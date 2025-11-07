Sinner e Alcaraz si allenano sul Centrale dell’Inalpi Arena (video)
Il momento tanto atteso dagli appassionati è arrivato: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si allenano insieme sul Campo Centrale dell’Inalpi Arena. Un gustoso antipasto di quella che potrebbe essere la finale delle Nitto ATP Finals 2025… I due campioni, prime teste di serie del torneo, sono ovviamente in due gironi diversi e non si potranno incontrare prima delle semifinali. Ricordiamo che Sinner è il campione in carica del torneo.
Questo il video dell’allenamento, iniziato intorno alle 12 a Torino.
Sempre a lamentarsi…
😉
L’allenamento faceva un po’ Cobra Kai contro Miyagi-Do
Alcaraz con la concentrazione al minimo sindacale in questo allenamento.
@ Kenobi (#4516916)
Ma tanto ormai interessano solo i due cannibali.
Gli altri sono contorno, anche perchè sono tutti quanti disastrosi negli h2h. Ibiglietti li hamno esauriti.
Veramente un torneo della parrocchia.
Bellissimi eventi per carità, ma mentre loro si allenano non sanno neanche gli avversari e potenzialmente due avversari giocano ancora ad Atene mentre l’altro che è titolare può diventare riserva e forse non giocare.
E sarebbe il torneo dei tornei ATP.