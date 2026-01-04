Circuito ATP ATP, Copertina

Fonseca si ritira da Brisbane, Arnaldi entra in tabellone da lucky loser ma con un problema alla caviglia sinistra. Ora la sfida con Altmaier

04/01/2026 08:47 9 commenti
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images
Matteo Arnaldi - Foto Getty Images

João Fonseca ha dato forfait e non prenderà parte all’ATP 250 di Brisbane. Al suo posto entra in tabellone come lucky loser Matteo Arnaldi.

L’azzurro, però, non ha disputato l’ultimo turno di qualificazioni contro Rinky Hijikata, ritirandosi prima dell’incontro a causa di un problema alla caviglia sinistra.
Al primo turno sfiderà Daniel Altmaier.


Marco Rossi

9 commenti. Lasciane uno!

JannikUberAlles 04-01-2026 11:52

@ Detuqueridapresencia (#4540699)

La sentenza del noto sommelier era certamente “auto-riferita”…

…forse passati i 25 non riusciva più a bere QUANTO prima!

Ahahahah 😀

Giampi 04-01-2026 11:21

Scritto da JannikUberAlles
Il livello atletico indispensabile per sostenere gli incontri con gli attuali campioni è altissimo, come mai prima, e questo (lo so vede anche negli altri sport) conduce ad una probabilità di infortunio molto alta…
…il pioniere della “prevenzione” (oltre che della cura maniacale del corpo) è stato Djokovic ma sia Sinner che Alcaraz hanno capito molto velocemente come emularlo, a partire dalla rinuncia a vari tornei “intermedio” per ottenere l’indispensabile recupero fisico.
Oltretutto Fonseca è ancora in fase di sviluppo e “certi” allenamenti (ad esempio con i pesi) devono essere programmati con gran cautela.
Appunto anche i Monster-2 partirono diversi infortuni tra i 18-20 anni (Jannik tra 20-22 per il suo sviluppo ritardato), per fortuna senza gravi conseguenze.
Recentemente, in confronto con i Big-4, sia Hurkacz (che ci ha giocato contro) sia McEnroe (che ha visto da vicino) hanno dichiarato che gli attuali top-2 hanno un livello atletico nettamente superiore ai passati fuoriclasse…
…ed oltretutto non hanno ancora raggiunto il loro massimo picco di sviluppo muscolare, atteso dopo i 25 (28 per Sinner) anni.

Oddio, Alcaraz ha avuto tanti infortuni muscolari “abbastanza” gravi agli addominali, al braccio e alle gambe..ha perso già uno slam, tre mille e le finals. Anche lui gioca di forza e ha una muscolatura ipertrofica. Il segreto, a parte eventuali infortuni in partita, è una struttura muscolare agile e il colpire decontratti. Non è un caso che ad esempio Medvedev e Zverev non hanno mai avuto infortuni importanti (la caviglia di Zverev è un infortunio sul campo) nonostante l’altezza. Se punti sul potenziamento muscolare ipertrofico e sulla forza alla Draper, Fils, Rune, Lehecka e via dicendo questi sono i risultati..

Silvy__89 (Guest) 04-01-2026 11:01

Hanno appena fatto la pausa invernale, non è normale stare già male al 4 gennaio ancora prima di iniziare!
Sbagliano qualcosa nella preparazione, altrimenti non si spiega.

cataflic 04-01-2026 10:38

minchia, fortuna che hanno appena fatto la preparazione…

Detuqueridapresencia 04-01-2026 10:24

Scritto da JannikUberAlles
Il livello atletico indispensabile per sostenere gli incontri con gli attuali campioni è altissimo, come mai prima, e questo (lo so vede anche negli altri sport) conduce ad una probabilità di infortunio molto alta…
…il pioniere della “prevenzione” (oltre che della cura maniacale del corpo) è stato Djokovic ma sia Sinner che Alcaraz hanno capito molto velocemente come emularlo, a partire dalla rinuncia a vari tornei “intermedio” per ottenere l’indispensabile recupero fisico.
Oltretutto Fonseca è ancora in fase di sviluppo e “certi” allenamenti (ad esempio con i pesi) devono essere programmati con gran cautela.
Appunto anche i Monster-2 partirono diversi infortuni tra i 18-20 anni (Jannik tra 20-22 per il suo sviluppo ritardato), per fortuna senza gravi conseguenze.
Recentemente, in confronto con i Big-4, sia Hurkacz (che ci ha giocato contro) sia McEnroe (che ha visto da vicino) hanno dichiarato che gli attuali top-2 hanno un livello atletico nettamente superiore ai passati fuoriclasse…
…ed oltretutto non hanno ancora raggiunto il loro massimo picco di sviluppo muscolare, atteso dopo i 25 (28 per Sinner) anni.

Scusa ma come osi smentire il massimo esperto tuttologo delle Galassie che dal suo bunker-cantina ha sentenziato che a 25 anni è già cominciato il declino. E tu osi dire che il picco dello sviluppo muscolare arriva proprio a 25 anni.

Ma tu lo sai quanto tempo ha studiato colui per pervenite a queste p….erle di saggezza?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

JannikUberAlles 04-01-2026 10:21

Il livello atletico indispensabile per sostenere gli incontri con gli attuali campioni è altissimo, come mai prima, e questo (lo so vede anche negli altri sport) conduce ad una probabilità di infortunio molto alta…

…il pioniere della “prevenzione” (oltre che della cura maniacale del corpo) è stato Djokovic ma sia Sinner che Alcaraz hanno capito molto velocemente come emularlo, a partire dalla rinuncia a vari tornei “intermedio” per ottenere l’indispensabile recupero fisico.

Oltretutto Fonseca è ancora in fase di sviluppo e “certi” allenamenti (ad esempio con i pesi) devono essere programmati con gran cautela.

Appunto anche i Monster-2 partirono diversi infortuni tra i 18-20 anni (Jannik tra 20-22 per il suo sviluppo ritardato), per fortuna senza gravi conseguenze.

Recentemente, in confronto con i Big-4, sia Hurkacz (che ci ha giocato contro) sia McEnroe (che ha visto da vicino) hanno dichiarato che gli attuali top-2 hanno un livello atletico nettamente superiore ai passati fuoriclasse…

…ed oltretutto non hanno ancora raggiunto il loro massimo picco di sviluppo muscolare, atteso dopo i 25 (28 per Sinner) anni.

Kenobi 04-01-2026 09:52

Non è ancora iniziata la stagione e fioccano i ritiri preventivi.

Ogni anno è sempre peggio.

Non ci sono pause tra vecchia e nuova stagione , c’è una corsa continua al ranking con maratone insostenibili , rincorse utopiche con motori da Pandino modificato a Ferrari come Jannik, United Cup insulsa messa dentro calendario ATP.
Anch

tinapica 04-01-2026 09:51

Comunque -sarà una coincidenza- ma prima ancora che la stagione cominci coi suoi ritmi forsennati a spremere chi va sui campi gli infortuni fioccano come la neve in questo nostro emisfero. C’è sicuramente un problema di fondo: comincio a pensare che i ritmi di gioco contemporanei siano intollerabili per il corpo umano, anche se ben allenato ed ancora riposato dalla pausa agonistica.

Bagel 04-01-2026 09:49

Giocherebbe contro Altmaier. Il posto di Fonseca contro Opelka é stato preso dal qualificato Sweeney

