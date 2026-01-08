Sinner–Alcaraz: sabato mattina il match in chiaro su SuperTennis

Ci sono partite che segnano l’inizio di una stagione più di qualsiasi calendario. Sono quelle in cui il tennis si riconosce.

La stagione ha già mosso i primi passi, ma ci sono match che valgono più di un semplice risultato. In questo senso, poche sfide raccontano il presente e anticipano il futuro del tennis meglio di Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz.

Sabato 10 gennaio, alle ore 8.00 italiane, SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre), trasmetterà gratuitamente e in diretta da Seoul l’esibizione che rappresenta uno dei primi snodi narrativi del 2026 tennistico. Un confronto fuori dal calendario ufficiale, ma tutt’altro che marginale, alla vigilia degli Australian Open.

Sinner e Alcaraz non sono più soltanto due campioni straordinari: sono due linguaggi diversi dello stesso gioco, due interpretazioni opposte e complementari di velocità, potenza e creatività. Ogni loro incontro aggiunge un capitolo a una rivalità che è già centrale nel tennis mondiale.

A rendere l’evento ancora più significativo è la possibilità di seguirlo in chiaro e gratis, un’occasione rara per il pubblico italiano di assistere a un confronto di altissimo livello internazionale fin dai primi giorni della stagione.

Il match arriva dopo un 2025 chiuso da SuperTennis, il canale televisivo della Federazione, con numeri da record, crescita costante degli ascolti e una centralità sempre più riconosciuta nel racconto del tennis italiano e mondiale.

SuperTennis accompagna gli appassionati dentro questo racconto, offrendo al pubblico italiano la possibilità di vivere gratuitamente e in diretta un evento di grande prestigio internazionale.

Il grande tennis è già tornato e una delle sue storie più forti passa, ancora una volta, da Sinner contro Alcaraz.