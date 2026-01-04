United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Zverev trascina la Germania, Canada e Gran Bretagna partono forte

I risultati dalla United Cup 2026 - foto getty images
La United Cup ha vissuto un’altra giornata intensa tra Sydney e Perth, con Germania, Canada e Gran Bretagna protagoniste di successi importanti, spesso maturati attraverso prestazioni individuali di alto livello e doppi decisivi.
A Sydney, Alexander Zverev ha firmato il punto decisivo che ha consegnato alla Germania la vittoria contro l’Olanda. Il numero 3 del mondo ha superato Tallon Griekspoor 7-5 6-0, rompendo l’equilibrio del primo set con un break a zero sul 6-5 prima di dominare il secondo parziale, nel quale ha concesso appena sette punti. Il successo di Zverev è arrivato dopo quello iniziale di Eva Lys, che aveva battuto Suzan Lamens 6-2 6-2, lanciando al meglio la squadra tedesca nel Gruppo F. A completare il 3-0 ci hanno pensato Zverev e Laura Siegemund, vittoriosi nel doppio misto contro Griekspoor e Demi Schuurs.
Sempre a Sydney è arrivata anche la vittoria del Canada sulla Cina, trascinato da un convincente Félix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 5 del ranking, ha superato Zhang Zhizhen 6-4 6-4 con una prestazione autoritaria al servizio, vincendo l’87% dei punti con la prima e salvando l’unica palla break concessa. Il punto decisivo era arrivato poco prima grazie alla rimonta di Victoria Mboko, capace di ribaltare Lin Zhu dopo aver perso il primo set. Auger-Aliassime e Mboko hanno poi completato il cappotto nel doppio misto.
A Perth, la Gran Bretagna ha superato il Giappone 2-1 in una giornata iniziata in salita per il ritiro di Emma Raducanu dal singolare. Billy Harris ha dato il primo punto ai britannici battendo Shintaro Mochizuki, prima che Naomi Osaka ristabilisse la parità superando Katie Swan. Il doppio misto decisivo ha premiato Olivia Nicholls e Neal Skupski, che hanno avuto la meglio su Nao Hibino e Yasutaka Uchiyama al super tie-break, al termine di un finale carico di tensione e time-out strategici da entrambe le panchine.
United Cup (Australia 🇦🇺), cemento – 2° Giornata
00:30 🇩🇪 Germania – 🇳🇱 Olanda 3-0
03:00 🇬🇧 Gran Bretagna – 🇯🇵 Giappone 2-1
07:30 🇨🇦 Canada – 🇨🇳 Cina 3-0
10:00 🇮🇹 Italia – 🇨🇭 Svizzera 1-2
Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka
ATP United Cup
Flavio Cobolli [3]
6
6
7
Stan Wawrinka [16]
4
7
6
Vincitore: Cobolli
Servizio
Svolgimento
Set 3
Tiebreak
0*-0
1-0*
1-1*
1*-2
3-2*
4-2*
5*-2
5*-3
5-4*
6-4*
6-6 → 7-6
S. Wawrinka
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
6-5 → 6-6
F. Cobolli
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
5-5 → 6-5
F. Cobolli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
4-4 → 5-4
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
3-3 → 4-3
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
2-2 → 3-2
S. Wawrinka
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
2-1 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 2
Tiebreak
0-0*
0*-1
ace
1*-1
1-2*
1-3*
1*-4
2*-4
2-5*
2-6*
6-6 → 6-7
F. Cobolli
0-15
15-15
15-30
df
30-30
40-30
40-40
A-40
ace
5-6 → 6-6
S. Wawrinka
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
5-5 → 5-6
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
1-2 → 2-2
S. Wawrinka
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
1-1 → 1-2
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
S. Wawrinka
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
F. Cobolli
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
5-4 → 6-4
S. Wawrinka
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
4-4 → 5-4
F. Cobolli
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
ace
2-3 → 3-3
S. Wawrinka
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
2-2 → 2-3
Sara Errani / Andrea Vavassori vs Belinda Bencic / Stan Wawrinka
ATP United Cup
Sara Errani / Andrea Vavassori [3]
5
6
7
Belinda Bencic / Jakub Paul [16]
7
4
10
Vincitore: Bencic / Paul
Servizio
Svolgimento
Set 3
B. Bencic / Paul
1-0
1-1
1-2
1-3
2-3
2-4
3-4
4-4
5-4
5-5
5-6
6-6
7-6
8-6
9-6
9-7
Servizio
Svolgimento
Set 2
S. Errani / Vavassori
0-15
15-15
30-15
40-15
ace
