Djokovic chiude il 2025 da numero 4: obiettivo centrato anche da casa
Non serve essere in campo per vincere. Lo sa bene Novak Djokovic, che pur non partecipando alle Nitto ATP Finals 2025 ha comunque raggiunto il suo ultimo obiettivo stagionale: chiudere l’anno tra i primi quattro del ranking mondiale.
Il campione serbo, in vacanza da alcuni giorni dopo il trionfo all’ATP di Atene, può sorridere: la sconfitta di Félix Auger-Aliassime ha infatti congelato la classifica, garantendogli la posizione n.4 e un vantaggio strategico in vista della prossima stagione.
Un finale di anno “da casa” ma decisivo
Djokovic non ha avuto bisogno di impugnare la racchetta per completare la sua missione. Con il canadese fuori gioco a Torino, il top 10 si è chiuso definitivamente, permettendo al serbo di assicurarsi un tabellone più favorevole all’Australian Open 2026: in qualità di top 4, potrà evitare Carlos Alcaraz e Jannik Sinner almeno fino alle semifinali.
Un vantaggio non da poco per chi punta a scrivere ancora la storia.
Il sogno del 25° Slam
Anche se ha chiuso la stagione lontano dai riflettori, Djokovic continua a guardare avanti. Il 2025, concluso con il titolo n.101 e un’altra dimostrazione di forza, lo proietta verso un nuovo traguardo: il 25° titolo del Grande Slam, un record assoluto che potrebbe consolidare ulteriormente la sua leggenda.
Con la mente già rivolta a Melbourne, il serbo potrà iniziare il 2026 con fiducia e riposo alle spalle, consapevole di aver chiuso un’altra stagione da protagonista.
Djokovic, anche senza scendere in campo, resta un importante riferimento per il circuito. E il sogno del numero 25 è solo rimandato?
Francesco Paolo Villarico
TAG: Novak Djokovic
