In semifinale ATP, Copertina

Vacherot da favola: il qualificato monegasco conquista le semifinali a Shanghai (Video semifinale)

09/10/2025 12:28 27 commenti
Valentin Vacherot MON, 16.11.1998 - Foto getty images
Valentin Vacherot MON, 16.11.1998 - Foto getty images

La favola di Valentin Vacherot continua al Masters 1000 di Shanghai 2025. Il tennista monegasco, numero 204 del mondo, ha firmato un’impresa memorabile battendo il decimo favorito Holger Rune con il punteggio di 2-6, 7-6(4), 6-4, conquistando un posto in semifinale dopo quasi tre ore di battaglia sotto l’umidità cinese.

Dalla qualificazione alla storia
Entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, Vacherot è diventato il secondo semifinalista con il ranking più basso nella storia dei Masters 1000 (dal 1990). Nonostante un inizio complicato, il monegasco ha mantenuto sangue freddo e determinazione, rimontando un set di svantaggio e approfittando dei problemi fisici di Rune nel parziale decisivo.
Il danese, numero 11 del mondo, ha chiesto più volte l’intervento del fisioterapista per un fastidio alla gamba destra, ma ha continuato a lottare fino alla fine. Vacherot, però, ha saputo restare lucido nei momenti chiave piazzando il break decisivo sul 3 pari e annullando due palle break nel decimo gioco del terzo set e chiudendo alla seconda occasione di match point, per quella che è senza dubbio la vittoria più importante della sua carriera.

Scalata inarrestabile e record personale
Con questo risultato, il 26enne monegasco entrerà per la prima volta in carriera nella Top 100 del ranking ATP, guadagnando ben 112 posizioni fino al numero 92 della classifica live.
Un percorso impressionante: in sette incontri disputati a Shanghai (compresi quelli di qualificazione), Vacherot è rimasto sotto di un set in cinque occasioni, riuscendo sempre a ribaltare la situazione. Una dimostrazione di grande resistenza fisica e mentale, che gli ha permesso di scrivere una delle pagine più sorprendenti di questa stagione.

In semifinale contro Djokovic o Bergs
Vacherot proverà ora a spingersi ancora oltre, andando a caccia della sua prima finale ATP. In semifinale affronterà il vincente del match tra Novak Djokovic e Zizou Bergs, una sfida che potrebbe regalargli l’occasione di confrontarsi con il quattro volte campione del torneo.
Qualunque sarà l’esito, la settimana di Shanghai resterà indimenticabile per Valentin Vacherot, il qualificato che ha trasformato un sogno in realtà.

ATP Shanghai
Holger Rune [10]
6
6
4
Valentin Vacherot
2
7
6
Vincitore: Vacherot
Mostra dettagli

< !DOCTYPE html>




Statistiche Tennis: Rune vs Vacherot


Statistica Rune 🇩🇰 Vacherot 🇲🇨
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 273 266
Ace 12 7
Doppi falli 4 1
Prima di servizio 67/98 (68%) 83/121 (69%)
Punti vinti sulla prima 49/67 (73%) 54/83 (65%)
Punti vinti sulla seconda 13/31 (42%) 19/38 (50%)
Palle break salvate 2/4 (50%) 7/10 (70%)
Giochi di servizio giocati 15 15
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 216km/h (134 mph) 226km/h (140 mph)
Velocità media prima 187km/h (116 mph) 209km/h (129 mph)
Velocità media seconda 152km/h (94 mph) 185km/h (114 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 135 148
Punti vinti su prima di servizio 29/83 (35%) 18/67 (27%)
Punti vinti su seconda di servizio 19/38 (50%) 18/31 (58%)
Palle break convertite 3/10 (30%) 2/4 (50%)
Giochi di risposta giocati 15 15
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 21/27 (78%) 22/44 (50%)
Vincenti 49 32
Errori non forzati 25 22
Punti vinti al servizio 62/98 (63%) 73/121 (60%)
Punti vinti in risposta 48/121 (40%) 36/98 (37%)
Totale punti vinti 110/219 (50%) 109/219 (50%)




Francesco Paolo Villarico

TAG: , ,

27 commenti. Lasciane uno!

😐😈😯🙂😕😎👿😀💡😳😛🙄😉😥😮😆😡🙁

stefthewall (Guest) 09-10-2025 14:49

Grande impresa e almeno dalle immagini sopra riassunte grande partita. Una sola osservazione: non li ho contati ma nella scelta dei punti direi che il rapporto scambi vincenti veda nettamente superiore Rune, forse nel montaggio bisognava usare più equilibrio.
Ma mi sembra una bella favola di quelle che riconciliano con il tennis anche se immagino si infrangerà nella semifinale con Nole.
Un applauso a Valentin

 27
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Mats 09-10-2025 14:31

It’s Valentine’s Day!!
Direttamente da Shangai a Melbourne senza passare da Monaco.
Il suo Slam ormai lo ha vinto.