5-4 → 6-4
B. Bencic / Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
4-4 → 5-4
S. Errani / Vavassori
15-0
15-15
15-30
df
15-40
4-3 → 4-4
B. Bencic / Paul
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
4-2 → 4-3
S. Errani / Vavassori
3-2 → 4-2
B. Bencic / Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
3-1 → 3-2
S. Errani / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
3-0 → 3-1
B. Bencic / Paul
0-15
15-15
15-30
15-40
df
2-0 → 3-0
S. Errani / Vavassori
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
40-30
1-0 → 2-0
B. Bencic / Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
40-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
S. Errani / Vavassori
5-6 → 5-7
B. Bencic / Paul
5-5 → 5-6
S. Errani / Vavassori
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
4-5 → 5-5
B. Bencic / Paul
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
ace
4-4 → 4-5
S. Errani / Vavassori
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
4-3 → 4-4
B. Bencic / Paul
3-3 → 4-3
S. Errani / Vavassori
2-3 → 3-3
B. Bencic / Paul
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-3 → 2-3
S. Errani / Vavassori
1-2 → 1-3
B. Bencic / Paul
0-15
0-30
15-30
ace
15-40
30-40
40-40
1-1 → 1-2
S. Errani / Vavassori
0-1 → 1-1
B. Bencic / Paul
0-0 → 0-1
Group A – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%
2 | United States 🇺🇸 | 1-0 | 2-1 | 71.43% | 61.90%
3 | Spain 🇪🇸 | 0-1 | 0-3 | 14.29% | 39.13%
Group B – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%
2 | Canada 🇨🇦 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 65.52%
3 | Belgium 🇧🇪 | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 53.75%
Group C – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%
2 | Italy 🇮🇹 | 0-1 | 1-2 | 37.50% | 47.44%
3 | France 🇫🇷 | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 44.16%
Group D – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 52.63%
2 | Norway 🇳🇴 | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 47.37%
3 | Czechia 🇨🇿 | – – | – – | – – | – –
Group E – Perth
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Greece 🇬🇷 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 66.67%
2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 49.23%
3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%
Group F – Sydney
Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%
1 | Germany 🇩🇪 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 72.55%
2 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%
3 | Poland 🇵🇱 | – – | – – | – – | – –
Potrebbe non bastare battere la Francia 2–1, perché l’Argentina (a meno che gli USA non facciano débacle contro la Spagna domani) è 4–2 in termini di partite vinte e perse. Ci sarebbero anche Grecia e Gran Bretagna nell’altro girone di Perth
Ok, allora in realtà non siamo ancora fuori, possiamo sempre passare come migliore seconda.
Le combinazioni teoriche sono ancora molte, ma a meno di incastri che dovrebbero prevedere tra l’altro la vittoria della Spagna sugli USA, dovremmo almeno almeno vincere tre match su tre con la Francia, perdendo al max un set. (se vincessimo tre incontri perdendo due set andremmo 9-7 nel conto set contro l’8-6 dell’Argentina che é migliore in percentuale di 9-7, e l’Argentina sarebbe appunto seconda in caso di vittoria USA sulla Spagna). Poi la situazione é da monitorare partita dopo partita, ma insomma le possibilità sono basse, come é giusto che sia
Errani non può più giocare, è assurdo come non si capisca
Quando serve Errani è sempre un terno al lotto, a volte tiene ma si rischia sempre di perdere il punto.
Domani finiranno gli altri due gruppi di Perth e avremo più chiara la situazione, ma è abbastanza probabile che martedì l’Italia dovrà rifilare un 3–0 alla Francia per essere ripescata da migliore seconda.
basta il 21, la Francia è sotto 03. L’impresa non è banale, ma, con un giorno ed una partita in più sulle gambe, anche jasmine può essere competitiva. Lo stesso dicasi dei doppisti.
La Errani non può più giocare, non ha la forza NEMMENO DI TENERE IN MANO LA RACCHETTA
MA NOI CONTINUIAMO A FARLA GIOCARE IN UNITED CUP
CAPITE CHE I SUOI COLPI NON SUPERANO NEMMENO PIÙ LA RETE CAZZO? CI SARÀ UN’ALTRA DOPPISTA PER IL DOPPIO MISTO OPPURE NESSUNA PRATICA TENNIS?
