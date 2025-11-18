Allarme Alcaraz: edema muscolare e presenza a rischio nelle Davis Cup Finals 2025

Arrivano notizie preoccupanti da Bologna riguardo allo stato fisico di Carlos Alcaraz. Cadena COPE ha rivelato pochi minuti fa che il numero 1 del mondo soffre di un edema muscolare, un problema che mette seriamente in dubbio la sua presenza nei quarti di finale delle Davis Cup Finals 2025, dove la Spagna è attesa giovedì alle ore 10:00 contro la Repubblica Ceca.

Un problema già sospettato dopo Torino

Dopo aver disputato la finale delle ATP Finals di Torino, era forte il timore che Alcaraz potesse arrivare alla Davis non al meglio. Durante la partita contro Jannik Sinner di domenica, infatti, il murciano era già apparso con la coscia visibilmente fasciata.

Questa sera i dubbi si sono trasformati in realtà: gli esami eseguiti a Bologna hanno confermato un edema muscolare al muscolo della coscia, complicando i piani della squadra spagnola e del capitano David Ferrer, che aveva accolto Alcaraz solo qualche ora prima dopo un viaggio di quattro ore in auto.

Piano stravolto per Ferrer: Alcaraz rischia di non giocare

Ferrer contava su Alcaraz sia per il singolare sia per il doppio, come è logico quando si ha a disposizione il miglior giocatore del mondo. Tuttavia, la situazione attuale obbliga a un brusco cambio di programma:

nel migliore dei casi, Alcaraz potrebbe disputare solo il singolare;

ma nel suo team cresce la paura che anche uno sforzo limitato possa portare a un infortunio più grave.

Il rischio è enorme, soprattutto considerando che tra due mesi si giocherà l’Australian Open 2026, uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Nessuno vuole mettere in pericolo il lungo periodo.

Martedì decisivo, ma le voci indicano già un possibile forfait

Al momento l’intenzione è che Alcaraz riposi nella giornata di martedì e valuti insieme al suo team la situazione muscolare. Una decisione definitiva potrebbe arrivare molto presto.

La Cadena COPE, attraverso le informazioni dell’inviato Ángel García, sostiene che il team di Alcaraz avrebbe già deciso internamente di non partecipare alle Davis Cup Finals 2025, ma si tratta ancora di indiscrezioni, poiché non esiste alcun comunicato ufficiale.

Prospettiva complicata per la Spagna

La perdita del numero 1 del mondo a poche ore dal debutto rappresenterebbe un colpo durissimo per la Spagna. Ferrer e il suo staff dovranno prepararsi a un piano B all’ultimo momento, sperando in sviluppi positivi ma consapevoli che lo scenario attuale non è dei più incoraggianti.

In attesa di conferme ufficiali, una cosa è chiara:

le condizioni di Carlos Alcaraz preoccupano, e il suo debutto a Bologna è ora più incerto che mai.