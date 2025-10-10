Paolini domina Swiatek: “Sono felicissima, significa tantissimo per me” (con il video della partita e domani in campo alle ore 11 italiane)

Dopo sei sconfitte consecutive, Jasmine Paolini riesce finalmente a battere Iga Swiatek e conquista una vittoria storica nei quarti di finale del WTA 1000 di Wuhan 2025. L’azzurra non solo ha interrotto il tabù contro la numero due del mondo, ma lo ha fatto con una prestazione travolgente, imponendosi con un netto 6-1 6-2 in appena 65 minuti di gioco.

Un successo che ha un sapore speciale: la toscana ha di fatto restituito alla polacca lo stesso punteggio subito nella finale del Roland Garros 2024, dimostrando una crescita mentale e tecnica impressionante. Con questo risultato, Paolini compie anche un passo fondamentale verso la qualificazione alle WTA Finals di Riad.

“Sono felicissima, ogni volta che la affronto è molto dura e finalmente sono riuscita a batterla. Sono soddisfatta del mio livello, lei è una tennista fantastica e per me significa tanto aver giocato un match del genere contro un’avversaria come Iga,” ha dichiarato Paolini a fine partita, raggiante per il traguardo raggiunto.

Ora la semifinale con Coco Gauff

Il cammino della campionessa degli Internazionali d’Italia 2025 non si ferma qui: in semifinale la attende la statunitense Coco Gauff, numero 3 del mondo, anch’essa in grande forma.

“È un’altra avversaria insidiosa, una giocatrice molto costante e solida che sta giocando benissimo questa settimana. Ma è normale affrontare una tennista forte a questo punto del torneo. Io però sono molto contenta di essere in semifinale, grazie per il supporto: è una sensazione fantastica!”, ha aggiunto l’azzurra, accolta dagli applausi del pubblico cinese.





Marco Rossi