Al solito Flavio da il massimo e ci pensano gli altri a rendere tutto inutile.
Quella Errana, mamma mia.
Il servizio da sotto che ha proposto riassume tutto il suo “ talento”
Bravi Bencic-Paul, ma i nostri decisamente sotto tono.
Con la Francia bisognerà vincere tre partite su tre: difficile, molto difficile
Mamma mia che lagna. Scusa ma c’è un match l’antivigilia della Befana, anziché le repliche un match tra uno dei nostri e l’ormai pensionato Stan e qualcuno se l’è goduto. E fai la disamina tecnica/ atletica/ psicologica sul valore del match,sullo stato di forma che non può essere e non deve essere al top per Flavio e tutto questo per dire che non ti sei divertito? Eh pazienza, c’era tutta la serie di Jurassic Park volendo.
Complimenti ad entrambi per aver voluto vincere questa partita. Sul perché un 41enne regga il confronto con un 24enne, é il discorso che facevo prima.
Uno si é tirato a lucido per fare bene gli ultimi appuntamenti e questa, complice il clima di cameratismo, l’opportunità di poter regalare un’ultima emozione alla sua nazione che non ha altri top 200 e soprattutto il fatto di trovare assersari imballati, era per Wawrinka un’occasione ancora più ghiotta di un turno slam o mille dove difficilmente otterrà un campo centrale e quindi la stessa visibilità di oggi.
L’altro aveva motivazioni minori: era di fronte ad una partita come tante, essendo già l’eroe di Davis non aveva l’obbligo di difendere l”onore della nazione” qualunque cosa voglia dire nella testa della gente. L’ha vinta forse per i compagni, forse per quell’autoconvincimento di esssre “quello che non molla mai”. Soprattutto Cobbo era imballatissimo e dopo un’ora e tre quarti accorciava tutti i punti. Vi sembra normale che i colpi sopra i 7-8 scambi li possa vincere tutti il Waw, solo perché il rovescio gli trova ancora degli angoli sconosciuti? Basterebbe questo contro lo stesso Cobolli ma fra due settimane? No, un atleta in forma gli toglierebbe il (basso) ritmo e non gli permetterebbe certe giocate da highlight.
Quindi personalmente, mi spiace andare in controtendenza, partita non bella: ricca di colpi meravigliosi, pathos finale per via del punteggio, ma con scarsa componente atletica, tattica e psicologica. Cobbo non aveva fiato e nel terzo set ha giocato solo i game di battuta, aiutandosi saltuariamente col servizio, per poi cercare continuamente jolly in risposta dopo il secondo max terzo scambio. Per fortuna, ma soprattutto per bravura del nostro, il jolly lo ha pescato nel tiebreak e questo anche psicologicamente ha sparigliato le carte nei 6 punti successivi che hanno concluso il match: fino a quel punto dominio del servizio e un Wawrinka attento, poi quasi solo minibreak ed errori dello Svizzero che chiude con un doppio fallo un set in cui ha servito sopra l’80% di prime
Come bere un bicchiere d’acqua, nonostante la difficoltà di affrontare questa giovane promessa del tennis elvetico!
Gasquet, Dimitrov e Thiem si avvicinano molto.
Si esattamente….oggi tirano piu forte ,ma de che? L avvento del fenomeno sinner ha attirato al tennis tanti pseudo esperti dell ultima ora che non avevano mai visto prima poco niente di tennis….pensate che un 40enne fa 6/7 al terzo contro cobolli,che aspira ai top ten…..pensate a che livello giocava wawrinka ,vincitore di 3 slam nell era dei big3….un livello pazzesco….il rovescio a una mano piu potente di sempre….eh già,ma oggi sono di un altro livello…oggi c è l evoluzione del tennis…oggi sono piu forti dei big3…..si si certo….
Intanto mi chiedo chi gliel’abbia fatto fare al povero Cobolli a sopportare per una giornata intera la presenza petulante e sintetica delle telecamere di TeleBinaghi alle calcagna per una giornata intera…
Spero l’abbiano pagato adeguatamente, ma temo che sia una specie di obbligo contrattuale impostogli dal Presidentissimo.
cobolli è un bel meh… ma il fatto che non abbia vinto lo svizzero faccia da schiaffoni è una bella anzi bellissima cosa
Non voleva essere irrispettoso né irridente.
Così, fai un evento che sembra poco più di un’esibizione, ci metti due nomi del genere…sembra fatto apposta per infiammare il pubblico che so Andre the Giant contro boh un nome più nuovo…John Cena, non so non seguo da molto il wrestling.
E in effetti per essere inizio stagione hanno fatto le fiamme già!
Bello il tributo di Flavio a Stan, bei momenti.
Mi sarei preoccupato molto nel vedere un Cobolli in piena forma.
Sono match di avvicinamento agli AO ed è giusto che gli atleti siano ancora in fase di “costruzione”.
Comunque ha faticato oltre il dovuto per avere ragione di un immenso Wawrinka, il quale può permettersi di essere in grande forma adesso non avendo nulla da chiedere allo Slam, al contrario di Flavio che vorrà puntare alla seconda settimana.
Chissà chi giocherà il doppio per la Svizzera?
Un grande salto nell’avvicinamento ai primi due! Ormai il gap è quasi colmato. 😎
Il trucco sta nella presa e nella preparazione
Cobolli(sul dritto eh) non ha meno velocità di braccio di Wawrinka ma lo svizzero ha una presa semi western ed una preparazione corta che gli consentono di trasferire tutta la cinetica del suo braccio nella pallina, Cobolli spreca parte della sua velocità di braccio nell’aggiustare la preparazione del dritto.
Nel tennis di oggi ormai non puoi più colpire arrotato come se fossi un Nadal ma in Italia non si capisce e si insegnano dritto da terra
Questo è ciò che intendo come “impostazione del giocatore”
La giusta impostazione oggi dovrebbe essere obbligatoriamente: presa semi western e preparazione del dritto il più corta possibile
Bravo Stan, si vede che vuole chiudere la carriera in bellezza. Cobolli deve alzare il livello per gli AO ma va bene così, ora sotto con Errani–Vavassori
E trinca, trinca, trinca, Cobolli si beve anche Wawrinka
Siamo al 4 gennaio e potremmo avere già una delle partite più belle dell’anno. Wawrinka campione immenso, cobolli bravissimo a spuntarla sempre nelle battaglie con la grinta e l’atletismo che lo contraddistinguono.
Wawrinka onestamente non meritava di perdere..
E con un doppio fallo poi.
Era talmente distrutto che non ha nemmeno salutato la panchina azzurra.
Cobolli, che aveva tutto da perdere, avrebbe potuto stare in campo altre 3 ore, altro che stanco
Match fantastico, bravo Flavio, ma se avesse vinto lo svizzero non avrebbe rubato nulla.
Grandi entrambi
Paragone un po’ irrispettoso, specialmente nei confronti di Svizzera2, ma non completamente azzardato: sono ambedue giocatori che fanno del colpire forte da fondo campo la propria strategia principale, se non l’unica.
Però più che alla fasulla lotta di importazione stelle&strisce io li paragonerei a lottatori di arti marziali miste: negli ottagoni se le danno per davvero!
Date una wild card a wawrinka per l’ao grazie
Il più provato sembra Flavio, ed è tutto detto…
Comunque vada a finire Stan ha già meritato tutte le W.C. che riceverà nel 2026
Sta(i)nless Wawrinka ! 😳
Quanto è bello da vedere Stan the Man?
Quanto era più forte la generazione precedenza rispetto a quella attuale.
Quando ti dicono “vieni per una partitella amichevole domenica a pranzo?Tranquillo niente di che,il tipo è un over 40, mezz’oretta e sei in palestra per un allenamento serio”.
@ Fi (#4540774)
Corre più della prima mezz’ora,tatticamente dà 10 a zero a Cobo
Un rovescio a una mano come quello di Wawrinka non si è mai visto, neanche quello di Federer.
Grande campione, quasi 41 anni che si mette a lottare con un giovane talento di 17 anni in meno. Tatticamente wawrinka gioca assai meglio di cobolli, che deve cercare di prevalere con i suoi schiaffi di dritto e muovendo wawrinka, che però è in condizioni fisiche smaglianti.
E meno male che “ora tirano più forte”, Cobo ha palla pesante ma questo anzianotto la palla riesce ancora a farla schioccare.
grande grande campione e professionista, a quarant’anni nel suo ultimo anno si è tirato a lucido, è dimagrito visibilmente e migliorato la mobilità, stiamo parlando di un quarantenne, quarantuno a breve
Wawrinka è dimagrito un sacco! Grande… ci crede ancora! 😀
Vedo, e non potrebbe essere diversamente, che Sarita la parassita è ben al suo posto, dopo aver reso succube la povera ignara marionetta paolini, poveretta, non si accontenta e punta a diventare capitana non giocatrice dell’Italia… succederà di certo e presto…la vecchia furba romagnola sa il fatto suo…
Io penso sia una coppa più utile ai giocatori che a noi, spettatori sgamati che non ci facciamo “ingannare” dal team nazionale.
