ATP 250 Brisbane e Hong Kong: I risultati completi delle qualificazioni. Arnaldi si ritira ma entra come lucky loser dopo il ritiro di Fonseca. Sconfitta per Maestrelli

04/01/2026 10:41 17 commenti
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002
Francesco Maestrelli ITA, 21-12-2002

ATP 250 Brisbane (Australia 🇦🇺) – Turno Qualificazione e 1° Turno Md, cemento

Pat Rafter Arena – ore 02:00
Aleksandar Vukic AUS vs Frances Tiafoe USA (Non prima 07:00)
ATP Brisbane
Aleksandar Vukic
2
2
Frances Tiafoe
6
6
Vincitore: Tiafoe
Mostra dettagli

Matthew Ebden AUS / Rajeev Ram USA vs Thanasi Kokkinakis AUS / Nick Kyrgios AUS

ATP Brisbane
Matthew Ebden / Rajeev Ram
7
4
8
Thanasi Kokkinakis / Nick Kyrgios
5
6
10
Vincitore: Kokkinakis / Kyrgios
Mostra dettagli



Show Court 1 – ore 02:00
Camilo Ugo Carabelli ARG vs Learner Tien USA (Non prima 09:30)

ATP Brisbane
Camilo Ugo Carabelli
6
3
Learner Tien [8]
7
6
Vincitore: Tien
Mostra dettagli



Court 10 – ore 02:00
Dane Sweeny AUS vs Christopher O’Connell AUS

ATP Brisbane
Dane Sweeny
6
6
6
Christopher O'Connell
7
3
4
Vincitore: Sweeny
Mostra dettagli

Terence Atmane FRA vs James Duckworth AUS

ATP Brisbane
Terence Atmane [3]
6
2
James Duckworth [10]
7
6
Vincitore: Duckworth
Mostra dettagli

Matteo Arnaldi ITA vs Rinky Hijikata AUS

ATP Brisbane
Matteo Arnaldi [1]
0
Rinky Hijikata
0
Vincitore: Hijikata per walkover
Mostra dettagli

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Sebastian Korda USA / Brandon Nakashima USA (Non prima 07:00)

ATP Brisbane
Jakob Schnaitter / Mark Wallner
1
3
Sebastian Korda / Brandon Nakashima
6
6
Vincitore: Korda / Nakashima
Mostra dettagli



Court 14 – ore 02:00
Arthur Cazaux FRA vs Pablo Carreno Busta ESP

ATP Brisbane
Arthur Cazaux [4]
0
3
Pablo Carreno Busta
30
5
Vincitore: Carreno Busta
Mostra dettagli

Ethan Quinn USA vs Raphael Collignon BEL

ATP Brisbane
Ethan Quinn [5]
5
3
Raphael Collignon [9]
7
6
Vincitore: Collignon
Mostra dettagli

Kamil Majchrzak POL vs Quentin Halys FRA

ATP Brisbane
Kamil Majchrzak [2]
6
6
4
Quentin Halys
1
7
6
Vincitore: Halys
Mostra dettagli






ATP 250 Hong Kong (Hong Kong 🇭🇰) – 1° Turno Qualificazione, cemento

Center Court – ore 05:00
Yi Zhou CHN vs Francesco Maestrelli ITA
ATP Hong Kong
Yi Zhou
6
6
Francesco Maestrelli [8]
0
3
Vincitore: Zhou
Mostra dettagli

Cristian Garin CHI vs Michael Mmoh USA

ATP Hong Kong
Cristian Garin [1]
6
3
5
Michael Mmoh
3
6
7
Vincitore: Mmoh
Mostra dettagli

Nishesh Basavareddy USA vs Yunchaokete Bu CHN

ATP Hong Kong
Nishesh Basavareddy
7
6
Yunchaokete Bu [7]
6
3
Vincitore: Basavareddy
Mostra dettagli



Court 1 – ore 05:00
Alejandro Tabilo CHI vs Luca Van Assche FRA

ATP Hong Kong
Alejandro Tabilo [2]
7
3
6
Luca Van Assche
6
6
3
Vincitore: Tabilo
Mostra dettagli

Emilio Nava USA vs Kai Thompson HKG

ATP Hong Kong
Emilio Nava [4]
6
6
Kai Thompson
3
2
Vincitore: Nava
Mostra dettagli

Jan-Lennard Struff GER vs Zsombor Piros HUN

ATP Hong Kong
Jan-Lennard Struff [3]
7
7
Zsombor Piros
5
6
Vincitore: Struff
Mostra dettagli



Court 2 – ore 05:00
Elias Ymer SWE vs Laslo Djere SRB

ATP Hong Kong
Elias Ymer
4
6
Laslo Djere [5]
6
7
Vincitore: Djere
Mostra dettagli

Vitaliy Sachko UKR vs Patrick Kypson USA

ATP Hong Kong
Vitaliy Sachko
2
3
Patrick Kypson [6]
6
6
Vincitore: Kypson
Mostra dettagli

17 commenti.

