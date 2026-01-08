Belgio in semifinale alla United Cup: Bergs e Mertens firmano un’impresa importante

Il Belgio scrive una pagina storica alla United Cup 2026, conquistando per la prima volta l’accesso alle semifinali della competizione a squadre miste. Decisive le vittorie in singolare di Zizou Bergs ed Elise Mertens contro la Repubblica Ceca, che hanno consegnato ai belgi un successo già matematico sul 2-0.

Ora il Belgio affronterà la Svizzera in semifinale, mentre l’altra sfida vedrà gli Stati Uniti opposti alla vincente del quarto di finale tra Australia e Polonia.

Ad aprire la strada è stato Zizou Bergs, protagonista di una settimana da incorniciare. Dopo aver ottenuto in fase a gironi la vittoria più importante della sua carriera contro Felix Auger-Aliassime, il 26enne belga ha superato anche Jakub Mensik con il punteggio di 6-2 7-6(4) in un’ora e 40 minuti. Un successo dal grande peso specifico, considerando che Bergs era arrivato al torneo con un bilancio di 2 vittorie e 16 sconfitte contro avversari Top 20.

Il match non è stato privo di tensioni nel finale: Bergs ha avuto due occasioni per chiudere al servizio, ma si è irrigidito e ha permesso al ceco di rientrare, complice anche un nastro favorevole che ha regalato a Mensik il primo break dell’incontro. Nonostante il momento di difficoltà, il belga ha trovato le risorse per restare lucido e imporsi al tie-break.

“Sono diventato troppo difensivo quando ho sentito la pressione, ma sono felicissimo per me e per la squadra”, ha raccontato a caldo Bergs.

A chiudere definitivamente i conti ci ha pensato Elise Mertens, che ha superato in rimonta Barbora Krejcikova dopo oltre due ore e mezza di battaglia: 5-7 6-1 7-5 il punteggio finale. Un successo di grande valore contro una due volte campionessa Slam in singolare, maturato grazie a un netto cambio di marcia nel secondo set.

“Ho dovuto aggiustare il mio gioco e diventare più aggressiva”, ha spiegato Mertens. “Essere avanti 1-0 grazie a Zizou mi ha permesso di giocare con più libertà”.

Dopo un primo set equilibrato, deciso dal break della ceca nell’undicesimo game, la belga ha dominato la seconda frazione e poi gestito con lucidità i momenti chiave del terzo set, strappando il servizio sul 6-5 prima di chiudere l’incontro. Le statistiche premiano la solidità di Mertens: 12 ace, appena tre doppi falli e un’efficacia dell’80% sulle palle break convertite, contro il 20% della rivale.

Con questo successo, il Belgio si regala una semifinale storica e continua a sorprendere in una United Cup che sta confermando il valore di un gruppo compatto e competitivo. Ora l’ostacolo Svizzera, ma la sensazione è che questa squadra abbia già dimostrato di non temere nessuno.





Francesco Paolo Villarico