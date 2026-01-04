United Cup: I risultati completi con il dettaglio del Day 3. Zverev trascina la Germania, Canada e Gran Bretagna partono forte

La United Cup ha vissuto un’altra giornata intensa tra Sydney e Perth, con Germania, Canada e Gran Bretagna protagoniste di successi importanti, spesso maturati attraverso prestazioni individuali di alto livello e doppi decisivi.

A Sydney, Alexander Zverev ha firmato il punto decisivo che ha consegnato alla Germania la vittoria contro l’Olanda. Il numero 3 del mondo ha superato Tallon Griekspoor 7-5 6-0, rompendo l’equilibrio del primo set con un break a zero sul 6-5 prima di dominare il secondo parziale, nel quale ha concesso appena sette punti. Il successo di Zverev è arrivato dopo quello iniziale di Eva Lys, che aveva battuto Suzan Lamens 6-2 6-2, lanciando al meglio la squadra tedesca nel Gruppo F. A completare il 3-0 ci hanno pensato Zverev e Laura Siegemund, vittoriosi nel doppio misto contro Griekspoor e Demi Schuurs.

Sempre a Sydney è arrivata anche la vittoria del Canada sulla Cina, trascinato da un convincente Félix Auger-Aliassime. Il canadese, numero 5 del ranking, ha superato Zhang Zhizhen 6-4 6-4 con una prestazione autoritaria al servizio, vincendo l’87% dei punti con la prima e salvando l’unica palla break concessa. Il punto decisivo era arrivato poco prima grazie alla rimonta di Victoria Mboko, capace di ribaltare Lin Zhu dopo aver perso il primo set. Auger-Aliassime e Mboko hanno poi completato il cappotto nel doppio misto.

A Perth, la Gran Bretagna ha superato il Giappone 2-1 in una giornata iniziata in salita per il ritiro di Emma Raducanu dal singolare. Billy Harris ha dato il primo punto ai britannici battendo Shintaro Mochizuki, prima che Naomi Osaka ristabilisse la parità superando Katie Swan. Il doppio misto decisivo ha premiato Olivia Nicholls e Neal Skupski, che hanno avuto la meglio su Nao Hibino e Yasutaka Uchiyama al super tie-break, al termine di un finale carico di tensione e time-out strategici da entrambe le panchine.

00:30 🇩🇪 Germania – 🇳🇱 Olanda 3-003:00 🇬🇧 Gran Bretagna – 🇯🇵 Giappone 2-107:30 🇨🇦 Canada – 🇨🇳 Cina 3-010:00 🇮🇹 Italia – 🇨🇭 Svizzera 1-2

Ken Rosewall Arena – ore 00:30

Eva Lys vs Suzan Lamens



ATP United Cup Eva Lys [6] Eva Lys [6] 6 6 Suzan Lamens [15] Suzan Lamens [15] 2 2 Vincitore: Lys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Lamens 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 E. Lys 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Lamens 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 E. Lys 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 E. Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 S. Lamens 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 E. Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 S. Lamens 0-15 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 E. Lys 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 S. Lamens 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 E. Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 3-2 S. Lamens 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 E. Lys 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 2-0 → 2-1 S. Lamens 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 E. Lys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Alexander Zverev vs Tallon Griekspoor



ATP United Cup Alexander Zverev [6] Alexander Zverev [6] 7 6 Tallon Griekspoor [15] Tallon Griekspoor [15] 5 0 Vincitore: Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 T. Griekspoor 0-15 0-30 15-30 15-40 5-0 → 6-0 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 4-0 → 5-0 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 T. Griekspoor 0-15 df 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 5-5 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 4-4 → 5-4 T. Griekspoor 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 4-3 → 4-4 A. Zverev 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. Griekspoor 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Zverev 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 2-1 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Laura Siegemund / Alexander Zverev vs Demi Schuurs / Tallon Griekspoor



ATP United Cup Laura Siegemund / Alexander Zverev [6] Laura Siegemund / Alexander Zverev [6] 6 6 Demi Schuurs / Tallon Griekspoor [15] Demi Schuurs / Tallon Griekspoor [15] 3 2 Vincitore: Siegemund / Zverev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Siegemund / Zverev 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 D. Schuurs / Griekspoor 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 L. Siegemund / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 D. Schuurs / Griekspoor 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 3-1 → 4-1 L. Siegemund / Zverev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Schuurs / Griekspoor 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 1-1 → 2-1 L. Siegemund / Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 D. Schuurs / Griekspoor 15-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 L. Siegemund / Zverev 15-0 30-0 ace 40-0 5-3 → 6-3 D. Schuurs / Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 L. Siegemund / Zverev 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Schuurs / Griekspoor 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 L. Siegemund / Zverev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-2 → 3-2 D. Schuurs / Griekspoor 0-15 0-30 0-40 1-2 → 2-2 L. Siegemund / Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 D. Schuurs / Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 L. Siegemund / Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 0-0 → 1-0

