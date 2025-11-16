Nitto ATP Finals WC | Hard | $15250000 livescore | sito ufficiale | notizie relative
WTA 125 Colina: I risultati completi con il dettaglio del Turno Unico di Qualificazione (LIVE)
WTA 125 – Colina (Cile 🇨🇱) – Turno Unico Qualificazione, terra battuta
Center Court – ore 18:00
(3) Valeriya Strakhova vs Polona Hercog Inizio 18:00
WTA Colina 125
Valeriya Strakhova [3]•
0
1
0
0
Polona Hercog
0
6
6
0
Vincitore: Hercog
Servizio
Svolgimento
Set 3
Valeriya Strakhova
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
0-6
Valeriya Strakhova
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
0-5 → 0-6
Polona Hercog
15-0
15-15
30-15
40-15
0-4 → 0-5
Valeriya Strakhova
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 0-4
Polona Hercog
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
0-2 → 0-3
Valeriya Strakhova
0-15
0-30
0-40
15-40
0-1 → 0-2
Polona Hercog
15-0
30-0
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
1-6
Valeriya Strakhova
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
1-5 → 1-6
Polona Hercog
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
1-4 → 1-5
Valeriya Strakhova
0-15
0-30
0-40
1-3 → 1-4
Polona Hercog
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-3 → 1-3
Valeriya Strakhova
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
0-2 → 0-3
Polona Hercog
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
Valeriya Strakhova
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
0-0 → 0-1
(2) Gabriela Ce vs Jimar Gerald Gonzalez
WTA Colina 125
Gabriela Ce [2]
40
6
1
Jimar Gerald Gonzalez•
40
1
0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Jimar Gerald Gonzalez
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
1-0
Gabriela Ce
0-15
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-1
Jimar Gerald Gonzalez
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
40-40
40-A
5-1 → 6-1
Gabriela Ce
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Jimar Gerald Gonzalez
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Gabriela Ce
15-0
30-0
40-0
2-1 → 3-1
Jimar Gerald Gonzalez
0-15
15-15
30-15
40-15
2-0 → 2-1
Gabriela Ce
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-0 → 2-0
Jimar Gerald Gonzalez
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
0-0 → 1-0
Grandstand – ore 18:00
(1) Alicia Herrero Linana vs Martina Colmegna Inizio 18:00
WTA Colina 125
Alicia Herrero Linana [1]•
0
6
7
0
Martina Colmegna
0
2
5
0
Vincitore: Herrero Linana
Servizio
Svolgimento
Set 3
Alicia Herrero Linana
0-0
Servizio
Svolgimento
Set 2
Risultato
7-5
Alicia Herrero Linana
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
6-5 → 7-5
Martina Colmegna
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
5-5 → 6-5
Alicia Herrero Linana
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
4-5 → 5-5
Martina Colmegna
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
4-4 → 4-5
Alicia Herrero Linana
15-0
30-0
40-0
3-4 → 4-4
Martina Colmegna
15-0
30-0
40-0
3-3 → 3-4
Alicia Herrero Linana
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
2-3 → 3-3
Martina Colmegna
15-0
30-0
40-0
2-2 → 2-3
Alicia Herrero Linana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
2-1 → 2-2
Martina Colmegna
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
Alicia Herrero Linana
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
Martina Colmegna
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Risultato
6-2
Alicia Herrero Linana
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
5-2 → 6-2
Martina Colmegna
0-15
15-15
15-30
15-40
4-2 → 5-2
Alicia Herrero Linana
15-0
30-0
30-15
40-15
3-2 → 4-2
Martina Colmegna
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
2-2 → 3-2
Alicia Herrero Linana
15-0
15-15
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Martina Colmegna
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Alicia Herrero Linana
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 1-1
Martina Colmegna
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
0-0 → 0-1
(4) Diletta Cherubini vs Eryn Cayetano
WTA Colina 125
Diletta Cherubini [4]•
0
5
Eryn Cayetano
0
1
Servizio
Svolgimento
Set 1
Diletta Cherubini
5-1
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
40-15
4-1 → 5-1
Eryn Cayetano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
3-1 → 4-1
Diletta Cherubini
15-0
30-0
30-15
40-15
2-1 → 3-1
Eryn Cayetano
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
1-1 → 2-1
Diletta Cherubini
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
1-0 → 1-1
Eryn Cayetano
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
40-A
0-0 → 1-0
