Darja Semenistaja LAT vs Aliona Bolsova ESP
Anna-Lena Friedsam GER vs Carol Young Suh Lee USA
Irene Burillo ESP vs Harmony Tan FRA
Alina Korneeva RUS vs (5) Lola Radivojevic SRB

(3) Greet Minnen BEL vs Camilla Rosatello ITA
(WC) Ksenia Efremova FRA vs Mona Barthel GER
Anna Siskova CZE vs Jessika Ponchet FRA
Anastasiia Sobolieva UKR vs (8) Dominika Salkova CZE

(6) Sofia Costoulas BEL vs Chloe Paquet FRA
Qualifier vs Qualifier
Qualifier vs (WC) Kristina Mladenovic FRA
(WC) Fiona Ferro FRA vs (4) Lucrezia Stefanini ITA

(7) Lucia Bronzetti ITA vs Andrea Lazaro Garcia ESP
Manon Leonard FRA vs Raluka Serban CYP
Lisa Pigato ITA vs Qualifier
(WC) Oceane Dodin FRA vs (2) Tamara Korpatsch GER

FRA WTA 125 Les Sables D’Olonne 125 – Tabellone Qualificazione (Turno Unico) – indoor hard
(1) Tiphanie Lemaitre FRA vs Diana Martynov FRA
(2) Yidi Yang CHN vs Alicia Dudeney GBR
(3) Ekaterina Kazionova RUS vs (WC) Mallaurie Noel FRA
(4) Astrid Lew Yan Foon FRA vs Nahia Berecoechea FRA