Purple Rain 04-01-2026 10:42

Scritto da tinapica
Comunque -sarà una coincidenza- ma prima ancora che la stagione cominci coi suoi ritmi forsennati a spremere chi va sui campi gli infortuni fioccano come la neve in questo nostro emisfero. C’è sicuramente un problema di fondo: comincio a pensare che i ritmi di gioco contemporanei siano intollerabili per il corpo umano, anche se ben allenato ed ancora riposato dalla pausa agonistica.

Ma quali ritmi forsennati? Arnaldi l’ultimo match l ha giocato il 27 ottobre, è solo sfortuna in questo caso.

MAURO (Guest) 04-01-2026 10:32

Anno nuovo, vita vecchia.
Ma siamo sicuri che i LL vengano sorteggiati?
Dai, diciamo la verità, senza che nessuno se la prenda.
ARNALDI giocava contro australiano, gli organizzatori del torneo australiano, sapendo che Fonseca non avrebbe giocato, gli hanno detto di non presentarsi in campo che tanto lo avrebbero messo come LL.
L’ ARNALDO OCEANICO ha quindi preso la palla al balzo e con 1-2 giorni di riposo si potrebbe riprendere dal piccolo acciacco.

Detuqueridapresencia 04-01-2026 10:26

Gracilino…. :mrgreen:

JOA20 (Guest) 04-01-2026 10:04

Scritto da ospite1
Come mai ci sono due 250 . Uno ha bye nel tabellone principale è l’altro no ? Grazie

Non c’è una regola che dica che gli ATP250 debbano avere bye, anche se mi pare che Brisbane sia l’unico a tabellone completo. Probabilmente è anche una questione di disponibilità dei campi, Brisbane fa anche un WTA500 (tabellone da 48) nella stessa settimana. Francamente ne farei un ATP500, è triste che prima degli AO non ci siano tornei superiori al livello ATP250

tinapica 04-01-2026 09:51

Intanto Maestrelli molto male 🙁

tinapica 04-01-2026 09:49

Comunque -sarà una coincidenza- ma prima ancora che la stagione cominci coi suoi ritmi forsennati a spremere chi va sui campi gli infortuni fioccano come la neve in questo nostro emisfero. C’è sicuramente un problema di fondo: comincio a pensare che i ritmi di gioco contemporanei siano intollerabili per il corpo umano, anche se ben allenato ed ancora riposato dalla pausa agonistica.

ospite1 (Guest) 04-01-2026 09:40

Come mai ci sono due 250 . Uno ha bye nel tabellone principale è l’altro no ? Grazie

walden 04-01-2026 09:39

Sempre meglio che giocare per finta….

ospite1 (Guest) 04-01-2026 09:34

È assurdo ripescare giocatori che si ritirano non giocando . In più bye. Atp va bene così !!!!??

Manu09 04-01-2026 09:08

Sarei stato curioso di vedere quante pallate avrebbe preso Fonseca da Opelka, peccato

Di Passaggio 04-01-2026 08:52

Piccolo cabotaggio tennistico. Ci sta, i ragazzi si aiutano tra di loro. Le cordate, piccole o grandi che siano, esistono in ogni attività sociale.

Pikario Furioso 04-01-2026 08:46

Comunque rimane il fatto che avrebbe meritato di piu’ un lucky loser sul campo che uno negli spogliatoi. Regola da rivedere, imho, anche se sono “contento” per Arnaldi.

Giuliano da Viareggio (Guest) 04-01-2026 08:25

Si, lo avevo notato ieri, pero’ il fatto che lo hanno ripescato come LL depone a favore di un possibile recupero (se le difficolta’ evidenziate glielo consentono), dopo questo riposo….

Pikario Furioso 04-01-2026 08:18

Assurdo!

JOA20 (Guest) 04-01-2026 07:51

Arnaldi ripescato come LL al posto di Fonseca. Non so voi ma mi sento preso in giro, è ancora possibile che un giocatore che non gioca il turno decisivo delle quali possa essere ripescato?

Pikario Furioso 04-01-2026 07:25

Qualcuno (Viareggio credo) commentava che era in difficolta fisica. Piccolo infortunio? Che sfiga iniziare la stagione cosi’

tinapica 04-01-2026 04:09

Beh, perché si è ritirato?

