WTA 125 Colina: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurre tra Md e quali
WTA 125 Colina – Tabellone Principale – terra
(1) Simona Waltert vs Laura Samson
Sara Sorribes Tormo vs Qualifier
Carolina Alves vs Jessica Pieri
Carole Monnet vs (6) Veronika Erjavec
(4) Panna Udvardy vs (WC) Luisina Giovannini
Jazmin Ortenzi vs Qualifier
Sada Nahimana vs Qualifier
Elizabeth Mandlik vs (5) Oleksandra Oliynykova
(8) Maja Chwalinska vs (WC) Martina Trevisan
Despina Papamichail vs Varvara Lepchenko
(WC) Antonia Vergara Rivera vs Laura Pigossi
Julia Riera vs (3) Leolia Jeanjean
(7) Maria Lourdes Carle vs Qualifier
(WC) Fernanda Labrana vs Nicole Fossa Huergo
Miriam Bulgaru vs Ayana Akli
Eva Vedder vs (2) Mayar Sherif
WTA 125 Colina – Tabellone Qualificazione (Turno Unico – terra
(1) Alicia Herrero Linana vs Martina Colmegna
(2) Gabriela Ce vs (WC) Jimar Gerald Gonzalez
(3) Valeriya Strakhova vs (WC) Polona Hercog
(4) Diletta Cherubini vs Eryn Cayetano