La United Cup serve alle stesse cose del 250 di Honk Kong o Brisbane: i top 10-20 preparano gli AO (come hai detto la Paolini é fuori condizione come é normale che sia) , quelli più dietro cercano i punti con la sorpresa di inizio stagione (Baez ne ha fatti 90 in due partite, si fosse iscritto a Honk Kong ne avrebbe dovute vincere tre er fare gli stessi punti e non é detto che avrebbe battuto il 100 del mondo solo perché ha battuto questi Munar e Fritz).
Ma in più la United Cup offre ai giocatori quel momento di squadra, che da appartenenza e adrenalina, in uno sport dove nel resto dell anno sei sempre solo.
Detto questo, é un torneo che seguo più dei 250 perché se lo vincessimo sarebbe un consolidamento della forza di quattro dei nostri al prezzo di un torneo.
Per ora siamo partiti male, servono due vittorie o siamo fuori al 95%. Vediamo in che condizioni si presenta il Cobbo perché tornando al discorso di prima Wawrinka é uno di quelli già in forma ed indicati per fare lo sgambetto ad avversari più forti
Paolini messa male! Prestazione brutta
Errani e Cobolli senza testa per guidare Paolini! Mai un lungolinea! E farla giocare a rete!
Ma come fa a giocare denza tattica Paolini!
Considerate sia la scarsa rilevanza tra social, forum etc. sia le tribune semideserte in quasi tutti i match, mi domando quanto possa valere la pena continuare a giocare la United Cup… Le partite interessanti, poi, per quel poco che ho visto, sono state pochissime: forse solo Zhang-Bergs, col Cinese tornato in forma, il doppio Cina-Belgio, questo più per il pathos che per la qualità tennistica in sé, e Wawrinka-Rinderknech.
Detto questo, sto vedendo Paolini-Bencic: la Svizzera è in gran forma, sbaglia poco e prende subito gli angoli. Nel tennis femminile basta e avanza. Paolini, per contro, è ancora un po’ indietro di condizione e, quando è così, tende a forzare o a tirar forte al centro, tattica assolutamente improponibile contro un’ottima giocatrice come Belinda.
La Bencic ha un gioco che Jasmine ha sempre sofferto molto…
…solo quando è in gran forma riesce a chiuderle i punti, specie con il diritto!
Sinceramente trovo la United Cup, una volta Atp Cup, un torneo di esibizione, con l’unico sprono che dà punti in classifica… non ho visto ancora un singolo match e dubito ne vedrò alcuno
@ Giuliano da Viareggio (#4540676)
Sempre stata lì a memoria 😉
Cobolli Wawrinka in United Cup ha il fascino di un incontro di wrestling 😀
Comunque Cobo dovrebbe prevalere con semplicità
All’alba di una nuova fantastica stagione di tennis mi piace condividere una storia con questo forum.
Anni fa, diversi, quando ancora si leggeva 🙂 ho trovato in casa dei miei nonni un libro dalla copertina azzurra, una raccolta di racconti, proprio non sono riuscito a risalire all’autore per rileggere almeno quello che mi ha colpito di più, credo però che fosse un persiano.
Il racconto, in sintesi, parla di due giocatori di scacchi, gioco inventato proprio in Persia come si sa, tanto presi dallo sfidarsi ripetutamente, che finiscono per trascurare i loro affari, le loro famiglie, le loro case, in un climax crescente che termina con i due scacchisti tutti concentrati nella loro ennesima sfida, sui detriti delle case delle loro famiglie in rovina.
Con l’auspicio che quest’anno non ci veda monodimensionali…alziamolo il velo (questa sì è pietà) sulle tragedie che colpiscono i nostri fratelli, proprio in Persia/Iran per esempio, dove per l’ ingordigia di potere di pochi, in molti non possono rilassarsi con una bella partita di tennis.
Addà passà ‘a nuttata e passerà, Inshallah.
Buon anno di tennis
Tra l’altro in diretta su supertennis rappresenta di per se un avvenimento!
COBOLLI-WAWRINKA NON ME LA PERDO! Nonostante il poco “appeal” di questa coppa……..