Coppa Davis 2025, cresce il pessimismo: Alcaraz verso il forfait dopo la risonanza. A rischio l’Australian Open 2026 in caso giochi

Il clima attorno alla squadra spagnola di Copa Davis 2025 è diventato improvvisamente cupo. Dopo i risultati della risonanza magnetica a cui Carlos Alcaraz si è sottoposto nel pomeriggio di ieri, il timore si è trasformato quasi in certezza: il numero 1 del mondo sarà costretto a rinunciare a competere.

Alcaraz vuole provarci fino all’ultimo, ma il suo staff è contrario

Nonostante le indicazioni negative, Alcaraz non vuole arrendersi. Il giovane campione murciano, che aveva messo grande entusiasmo nel partecipare alla competizione, ha insistito per testarsi in campo mercoledì, con la speranza di avere sensazioni migliori.

Ma il suo team medico e tecnico è stato categorico.

Secondo quanto riportato da El Partidazo de COPE, lo staff gli ha fatto capire con chiarezza il rischio enorme che comporterebbe scendere in campo:

“Se giochi, il muscolo si strapperà.”

Una frase diretta, che non lascia spazio a interpretazioni.

Un peggioramento dell’infortunio comprometterebbe l’intera preparazione invernale e metterebbe in serio pericolo la partecipazione allo Australian Open 2026, obiettivo dichiarato del team.

La Spagna si prepara a giocare senza il suo leader

Con Alcaraz sempre più vicino al forfait, la Spagna dovrà riorganizzarsi per i match di singolare. Le prime indicazioni parlano di Jaume Munar e Pablo Carreño Busta come i giocatori pronti a scendere in campo per i punti individuali.

La loro missione non sarà semplice: sostituire il miglior giocatore del mondo in un appuntamento così importante richiederà compattezza, coraggio e grande gestione della pressione.

Tutto ruota attorno all’Australia 2026

La priorità è chiara: non compromettere la stagione 2026.

L’Australian Open rappresenta il primo grande obiettivo dell’anno, e lo staff di Alcaraz non vuole correre alcun rischio. Se il recupero non sarà gestito con cautela, un aggravamento dell’infortunio potrebbe avere conseguenze pesanti, non solo sullo Slam australiano ma sull’intera annata.

Come confermato dalle fonti di Partidazo COPE: “Hanno un obiettivo chiaro: l’Australia 2026.”

La Spagna potrebbe quindi affrontare la Copa Davis 2025 senza il suo giocatore di punta. Una notizia che spegne gli entusiasmi della vigilia e crea grande incertezza sulle possibilità della squadra.

La decisione finale arriverà dopo gli ultimi test sul campo, ma il quadro attuale lascia pochi dubbi: meglio fermarsi ora per evitare guai ben più seri.





Francesco Paolo Villarico