Victoria Mboko vs Lin Zhu (Non prima 07:30)



ATP United Cup Victoria Mboko [2] Victoria Mboko [2] 2 6 6 Lin Zhu [18] Lin Zhu [18] 6 2 0 Vincitore: Mboko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 L. Zhu 0-15 15-15 15-30 15-40 5-0 → 6-0 V. Mboko 0-15 df 15-15 30-15 ace 4-0 → 5-0 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 V. Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 L. Zhu 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 V. Mboko 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 V. Mboko 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 L. Zhu 15-0 15-15 30-15 40-15 4-1 → 4-2 V. Mboko 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-0 → 4-1 L. Zhu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-0 → 4-0 V. Mboko 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 3-0 L. Zhu 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 V. Mboko 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 V. Mboko 15-0 30-0 ace 1-5 → 2-5 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 1-5 V. Mboko 0-15 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 L. Zhu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 0-4 V. Mboko 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 L. Zhu 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 0-2 V. Mboko 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-0 → 0-1

Felix Auger-Aliassime vs Zhizhen Zhang (Non prima 10:00)



ATP United Cup Felix Auger-Aliassime [2] Felix Auger-Aliassime [2] 6 6 Zhizhen Zhang [18] Zhizhen Zhang [18] 4 4 Vincitore: Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 5-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-1 → 3-1 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-1 → 1-1 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-3 → 5-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 3-1 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Z. Zhang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Victoria Mboko / Felix Auger-Aliassime vs Lin Zhu / Zhizhen Zhang



ATP United Cup Victoria Mboko / Felix Auger-Aliassime [2] Victoria Mboko / Felix Auger-Aliassime [2] 6 6 Xiaodi You / Rigele Te [18] Xiaodi You / Rigele Te [18] 1 3 Vincitore: Mboko / Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Mboko / Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 X. You / Te 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 V. Mboko / Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 X. You / Te 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 V. Mboko / Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 2-2 → 3-2 X. You / Te 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 V. Mboko / Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 ace 1-1 → 2-1 X. You / Te 15-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 V. Mboko / Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 X. You / Te 15-30 15-40 5-1 → 6-1

RAC Arena – ore 03:00

Billy Harris vs Shintaro Mochizuki



ATP United Cup Billy Harris [5] Billy Harris [5] 7 6 Shintaro Mochizuki [13] Shintaro Mochizuki [13] 6 3 Vincitore: Harris Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-3 → 6-3 S. Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 5-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 df 4-1 → 4-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 S. Mochizuki 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 B. Harris 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Harris 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* df 3-1* 4*-1 df 4*-2 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 B. Harris 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 6-5 → 6-6 S. Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 B. Harris 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-5 → 5-5 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 B. Harris 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 S. Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 3-3 → 3-4 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 B. Harris 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df ace 1-1 → 1-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

Katie Swan vs Naomi Osaka



United Cup Osaka Osaka 7 6 Swan Swan 6 1 Vincitore: Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6

Olivia Nicholls / Neal Skupski vs Nao Hibino / Yasutaka Uchiyama



ATP United Cup Olivia Nicholls / Neal Skupski [5] Olivia Nicholls / Neal Skupski [5] 7 4 10 Nao Hibino / Yasutaka Uchiyama [13] Nao Hibino / Yasutaka Uchiyama [13] 5 6 7 Vincitore: Nicholls / Skupski Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 10-7 O. Nicholls / Skupski 0-1 1-1 1-2 2-2 3-2 3-3 3-4 4-4 5-4 6-4 6-5 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 N. Hibino / Uchiyama 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-5 → 4-6 O. Nicholls / Skupski 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 O. Nicholls / Skupski 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 N. Hibino / Uchiyama 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-3 → 2-4 O. Nicholls / Skupski 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 2-2 → 2-3 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 O. Nicholls / Skupski 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 O. Nicholls / Skupski 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 N. Hibino / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 6-5 → 7-5 O. Nicholls / Skupski 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 5-5 → 6-5 N. Hibino / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 O. Nicholls / Skupski 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 N. Hibino / Uchiyama 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 O. Nicholls / Skupski 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 N. Hibino / Uchiyama 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 O. Nicholls / Skupski 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 O. Nicholls / Skupski 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 N. Hibino / Uchiyama 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 O. Nicholls / Skupski 15-0 15-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Jasmine Paolini vs Belinda Bencic (Non prima 10:00)



