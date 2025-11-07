I due leader nel ranking insieme in campo Copertina, Video

Sinner e Alcaraz si allenano sul Centrale dell’Inalpi Arena (video)

07/11/2025 12:14 5 commenti
Jannik Sinner a Torino
Il momento tanto atteso dagli appassionati è arrivato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si allenano insieme sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena. Un gustoso antipasto di quella che potrebbe essere la finale delle Nitto ATP Finals 2025… I due campioni, prime teste di serie del torneo, sono ovviamente in due gironi diversi e non si potranno incontrare prima delle semifinali. Ricordiamo che Sinner è il campione in carica del torneo.

Questo il video dell’allenamento, iniziato intorno alle 12 a Torino.

5 commenti

Di Passaggio 07-11-2025 13:20

Scritto da Kenobi
Veramente un torneo della parrocchia.
Bellissimi eventi per carità, ma mentre loro si allenano non sanno neanche gli avversari e potenzialmente due avversari giocano ancora ad Atene mentre l’altro che è titolare può diventare riserva e forse non giocare.
E sarebbe il torneo dei tornei ATP.

Sempre a lamentarsi…

😉

ingmale (Guest) 07-11-2025 12:56

L’allenamento faceva un po’ Cobra Kai contro Miyagi-Do

zedarioz 07-11-2025 12:55

Alcaraz con la concentrazione al minimo sindacale in questo allenamento.

Taxi Driver 07-11-2025 12:44

@ Kenobi (#4516916)

Ma tanto ormai interessano solo i due cannibali.
Gli altri sono contorno, anche perchè sono tutti quanti disastrosi negli h2h. Ibiglietti li hamno esauriti.

Kenobi 07-11-2025 12:37

Veramente un torneo della parrocchia.

Bellissimi eventi per carità, ma mentre loro si allenano non sanno neanche gli avversari e potenzialmente due avversari giocano ancora ad Atene mentre l’altro che è titolare può diventare riserva e forse non giocare.

E sarebbe il torneo dei tornei ATP.

+1: Taxi Driver