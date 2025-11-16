Dal campo allo studio TV: il nuovo percorso di Caroline Wozniacki

Accettare che un capitolo della propria vita si chiuda non è mai facile, nemmeno per una campionessa come Caroline Wozniacki. La tennista danese, ex numero uno del mondo e vincitrice dell’Australian Open 2018, ha lasciato intendere che potremmo non rivederla più in campo, dopo anni di battaglie, successi e rinascite.

Una carriera straordinaria

Dai primi passi sul circuito WTA da giovanissima fino al trionfo a Melbourne nel 2018, Wozniacki ha vissuto una carriera intensa, fatta di talento, costanza e volontà. Dopo il lungo stop per maternità, era tornata nel 2023 per disputare tre tornei, raggiungendo gli ottavi di finale allo US Open. Nel 2024 aveva ampliato il calendario a tredici eventi, chiudendo ancora una volta a New York. Poi, il silenzio.

Lo scorso luglio la danese è diventata madre per la terza volta, e da allora la priorità è diventata la famiglia.

“Credo che non tornerò”

In un’intervista al podcast Nothing Major, Wozniacki ha affrontato direttamente la domanda che molti tifosi si ponevano: tornerà ancora a competere?

“La verità è che no, credo che la risposta sia un no,” ha ammesso Caroline con sincerità. “Se dipendesse da mio marito David, mi direbbe subito di usare il ranking protetto e di giocare ancora qualche grande torneo. Ma con tre bambini piccoli, questo è ormai un lavoro a tempo pieno. So che potrei rimettermi in forma, l’ho già fatto, ma è sempre più difficile.”

Parole che suonano come una dichiarazione d’addio non ufficiale, anche se la campionessa danese non esclude del tutto l’ipotesi di un ritorno: “Nel tennis non si può mai dire mai.”

Un futuro tra famiglia e TV

La Wozniacki sembra però già proiettata verso una nuova fase della sua vita. Dopo aver sperimentato il ruolo di commentatrice televisiva, ha scoperto una nuova passione:

“Mi piace ancora viaggiare, e ho adorato lavorare in televisione in questi anni. Mi piacerebbe continuare a farlo, ma solo per qualche settimana all’anno, per poi potermi rilassare con la mia famiglia. Sarebbe l’equilibrio perfetto.”

Con Olivia, James e il piccolo Mac come priorità, Caroline Wozniacki appare serena, consapevole di aver dato tutto al tennis e di aver lasciato un segno indelebile. Che si tratti di un addio o solo di un arrivederci.





Marco Rossi