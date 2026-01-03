Arnaldi al turno decisivo delle qualificazioni di Brisbane: battuto Gaston dopo una grande rimonta e due match point annullati

Matteo Arnaldi ha raggiunto il turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 Brisbane, al termine di una vittoria di grande carattere che conferma la sua capacità di lottare nei momenti più difficili.

Nel primo turno delle quali, il tennista ligure ha superato il francese Ugo Gaston 61 57 76 (5) dopo una battaglia durissima, risolta solo al terzo set. Arnaldi ha mostrato sangue freddo e tenuta mentale soprattutto nella fase decisiva del match: sotto 4-5 nel terzo parziale e al servizio, dopo aver già recuperato un break dallo 1-3, l’azzurro ha annullato due match point, riuscendo a restare aggrappato all’incontro e a ribaltare l’inerzia della sfida.

Una rimonta che pesa non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata, contro un avversario ostico e imprevedibile come Gaston. Arnaldi ha saputo mantenere lucidità e intensità, trovando le soluzioni giuste nei momenti chiave e portando a casa un successo che lo proietta all’ultimo ostacolo prima del tabellone principale.

Nel turno finale delle qualificazioni, Arnaldi affronterà l’australiano Rinky Hijikata, giocatore di casa che proverà a sfruttare il sostegno del pubblico. Una sfida che si preannuncia impegnativa, ma che rappresenta anche un’importante occasione per l’italiano di iniziare il 2026 con un ingresso nel main draw.

ATP Brisbane Matteo Arnaldi [1] Matteo Arnaldi [1] 6 5 7 Hugo Gaston Hugo Gaston 1 7 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 1-2* df 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-5* 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 H. Gaston 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-4 → 4-4 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 M. Arnaldi 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Arnaldi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 3-4 → 3-5 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 M. Arnaldi 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-1 → 6-1 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 4-1 → 5-1 M. Arnaldi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0





Marco Rossi