ATP United Cup Jasmine Paolini [3] Jasmine Paolini [3] 4 3 Belinda Bencic [16] Belinda Bencic [16] 6 6 Vincitore: Bencic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 B. Bencic 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 3-5 J. Paolini 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Bencic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 J. Paolini 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 B. Bencic 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 J. Paolini 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Bencic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 J. Paolini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 4-4 → 4-5 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 J. Paolini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-4 → 3-4 B. Bencic 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 J. Paolini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 J. Paolini 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 1-1 → 1-2 B. Bencic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 1-1 J. Paolini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Flavio Cobolli vs Stan Wawrinka



ATP United Cup Flavio Cobolli [3] Flavio Cobolli [3] 6 6 7 Stan Wawrinka [16] Stan Wawrinka [16] 4 7 6 Vincitore: Cobolli Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 3-2* 4-2* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6-6 → 7-6 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 6-6 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 5-5 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 4-3 S. Wawrinka 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-2 → 3-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 F. Cobolli 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 ace 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 2-5* 2-6* 6-6 → 6-7 F. Cobolli 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 40-0 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 S. Wawrinka 0-15 df 15-15 30-15 3-3 → 3-4 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Sara Errani / Andrea Vavassori vs Belinda Bencic / Stan Wawrinka



ATP United Cup Sara Errani / Andrea Vavassori [3] Sara Errani / Andrea Vavassori [3] 5 6 7 Belinda Bencic / Jakub Paul [16] Belinda Bencic / Jakub Paul [16] 7 4 10 Vincitore: Bencic / Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-10 B. Bencic / Paul 1-0 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 3-4 4-4 5-4 5-5 5-6 6-6 7-6 8-6 9-6 9-7 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 6-4 B. Bencic / Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 5-4 S. Errani / Vavassori 15-0 15-15 15-30 df 15-40 4-3 → 4-4 B. Bencic / Paul 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 4-2 → 4-3 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 4-2 B. Bencic / Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 3-1 B. Bencic / Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-0 → 3-0 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-0 → 2-0 B. Bencic / Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 S. Errani / Vavassori 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 B. Bencic / Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 B. Bencic / Paul 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 ace 4-4 → 4-5 S. Errani / Vavassori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-3 → 4-4 B. Bencic / Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 S. Errani / Vavassori 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bencic / Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 S. Errani / Vavassori 0-15 df 0-30 0-40 1-2 → 1-3 B. Bencic / Paul 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 S. Errani / Vavassori 40-0 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 B. Bencic / Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%1 | Argentina 🇦🇷 | 1-1 | 4-2 | 57.14% | 50.00%2 | United States 🇺🇸 | 1-0 | 2-1 | 71.43% | 61.90%3 | Spain 🇪🇸 | 0-1 | 0-3 | 14.29% | 39.13%

Group B – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | China 🇨🇳 | 1-1 | 2-4 | 33.33% | 41.30%

2 | Canada 🇨🇦 | 1-0 | 3-0 | 85.71% | 65.52%

3 | Belgium 🇧🇪 | 0-1 | 1-2 | 50.00% | 53.75%

Group C – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Switzerland 🇨🇭 | 2-0 | 5-1 | 68.75% | 54.19%

2 | Italy 🇮🇹 | 0-1 | 1-2 | 37.50% | 47.44%

3 | France 🇫🇷 | 0-1 | 0-3 | 25.00% | 44.16%

Group D – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Australia 🇦🇺 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 52.63%

2 | Norway 🇳🇴 | 0-1 | 1-2 | 42.86% | 47.37%

3 | Czechia 🇨🇿 | – – | – – | – – | – –

Group E – Perth

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Greece 🇬🇷 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 66.67%

2 | Great Britain 🇬🇧 | 1-0 | 2-1 | 57.14% | 49.23%

3 | Japan 🇯🇵 | 0-2 | 1-5 | 23.08% | 42.86%

Group F – Sydney

Pos | Country | Tie W/L | Match W/L | Set W% | Game W%

1 | Germany 🇩🇪 | 1-0 | 3-0 | 100.00% | 72.55%

2 | Netherlands 🇳🇱 | 0-1 | 0-3 | 0.00% | 27.45%

3 | Poland 🇵🇱 | – – | – – | – – | – –