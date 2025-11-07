Sinner e Alcaraz si allenano sul Centrale dell’Inalpi Arena (video)

Il momento tanto atteso dagli appassionati è arrivato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si allenano insieme sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena. Un gustoso antipasto di quella che potrebbe essere la finale delle Nitto ATP Finals 2025… I due campioni, prime teste di serie del torneo, sono ovviamente in due gironi diversi e non si potranno incontrare prima delle semifinali. Ricordiamo che Sinner è il campione in carica del torneo.

Questo il video dell’allenamento, iniziato intorno alle 12 a Torino.