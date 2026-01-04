Fonseca k.o. alla schiena: niente esordio a Brisbane

Molti i tennisti giovani acciaccati o ai box per infortuni ATP, Copertina

04/01/2026 08:29 7 commenti
Joao Fonseca a Brisbane
Siamo solo al 4 gennaio, ma già fioccano i problemi fisici, infortuni e ritiri. Dopo le preoccupanti dichiarazioni di Taylor Fritz in merito allo stato del suo ginocchio, arriva una doccia fredda per i tifosi brasiliani (e non solo): Joao Fonseca ha deciso di ritirarsi dal torneo 250 di Brisbane per un problema alla parte bassa della schiena, la zona lombare. Lo comunica la direzione del torneo del Queensland, insieme alla conferma che il suo posto in tabellone sarà preso da un qualificato o Lucky Loser. Il posto spetta al nostro Matteo Arnaldi, ma viste le condizioni della sua caviglia e la scelta di non disputare il secondo incontro di qualificazione contro Rinky Hijikata, la situazione è tutta da verificare.

 

Fonseca era in tabellone come sesta testa di serie, opposto per sorteggio al gigante USA Opelka. A questo punto Joao dovrebbe esordire nel 2026 agli Australian Open, sempre che l’infortunio accusato non sia talmente grave da costringerlo a gettare la spugna anche nel primo Slam del nuovo anno.

Di Fonseca si parla da giorni sui media e sui social dopo le prime immagine che lo mostravano in allenamento una volta sbarcato a Brisbane. Nuovo taglio di capelli ma soprattutto un fisico più asciutto e una muscolatura più definita grazie al lavoro svolto nei mesi di novembre e dicembre per preparare il 2026. Sui colpi del talento di Rio non c’è molto da obiettare: pochi riescono ad accelerare la palla con una combinazione di potenza e precisione pari alla sua, mentre dal punto di vista atletico il teenager sudamericano aveva segnato lacune importanti rispetto alla concorrenza per velocità di copertura del campo e tenuta sulla lunga distanza. Un fisico naturalmente “massiccio” il suo, ancora discretamente indietro alla compiuta maturazione e quindi da maneggiare con cura per prevenire problemi e non stressare una struttura non ancora “definitiva”.

Joao è uno dei tennisti più attesi nel 2026 e quest’inizio con un ritiro per infortunio, occorso in preparazione appena prima del debutto in un torneo, proprio non ci voleva. Sperando che il problema sia di lieve entità e non pregiudichi la sua presenza all’Australian Open, la tendenza perversa e crescente di infortuni anche nei giovani atleti continua e si aggrava. Questo dovrebbe essere il Focus principale per chi governa il nostro sport, assai più di altre dinamiche.

Marco Mazzoni

Silvy__89 (Guest) 04-01-2026 10:48

E questo dovrebbe essere a detta di molti il papabile terzo incomodo? Mah…a 19 anni con già problemi alla schiena? Iniziamo bene

JannikUberAlles 04-01-2026 10:01

Scritto da Manu09

Scritto da Sudtyrol
Anche se dovesse rientrare agli AO è chiaro che non potrà essere al massimo. Per Jannik e Carlito strada spianata verso la finale.

Ah si certo perché era in grado di batterli vero?

Pare che a burraco sia già molto più forte di Sinner!

Ahahahah 😀

MarcoP 04-01-2026 09:41

Scritto da Sudtyrol
Anche se dovesse rientrare agli AO è chiaro che non potrà essere al massimo. Per Jannik e Carlito strada spianata verso la finale.

Cioè Fonseca era il principale pericolo per Sinner e Alcaraz?

Fi (Guest) 04-01-2026 09:32

Comunque non è normale infortunarsi ogni 2 mesi. Questa volta non c’è nemmeno il discorso calendario perchè c’è stata la off season. Per diventare campioni bisogna prima gestire il proprio fisico, vedi djokovic, sinner e alcaraz.

Manu09 04-01-2026 09:10

Scritto da Sudtyrol
Anche se dovesse rientrare agli AO è chiaro che non potrà essere al massimo. Per Jannik e Carlito strada spianata verso la finale.

Ah si certo perché era in grado di batterli vero?

Sudtyrol (Guest) 04-01-2026 08:45

Anche se dovesse rientrare agli AO è chiaro che non potrà essere al massimo. Per Jannik e Carlito strada spianata verso la finale.

Kenobi 04-01-2026 08:44

Se lombare come scritto, sicuramente dovuto ad un cambiamento di carichi,core training aggressivo con volumi più alti.

O il problema era precedente oppure hanno fatto una preparazione troppo aggressiva.

