ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup (Quarti di Finale): I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sonego in singolare e Musetti nel doppio (LIVE)

Lorenzo Sonego - Foto Getty Images
ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 2° Turno, cemento

Center Court – ore 06:30
Lorenzo Sonego ITA vs Juncheng Shang CHN
Il match deve ancora iniziare

Michael Mmoh USA vs Karen Khachanov RUS

Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp NED vs Alexander Bublik KAZ (Non prima 11:00)

Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov USA / Bart Stevens NED vs Gonzalo Escobar ECU / Miguel Reyes-Varela MEX

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 06:30
Alexandre Muller FRA vs Marcos Giron USA

Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo CAN / Coleman Wong HKG vs Constantin Frantzen GER / Robin Haase NED

Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 2 – ore 08:30
Karen Khachanov RUS / Andrey Rublev RUS vs Theo Arribage FRA / Albano Olivetti FRA

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti ITA / Lorenzo Sonego ITA vs Alexander Erler AUT / Robert Galloway USA (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare





ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Rinky Hijikata AUS vs Giovanni Mpetshi Perricard FRA (Non prima 05:30)
Il match deve ancora iniziare

Raphael Collignon BEL vs Grigor Dimitrov BUL (Non prima 09:30)

Il match deve ancora iniziare



Show Court 1 – ore 02:00
Cameron Norrie GBR vs Aleksandar Kovacevic USA

Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys FRA vs Brandon Nakashima USA (Non prima 04:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 10 – ore 02:00
Julian Cash GBR / Lloyd Glasspool GBR vs Tommy Paul USA / Ethan Quinn USA

Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac CZE / Matej Vocel CZE vs Robert Cash USA / JJ Tracy USA

Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz BRA / Rafael Matos BRA vs Yuki Bhambri IND / Andre Goransson SWE

Il match deve ancora iniziare





United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale
07:30 Belgio 🇧🇪 – Repubblica Ceca 🇨🇿 0-0

Ken Rosewall Arena – ore 07:30
Zizou Bergs BEL vs Jakub Mensik CZE
Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens BEL vs Barbora Krejcikova CZE (Non prima 09:00)

Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens BEL / Zizou Bergs BEL vs Barbora Krejcikova CZE / Jakub Mensik CZE

Il match deve ancora iniziare

