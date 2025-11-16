WTA 125 Copertina, WTA

WTA 125 Colina: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. 4 azzurre tra Md e quali

16/11/2025
Martina Trevisan nella foto
CHL WTA 125 Colina – Tabellone Principale – terra
(1) Simona Waltert SUI vs Laura Samson CZE
Sara Sorribes Tormo ESP vs Qualifier
Carolina Alves BRA vs Jessica Pieri ITA
Carole Monnet FRA vs (6) Veronika Erjavec SLO

(4) Panna Udvardy HUN vs (WC) Luisina Giovannini ARG
Jazmin Ortenzi ARG vs Qualifier
Sada Nahimana BDI vs Qualifier
Elizabeth Mandlik USA vs (5) Oleksandra Oliynykova UKR

(8) Maja Chwalinska POL vs (WC) Martina Trevisan ITA
Despina Papamichail GRE vs Varvara Lepchenko USA
(WC) Antonia Vergara Rivera CHI vs Laura Pigossi BRA
Julia Riera ARG vs (3) Leolia Jeanjean FRA

(7) Maria Lourdes Carle ARG vs Qualifier
(WC) Fernanda Labrana CHI vs Nicole Fossa Huergo ARG
Miriam Bulgaru ROU vs Ayana Akli USA
Eva Vedder NED vs (2) Mayar Sherif EGY

CHL WTA 125 Colina – Tabellone Qualificazione (Turno Unico – terra
(1) Alicia Herrero Linana ESP vs Martina Colmegna ITA
(2) Gabriela Ce BRA vs (WC) Jimar Gerald Gonzalez CHI
(3) Valeriya Strakhova UKR vs (WC) Polona Hercog SLO
(4) Diletta Cherubini ITA vs Eryn Cayetano USA

