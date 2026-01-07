ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup (Quarti di Finale): I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sonego in singolare e Musetti nel doppio (LIVE)
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 2° Turno, cemento
Center Court – ore 06:30
Lorenzo Sonego vs Juncheng Shang
Michael Mmoh vs Karen Khachanov
Botic van de Zandschulp vs Alexander Bublik (Non prima 11:00)
Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela
Court 1 – ore 06:30
Alexandre Muller vs Marcos Giron
Gabriel Diallo / Coleman Wong vs Constantin Frantzen / Robin Haase
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Theo Arribage / Albano Olivetti (Non prima 10:30)
Court 2 – ore 08:30
Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Theo Arribage / Albano Olivetti
Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs Alexander Erler / Robert Galloway (Non prima 09:30)
ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento
Pat Rafter Arena – ore 02:00
Rinky Hijikata vs Giovanni Mpetshi Perricard (Non prima 05:30)
Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov (Non prima 09:30)
Show Court 1 – ore 02:00
Cameron Norrie vs Aleksandar Kovacevic
Quentin Halys vs Brandon Nakashima (Non prima 04:30)
Court 10 – ore 02:00
Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Tommy Paul / Ethan Quinn
Tomas Machac / Matej Vocel vs Robert Cash / JJ Tracy
Orlando Luz / Rafael Matos vs Yuki Bhambri / Andre Goransson
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale
07:30 Belgio 🇧🇪 – Repubblica Ceca 🇨🇿 0-0
Ken Rosewall Arena – ore 07:30
Zizou Bergs vs Jakub Mensik
Elise Mertens vs Barbora Krejcikova (Non prima 09:00)
Elise Mertens / Zizou Bergs vs Barbora Krejcikova / Jakub Mensik
TAG: Circuito ATP
Segui LiveTennis.it su..Facebook Twitter RSS Youtube Follow @livetennisit