WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Day 1 (LIVE)
17/11/2025 15:52 Nessun commento
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Primo Turno, terra battuta
Center Court – ore 16:00
Carolina Alves vs Jessica Pieri
WTA Colina 125
Carolina Alves
15
1
Jessica Pieri•
15
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Jessica Pieri
15-0
15-15
1-1
Carolina Alves
15-0
30-0
40-0
0-1 → 1-1
Jessica Pieri
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
0-0 → 0-1
Sara Sorribes Tormo vs Gabriela Ce
Il match deve ancora iniziare
Fernanda Labrana vs Nicole Fossa Huergo Non prima 20:00
Il match deve ancora iniziare
Elizabeth Mandlik vs (5) Oleksandra Oliynykova Non prima 23:00
Il match deve ancora iniziare
Grandstand – ore 16:00
Miriam Bulgaru vs Ayana Akli Inizio 16:00
WTA Colina 125
Miriam Bulgaru
0
1
Ayana Akli•
0
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Ayana Akli
1-0
Ayana Akli
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 1-0
Despina Papamichail vs Varvara Lepchenko
Il match deve ancora iniziare
Carole Monnet / Sada Nahimana vs Allura Zamarripa / Maribella Zamarripa
Il match deve ancora iniziare
