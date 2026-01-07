ATP 250 Brisbane, Hong Kong e United Cup (Quarti di Finale): I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Sonego in singolare e Musetti nel doppio (LIVE)

ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Sonegovs Juncheng Shang

Michael Mmoh vs Karen Khachanov



Il match deve ancora iniziare

Botic van de Zandschulp vs Alexander Bublik (Non prima 11:00)



Il match deve ancora iniziare

Vasil Kirkov / Bart Stevens vs Gonzalo Escobar / Miguel Reyes-Varela



Il match deve ancora iniziare

Court 1 – ore 06:30

Alexandre Muller vs Marcos Giron



Il match deve ancora iniziare

Gabriel Diallo / Coleman Wong vs Constantin Frantzen / Robin Haase



Il match deve ancora iniziare

Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Theo Arribage / Albano Olivetti (Non prima 10:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – ore 08:30

Karen Khachanov / Andrey Rublev vs Theo Arribage / Albano Olivetti



Il match deve ancora iniziare

Lorenzo Musetti / Lorenzo Sonego vs Alexander Erler / Robert Galloway (Non prima 09:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – 2° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

Rinky Hijikatavs Giovanni Mpetshi Perricard(Non prima 05:30)

Raphael Collignon vs Grigor Dimitrov (Non prima 09:30)



Il match deve ancora iniziare

Show Court 1 – ore 02:00

Cameron Norrie vs Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

Quentin Halys vs Brandon Nakashima (Non prima 04:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 10 – ore 02:00

Julian Cash / Lloyd Glasspool vs Tommy Paul / Ethan Quinn



Il match deve ancora iniziare

Tomas Machac / Matej Vocel vs Robert Cash / JJ Tracy



Il match deve ancora iniziare

Orlando Luz / Rafael Matos vs Yuki Bhambri / Andre Goransson



Il match deve ancora iniziare

United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – Quarti di Finale

07:30 Belgio 🇧🇪 – Repubblica Ceca 🇨🇿 0-0

Il match deve ancora iniziare

Zizou Bergsvs Jakub Mensik

Elise Mertens vs Barbora Krejcikova (Non prima 09:00)



Il match deve ancora iniziare

Elise Mertens / Zizou Bergs vs Barbora Krejcikova / Jakub Mensik



Il match deve ancora iniziare