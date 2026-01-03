Arnaldi al turno decisivo delle qualificazioni di Brisbane: battuto Gaston dopo una grande rimonta e due match point annullati
Matteo Arnaldi ha raggiunto il turno decisivo delle qualificazioni dell’ATP 250 Brisbane, al termine di una vittoria di grande carattere che conferma la sua capacità di lottare nei momenti più difficili.
Nel primo turno delle quali, il tennista ligure ha superato il francese Ugo Gaston 61 57 76 (5) dopo una battaglia durissima, risolta solo al terzo set. Arnaldi ha mostrato sangue freddo e tenuta mentale soprattutto nella fase decisiva del match: sotto 4-5 nel terzo parziale e al servizio, dopo aver già recuperato un break dallo 1-3, l’azzurro ha annullato due match point, riuscendo a restare aggrappato all’incontro e a ribaltare l’inerzia della sfida.
Una rimonta che pesa non solo per il risultato, ma anche per il modo in cui è arrivata, contro un avversario ostico e imprevedibile come Gaston. Arnaldi ha saputo mantenere lucidità e intensità, trovando le soluzioni giuste nei momenti chiave e portando a casa un successo che lo proietta all’ultimo ostacolo prima del tabellone principale.
Nel turno finale delle qualificazioni, Arnaldi affronterà l’australiano Rinky Hijikata, giocatore di casa che proverà a sfruttare il sostegno del pubblico. Una sfida che si preannuncia impegnativa, ma che rappresenta anche un’importante occasione per l’italiano di iniziare il 2026 con un ingresso nel main draw.
Marco Rossi
TAG: ATP 250 Brisbane, ATP 250 Brisbane 2026, Matteo Arnaldi
Gaston era avanti di un breack al terzo set
OT ma nemmeno tanto
Brigitte Cazaux, Cazaux
Martino abbuscò, abbuscò!
Spiaze
Ciao Brigitte ovunque tu sia, Dieu creà la femme! Scusami se ti ho nominato per perculare i mangiachurros
Perderà,ma speriamo venga ripescato come LL
Per ora resta un rendimento della “seconda” di servizio del nostro ligure davvero troppo basso!
Dai Matteo, lavorare!!!!!
@ JannikUberAlles (#4540248)
Gaston talentuoso? Questa è bella! E’ un modesto giocatore che si guadagna la pagnotta giocando a tennis. enzo
Bravissimo il mio concittadino !!!
Era da settembre con Nardi che Matteo non vinceva al terzo e anche prima ha sempre fatto molta fatica a raddrizzare una partita compromessa.
Le note liete sono i due match-points annullati e la grinta messa in campo quando sembravano tornati i fantasmi del 2025.
Le note negative sono la sconfitta nel secondo set quando il Tie-Break sembrava la fine logica e i due match-point ai quali non sarebbe dovuto arrivare.
Era il primo incontro ufficiale dal 25 ottobre con la sconfitta nelle quali di Parigi, la ruggine e l’essere imballato ci stanno.
Bene comunque aver cominciato il primo anno senza Petrone vincendo, il morale nel ragazzo è sempre stato fondamentale e se riuscisse a qualificarsi potrebbe anche fare strada.
Dopo il primo set pensavo sarebbe stata più breve la partita… Buon per Arnaldi comunque, ora ha Hijikata che è in vantaggio 2–0 nell’H2H
Vincere con quel francese non è mai semplice perché è un giocatore tanto talentuoso quanto imprevedibile, sicuramente diverso dalla media generale.
Era un debutto con il nuovo team dove c’era molto più da perdere che da guadagnare…
…ora con l’australiano Hijikata sarà un test con difficoltà crescenti.
Forza MATTEO !!!
Gran vittoria sperando dia fiducia e una bella carica per la sua amata tournèè