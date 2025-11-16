WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Turno Unico di Qualificazione (LIVE)

16/11/2025 18:03 Nessun commento
Diletta Cherubini
Diletta Cherubini

WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Turno Unico Qualificazione, terra battuta

Center Court – ore 18:00
(3) Valeriya Strakhova UKR vs Polona Hercog SLO Inizio 18:00
WTA Colina 125
Valeriya Strakhova [3]
0
1
0
0
Polona Hercog
0
6
6
0
Vincitore: Hercog
Mostra dettagli

(2) Gabriela Ce BRA vs Jimar Gerald Gonzalez CHI

WTA Colina 125
Gabriela Ce [2]
40
6
1
Jimar Gerald Gonzalez
40
1
0
Mostra dettagli



Grandstand – ore 18:00
(1) Alicia Herrero Linana ESP vs Martina Colmegna ITA Inizio 18:00
WTA Colina 125
Alicia Herrero Linana [1]
0
6
7
0
Martina Colmegna
0
2
5
0
Vincitore: Herrero Linana
Mostra dettagli

(4) Diletta Cherubini ITA vs Eryn Cayetano USA

WTA Colina 125
Diletta Cherubini [4]
0
5
Eryn Cayetano
0
1
Mostra dettagli

TAG: