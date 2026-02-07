ATP 250 Montpellier, WTA 500 Abu Dhabi, WTA 250 250 Cluj-Napoca, Ostrava e WTA 125 Mumbai: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali e delle Finali (LIVE)
ATP 250 Montpellier (Francia 🇫🇷) – Semifinali, cemento (al coperto)
Court Patrice Dominguez – ore 12:30
Constantin Frantzen / Robin Haase vs Jakob Schnaitter / Mark Wallner
Adrian Mannarino vs Martin Damm (Non prima 15:00)
Felix Auger-Aliassime vs Titouan Droguet (Non prima 16:30)
🎾 WTA 500 Abu Dhabi (Emirati Arabi 🇦🇪) – Finali, cemento
Stadium Court – ore 14:00
Sara Bejlek vs (2) Ekaterina Alexandrova Inizio 14:00
Ekaterina Alexandrova / Maya Joint vs (4) Tereza Mihalikova / (4) Olivia Nicholls
🎾 WTA 250 Cluj-Napoca (Romania 🇷🇴) – Finali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:00
Xinyu Wang / Saisai Zheng vs (3) Kamilla Rakhimova / (3) Sara Sorribes Tormo Inizio 13:00
(1) Emma Raducanu vs (3) Sorana Cirstea Non prima 15:30
🎾 WTA 250 Ostrava (Repubblica Ceca 🇨🇿) – Finali, cemento (al coperto)
Center Court – ore 13:30
(4) Anastasia Detiuc / (4) Sabrina Santamaria vs Lucie Havlickova / Dominika Salkova Inizio 13:30
Katie Boulter vs Tamara Korpatsch Non prima 16:00
🎾 WTA 125 Mumbai (India 🇮🇳) – Semifinali, cemento
Center Court – ore 10:30
Mananchaya Sawangkaew vs (5) Lanlana Tararudee Inizio 10:30
Fangran Tian vs (7) Lilli Tagger Non prima 12:30
Leolia Jeanjean / Naima Karamoko vs (2) Polina Iatcenko / (2) Elena Pridankina Non prima 14:00
Per gran parte dei romeni la Raducanu è romena, come per gran parte dei serbi la Jovic è serba, punto è basta,lo si vedeva nei commenti sotto gli highlights delle partite dell’America ai recenti AO.
Ci sono di queste diatribe.
Cirstea era a 1,35 non 1,45 ,la più favorita ed ha maramaldeggiato
Ieri mi ha rovinato la festa,non aspettandomelo è stato l’unica risultato imprevisto di ieri,di conseguenza parlerò di colei che è la vera protagonista della sesta settimana di tennis.
Sfumata una sestina per un solo game.
Korpatsch 2,45
Starodubtseva 2,25
Parks 2,10
Falkovska 1,90 (ITF)
Tauson 1,43
Cirstea 1,45
1 EURO scommesso per una vincita di 44,92(3,46 di bonus).
La penitenza.
La Bejlek a 17 anni era già tra le prime 150 del mondo, ragazza precoce,si pensava ad un certo punto che avrebbe avuto subito un impatto notevole in wta, così non è stato, è un po sparita,un 2024 dove ha giocato pochi tornei e un 2025 che l’ha vista protagonista negli ultimi tornei della stagione una serie di vittorie che le hanno permesso di vincere due 125 e una semifinale.
E stato il preludio a questa finale di un wta 500.
Alexandrova vincendo scavalcherebbe Svitolina e raggiungerebbe la posizione 9 dietro Paolini,ma Bejlek è comunque 52 da 101,un +49.
La finale in Romania era un po scritta in questo mezzo derby,dove sicuramente è favorita la Sorana che ha espresso un tennis superiore in settimana ma che è già diverse settimane in ottima forma per questo suo ultimo anno,non vorrà farsi sfuggire questo torneo contro una Raducanu che ieri ha faticato più del previsto, seppur contro una tennista più in ascesa del panorama wta.
@ pablox (#4559805)
Finale che vedrò sicuramente.
Scrivo su questo post che mi sembra un po’ un minestrone di tornei, facendo riferimento al torneo WTA Open di Transilvania, l’unico che ho seguito con attenzione
FInale quindi fra la beniamina di casa Sorana Cirstea ed Emma Raducanu
Partendo dalla prima la carriera di Sorana è stata molto strana,
inizialmente era lei la grande speranza romena . A soli 18 anni era già nelle prime 40 e tra il 2012 e il 2013 era fissa fra le 30, arrivando alla 21. Poi con l’esplosione della Halep, anche complice qualche infortunio, la carriera della Cirstea prese una strana piega:sempre o quasi nelle 100 ma nella parte finale, quella delle praticone che si arrabattano nei 250 senza pretese. Dal 2023 però ritorna nelle prime 40 e addirittura 26. In questo 2026 la sua partenza è stata straordinaria 9 vittorie e due sole sconfitte. Qui ha avuto un tabellone molto benigno (strano eh…) però ha battuto nei quarti la Potapova, giocatrice di un certo livello.
Sulla Raducanu non mi dilungo perché la conosciamo (più o meno) tutti.
Arriva qui dopo l’ennesimo cambio di allenatore, e anche qui non voglio dilungarmi. Questo Cantner in realtà lo avevo già visto all’angolo di Emma, ha lavorato con lei negli ultimi 2 anni, per cui non è esattamente un “nuovo allenatore”. In realtà era il vice di Petchey, per cui è più un ritorno all’antico.
Da questo torno direi che sia stata una buona scelta, non tanto per la finale, che visto le avversarie incontrate era quasi scontato, ma per i miglioramenti nel gioco e nella tenuta mentale. Per il primo ho visto Emma finalmente andare a rete e mostrare delle skills importanti, anzi nell’ultimo match c’è andata forse pure troppo, ma va bene così.
Mentalmente poi sembra un’altra giocatrice rispetto al breve periodo con ROig, dove giocava poco convinta. Qui abbiamo visto un grande recupero nel secondo turno, e ieri ha vinto una partita che era difficilissima proprio sul piano mentale.
Finale secondo me molto incerta, come è incerto da che parte si schiererà il pubblico. Se la Cirstea è padrona di casa, però la Raducanu oltre ad essere più popolare, ha radici romene, come noto, lei è molto simpatica e anche furbetta perché ha sempre recitato qualche parola in romeno nelle interviste sul campo.
vedremo…