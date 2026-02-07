Circuito ATP-WTA ATP, Copertina, WTA

ATP 250 Montpellier, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 250 Cluj-Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e delle Finali (LIVE)

07/02/2026 08:39 5 commenti
Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 - Foto Getty Images
Felix Auger-Aliassime CAN, 08-08-2000 - Foto Getty Images

ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)

Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED vs Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER
Il match deve ancora iniziare

Adrian Mannarino FRA vs Martin Damm USA (Non prima 15:00)

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Titouan Droguet FRA (Non prima 16:30)

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Finali, cemento

Stadium Court – ore 14:00
Sara Bejlek CZE vs (2) Ekaterina Alexandrova RUS Inizio 14:00
Il match deve ancora iniziare

Ekaterina Alexandrova RUS / Maya Joint AUS vs (4) Tereza Mihalikova SVK / (4) Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:00
Xinyu Wang CHN / Saisai Zheng CHN vs (3) Kamilla Rakhimova UZB / (3) Sara Sorribes Tormo ESP Inizio 13:00
Il match deve ancora iniziare

(1) Emma Raducanu GBR vs (3) Sorana Cirstea ROU Non prima 15:30

Il match deve ancora iniziare






🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Finali, cemento (al coperto)

Center Court – ore 13:30
(4) Anastasia Detiuc CZE / (4) Sabrina Santamaria USA vs Lucie Havlickova CZE / Dominika Salkova CZE Inizio 13:30
Il match deve ancora iniziare

Katie Boulter GBR vs Tamara Korpatsch GER Non prima 16:00

Il match deve ancora iniziare





🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Semifinali, cemento

Center Court – ore 10:30
Mananchaya Sawangkaew THA vs (5) Lanlana Tararudee THA Inizio 10:30
WTA Mumbai 125
Mananchaya Sawangkaew
0
6
3
3
Lanlana Tararudee [5]
0
2
6
0
Mostra dettagli

Fangran Tian CHN vs (7) Lilli Tagger AUT Non prima 12:30

Il match deve ancora iniziare

Leolia Jeanjean FRA / Naima Karamoko SUI vs (2) Polina Iatcenko RUS / (2) Elena Pridankina RUS Non prima 14:00

Il match deve ancora iniziare

5 commenti

Gaz (Guest) 07-02-2026 11:27

Per gran parte dei romeni la Raducanu è romena, come per gran parte dei serbi la Jovic è serba, punto è basta,lo si vedeva nei commenti sotto gli highlights delle partite dell’America ai recenti AO.
Ci sono di queste diatribe.

 5
Gaz (Guest) 07-02-2026 10:58

Scritto da Gaz
Ieri mi ha rovinato la festa,non aspettandomelo è stato l’unica risultato imprevisto di ieri,di conseguenza parlerò di colei che è la vera protagonista della sesta settimana di tennis.
Sfumata una sestina per un solo game.
Korpatsch 2,45
Starodubtseva 2,25
Parks 2,10
Falkovska 1,90 (ITF)
Tauson 1,43
Cirstea 1,45
1 EURO scommesso per una vincita di 44,92(3,46 di bonus).
La penitenza.
La Bejlek a 17 anni era già tra le prime 150 del mondo, ragazza precoce,si pensava ad un certo punto che avrebbe avuto subito un impatto notevole in wta, così non è stato, è un po sparita,un 2024 dove ha giocato pochi tornei e un 2025 che l’ha vista protagonista negli ultimi tornei della stagione una serie di vittorie che le hanno permesso di vincere due 125 e una semifinale.
E stato il preludio a questa finale di un wta 500.
Alexandrova vincendo scavalcherebbe Svitolina e raggiungerebbe la posizione 9 dietro Paolini,ma Bejlek è comunque 52 da 101,un +49.
La finale in Romania era un po scritta in questo mezzo derby,dove sicuramente è favorita la Sorana che ha espresso un tennis superiore in settimana ma che è già diverse settimane in ottima forma per questo suo ultimo anno,non vorrà farsi sfuggire questo torneo contro una Raducanu che ieri ha faticato più del previsto, seppur contro una tennista più in ascesa del panorama wta.

Cirstea era a 1,35 non 1,45 ,la più favorita ed ha maramaldeggiato

 4
Gaz (Guest) 07-02-2026 10:55

 3
piper 07-02-2026 10:33

@ pablox (#4559805)

Finale che vedrò sicuramente.

 2
pablox 07-02-2026 09:34

Scrivo su questo post che mi sembra un po’ un minestrone di tornei, facendo riferimento al torneo WTA Open di Transilvania, l’unico che ho seguito con attenzione
FInale quindi fra la beniamina di casa Sorana Cirstea ed Emma Raducanu
Partendo dalla prima la carriera di Sorana è stata molto strana,
inizialmente era lei la grande speranza romena . A soli 18 anni era già nelle prime 40 e tra il 2012 e il 2013 era fissa fra le 30, arrivando alla 21. Poi con l’esplosione della Halep, anche complice qualche infortunio, la carriera della Cirstea prese una strana piega:sempre o quasi nelle 100 ma nella parte finale, quella delle praticone che si arrabattano nei 250 senza pretese. Dal 2023 però ritorna nelle prime 40 e addirittura 26. In questo 2026 la sua partenza è stata straordinaria 9 vittorie e due sole sconfitte. Qui ha avuto un tabellone molto benigno (strano eh…) però ha battuto nei quarti la Potapova, giocatrice di un certo livello.
Sulla Raducanu non mi dilungo perché la conosciamo (più o meno) tutti.
Arriva qui dopo l’ennesimo cambio di allenatore, e anche qui non voglio dilungarmi. Questo Cantner in realtà lo avevo già visto all’angolo di Emma, ha lavorato con lei negli ultimi 2 anni, per cui non è esattamente un “nuovo allenatore”. In realtà era il vice di Petchey, per cui è più un ritorno all’antico.
Da questo torno direi che sia stata una buona scelta, non tanto per la finale, che visto le avversarie incontrate era quasi scontato, ma per i miglioramenti nel gioco e nella tenuta mentale. Per il primo ho visto Emma finalmente andare a rete e mostrare delle skills importanti, anzi nell’ultimo match c’è andata forse pure troppo, ma va bene così.
Mentalmente poi sembra un’altra giocatrice rispetto al breve periodo con ROig, dove giocava poco convinta. Qui abbiamo visto un grande recupero nel secondo turno, e ieri ha vinto una partita che era difficilissima proprio sul piano mentale.
Finale secondo me molto incerta, come è incerto da che parte si schiererà il pubblico. Se la Cirstea è padrona di casa, però la Raducanu oltre ad essere più popolare, ha radici romene, come noto, lei è molto simpatica e anche furbetta perché ha sempre recitato qualche parola in romeno nelle interviste sul campo.
vedremo…

 1
