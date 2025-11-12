Musetti, vittoria da brividi a Torino: “Questa serata avrà un posto speciale nel mio cuore” (Video partita)

Lorenzo Musetti si gode la notte più emozionante della sua carriera. Dopo una battaglia di quasi tre ore contro Alex De Minaur, il tennista azzurro ha conquistato la sua prima vittoria alle Nitto ATP Finals 2025, davanti a un pubblico straordinario all’Inalpi Arena di Torino.

“Prima di tutto ci tenevo a ringraziare il pubblico – ha detto a caldo un Musetti visibilmente commosso – perché senza tutto questo entusiasmo non sarei mai riuscito a vincere questa partita. La stanchezza si è fatta sentire, le gambe non giravano più e Alex aveva preso un gran ritmo. Ma sono riuscito a scavare dentro di me la poca energia rimasta, anche perché questi ultimi due mesi sono stati davvero impegnativi”.

Poi, con un sorriso, il carrarese ha scherzato sul prossimo impegno: “Adesso mi aspetta un match facile contro Carlos…”, ha detto ridendo. “Sono orgoglioso di aver raggiunto questo obiettivo, per me, per il mio team, per la mia famiglia e per i miei amici. È un lavoro fatto di alti e bassi, e a volte ci si dimentica che siamo persone. Ho ancora 23 anni, ma ho fatto un bel salto di qualità: qualche anno fa una partita così non l’avrei vinta”.

In conferenza stampa, Musetti ha ribadito le proprie emozioni: “Questa serata avrà un posto speciale nel mio cuore. È la mia prima vittoria alle Finals e per come è avvenuta: una partita in cui ho dovuto superare i miei limiti, soprattutto fisici”.

Non è mancata una dedica toccante: “Questa vittoria la voglio dedicare a Leandro, che nascerà a breve. Gliela dedico in anticipo”.

Sul piano sportivo, Musetti ha raccontato l’incredibile rimonta dal 3-5 nel terzo set: “Mi sentivo spacciato, specialmente fisicamente. Ma questo sport continua a sorprendermi. Vincere partite così è un passo avanti importante per me. Anche nella finale di Atene con Djokovic ero sotto di un break al terzo e non ero riuscito a ribaltarla, stavolta ce l’ho fatta”.

Ora l’azzurro guarda con fiducia alla sfida decisiva contro Carlos Alcaraz, che determinerà la qualificazione alle semifinali:

“Sarà una partita difficilissima, ma questa vittoria mi dà fiducia. Lo conosco bene, ci siamo affrontati tante volte. Almeno su un aspetto so di partire avanti: avrò il pubblico dalla mia parte. Avere questo calore mi ha dato una marcia in più, e sono certo che accadrà di nuovo.”

Una serata da ricordare per Lorenzo Musetti, che a Torino ha trovato non solo la vittoria, ma anche la consapevolezza di poter stare tra i grandi.





Marco Rossi