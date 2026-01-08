ATP 250 Hong Kong: Sonego si ferma al secondo turno, battuto da Shang

Troppi errori e qualche rimpianto per Lorenzo Sonego, sconfitto al secondo turno dell’ATP 250 di Hong Kong da Juncheng Shang, 6-3 6-4 lo score a favore del cinese da anni residente in Florida, che grazie a questo successo accede ai quarti di finale del torneo asiatico (per la terza volta in carriera) e potrà portare a casa punti importanti per risalire in classifica dopo il lungo stop della scorsa stagione per infortunio. Shang è stato bravo a mettere in campo la sua eccellente velocità di spostamento e con il suo diritto mancino ha messo in grossa difficoltà il rovescio di Sonego. La traiettoria di servizio esterna da sinistra lo ha salvato in momenti importanti, come le cinque palle break, tutte annullate a Lorenzo. Oltre al servizio, i cambi di ritmo e la gestione degli angoli nello scambio sono stati i punti di forza del cinese.

Per Sonego discreti numeri al servizio ma un rendimento deficitario in risposta e soprattutto ha gestito con fretta alcuni passaggi chiave, andati dalla parte di Shang, a sua volta bravo a solleticare l’azzurro in particolare sul lato del rovescio, dove gli errori sono stati troppi. Una partita piuttosto equilibrata, giocata a strappi, e Shang è stato oggettivamente più bravo e incisivo nel prendersi i punti importanti.

Il primo set avanza seguendo i turni di servizio fino al quinto game, quando Shang va sotto all’aggressività di Sonego e concede la prima palla break del match ai vantaggi, ma riesce a salvarsi e porta lo score sul 3-2. Qualche doppio fallo per “Jerry” ma Lorenzo non riesce a sfruttarli, tanto che è lui ad andare sotto servendo sul 3-4. Un pessimo game, nel quale scivola 0-40 e concede il break alla seconda chance. È il classico passaggio a vuoto per il torinese che subendo un parziale di 12 punti a 2 cede il set per 6-3.

Purtroppo per Sonego il momento negativo continua ed è decisivo: entra nel secondo set con lo scoramento della perdita del primo, inizia col doppio fallo e prosegue con incertezze, ed è pure sfortunato sulla palla break (30-40) quando una risposta mal centrata da Shang passa la rete e diventa una palla insidiosa, che l’azzurro non riesce a gestire. Il break immediato manda avanti “Jerry” che riesce a respingere col servizio una palla del contro break che Sonego si era procurato giocando aggressivo. Shang si ritrova sotto 0-30 servendo sul 3-2, e qua Lorenzo sbaglia una volée non difficile che poteva portarlo a tre palle break consecutive. Riesce a portarsi 15-40, ma Shang gioca con bel piglio le due palle break, tra servizi mancini e diritti molto precisi, e pure una terza palla break ai vantaggi, sempre col servizio. È l’ultima occasione per Sonego per riaprire il match: Shang non sbanda nei suoi game di battuta e chiude l’incontro per 6 giochi a 4 con un turno di servizio perfetto.

ATP Hong Kong Lorenzo Sonego [5] Lorenzo Sonego [5] 3 4 Juncheng Shang Juncheng Shang 6 6 Vincitore: Shang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 L. Sonego 15-0 30-0 40-15 3-5 → 4-5 J. Shang 0-15 15-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Sonego 15-0 ace 40-0 40-15 df 2-4 → 3-4 J. Shang 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 L. Sonego 15-0 ace 40-0 1-3 → 2-3 J. Shang 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 1-3 L. Sonego 15-0 ace 30-0 40-0 0-2 → 1-2 J. Shang 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 L. Sonego 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 J. Shang 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 L. Sonego 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 3-5 J. Shang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. Shang 15-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 J. Shang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 40-15 0-1 → 1-1 J. Shang 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1