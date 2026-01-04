Fonseca k.o. alla schiena: niente esordio a Brisbane

Siamo solo al 4 gennaio, ma già fioccano i problemi fisici, infortuni e ritiri. Dopo le preoccupanti dichiarazioni di Taylor Fritz in merito allo stato del suo ginocchio, arriva una doccia fredda per i tifosi brasiliani (e non solo): Joao Fonseca ha deciso di ritirarsi dal torneo 250 di Brisbane per un problema alla parte bassa della schiena, la zona lombare. Lo comunica la direzione del torneo del Queensland, insieme alla conferma che il suo posto in tabellone sarà preso da un qualificato o Lucky Loser. Il posto spetta al nostro Matteo Arnaldi, ma viste le condizioni della sua caviglia e la scelta di non disputare il secondo incontro di qualificazione contro Rinky Hijikata, la situazione è tutta da verificare.

Joao Fonseca has withdrawn from the Brisbane International due to an injury. He will be replaced by a qualifier or lucky loser. — Brisbane International (@BrisbaneTennis) January 4, 2026

Fonseca era in tabellone come sesta testa di serie, opposto per sorteggio al gigante USA Opelka. A questo punto Joao dovrebbe esordire nel 2026 agli Australian Open, sempre che l’infortunio accusato non sia talmente grave da costringerlo a gettare la spugna anche nel primo Slam del nuovo anno.

Di Fonseca si parla da giorni sui media e sui social dopo le prime immagine che lo mostravano in allenamento una volta sbarcato a Brisbane. Nuovo taglio di capelli ma soprattutto un fisico più asciutto e una muscolatura più definita grazie al lavoro svolto nei mesi di novembre e dicembre per preparare il 2026. Sui colpi del talento di Rio non c’è molto da obiettare: pochi riescono ad accelerare la palla con una combinazione di potenza e precisione pari alla sua, mentre dal punto di vista atletico il teenager sudamericano aveva segnato lacune importanti rispetto alla concorrenza per velocità di copertura del campo e tenuta sulla lunga distanza. Un fisico naturalmente “massiccio” il suo, ancora discretamente indietro alla compiuta maturazione e quindi da maneggiare con cura per prevenire problemi e non stressare una struttura non ancora “definitiva”.

Pontaço do João Fonseca durante o treino em Brisbane com 🇨🇿Jiří Lehečka (18º) 🔥 [Via IG/mdemoliner] pic.twitter.com/tgHK5Q9e0k — João Fonseca Updates (@fonsecaupdates) January 2, 2026

Joao è uno dei tennisti più attesi nel 2026 e quest’inizio con un ritiro per infortunio, occorso in preparazione appena prima del debutto in un torneo, proprio non ci voleva. Sperando che il problema sia di lieve entità e non pregiudichi la sua presenza all’Australian Open, la tendenza perversa e crescente di infortuni anche nei giovani atleti continua e si aggrava. Questo dovrebbe essere il Focus principale per chi governa il nostro sport, assai più di altre dinamiche.

Marco Mazzoni