 26
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
IlCera (Guest) 09-10-2025 14:21

Scritto da walden
Non ho visto le partite di Vacherot, ricordo solo un primo turno di Montecarlo di, direi, due anni fa, in cui Nardi vinse una combattuta partita contro il monegasco (che aveva avuto una WC, era oltre la 300entesima posizione), ed i commenti successivi furono: “Nardi stava per perdere contro uno sconosciuto”. Poi Luca prese un 60 60 da Musetti.

Sta giocando senza nessun complesso e benissimo. Tennis d’attacco e completo, anche se gli spostamenti lasciano a desiderare.
Rune Griekspoor Machac Bublik Djere Draxl Basavareddy.
Enorme sequenza di vittorie per lui.

 25
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
ProVax (Guest) 09-10-2025 14:17

Inutile nascondersi dietro un dito, ho letto molte volte, soprattutto in occasione del torneo di Monte Carlo ( dove Vacherot ha avuto più di una WC) che giocarci contro era un Bye.
Ora…non é che improvvisamente é diventato un campione, però é anche vero che qualsiasi giocatore nei primi 250 al mondo,in settimana buona e con le determinate condizioni può aspirare a vincere un 250 e far bene in un 500.
Certo arrivare in semi in un mille é eccezionale.

 24
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Krik Kroc 09-10-2025 14:16

Scritto da Sudtyrol

Scritto da Silvy__89
Bravo Vacherot! Rune solita delusione, nulla di nuovo.
Comunque per me Nole rimane il grande favorito quando non ci sono i primi 2.

Vincerà Auger.

Vincerà Danil

 23
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
PeteBondurant 09-10-2025 14:12

Tutto quelli dati per favoriti di volta in volta sono usciti

 22
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 09-10-2025 14:03

Scritto da MarcoP

Scritto da italo

Scritto da Gionni

Scritto da italo
La vittoria di Vacherot è l’ennesima dimostrazione che, tranne i primi 2, gli altri possono perdere da chiunque.
E questo nonostante ritenessi Rune il favorito alla vittoria finale e perdippiù in corsa per le finals, che si è giocato con questa sconfitta.
Per Musetti invece è la quasi certezza di avere un posto a Torino.

E da dove arriva la quasi certezza?

I quasi 1000 punti di differenza nella race..
se il danese vinceva il torneo erano 145..

Dipende se Nole va a Torino oppure no.

ma anche li’ , non è corretto tenere sulle spine diversi giocatori che fanno il proprio calendario in base alla classifica e non sanno quanti punti servono per andare al master.

 21
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
OspiteSgradito (Guest) 09-10-2025 14:02

Scritto da Pazko
Mi sa che il torneo lo vince il vecchio Djokovic. Gli altri stanno sciogliendosi tutti nell’umidita’ di Shanghai, ma lui tiene duro, malgrado i 38 anni e piu’. Sarebbe una bella cosa per lui e una sconfitta per il tennis!

Nessuna sconfitta per il tennis.
Anzi, vorrebbe dire che certi campioni non muoiono mai.

 20
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
MarcoP 09-10-2025 13:48

Scritto da italo

Scritto da Gionni

Scritto da italo
La vittoria di Vacherot è l’ennesima dimostrazione che, tranne i primi 2, gli altri possono perdere da chiunque.
E questo nonostante ritenessi Rune il favorito alla vittoria finale e perdippiù in corsa per le finals, che si è giocato con questa sconfitta.
Per Musetti invece è la quasi certezza di avere un posto a Torino.

E da dove arriva la quasi certezza?

I quasi 1000 punti di differenza nella race..
se il danese vinceva il torneo erano 145..

Dipende se Nole va a Torino oppure no.

 19
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Sudtyrol (Guest) 09-10-2025 13:43

Scritto da Silvy__89
Bravo Vacherot! Rune solita delusione, nulla di nuovo.
Comunque per me Nole rimane il grande favorito quando non ci sono i primi 2.

Vincerà Auger.

 18
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
walden 09-10-2025 13:43

Non ho visto le partite di Vacherot, ricordo solo un primo turno di Montecarlo di, direi, due anni fa, in cui Nardi vinse una combattuta partita contro il monegasco (che aveva avuto una WC, era oltre la 300entesima posizione), ed i commenti successivi furono: “Nardi stava per perdere contro uno sconosciuto”. Poi Luca prese un 60 60 da Musetti.

 17
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Az67 (Guest) 09-10-2025 13:28

Scritto da andrewthefirst
Praticamente ha vinto uno slam a tre set…ora potrà trasferire la residenza a Montecarlo. ..

Meravigliosa!!!!

 16
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 09-10-2025 13:21

Scritto da Gionni

Scritto da italo
La vittoria di Vacherot è l’ennesima dimostrazione che, tranne i primi 2, gli altri possono perdere da chiunque.
E questo nonostante ritenessi Rune il favorito alla vittoria finale e perdippiù in corsa per le finals, che si è giocato con questa sconfitta.
Per Musetti invece è la quasi certezza di avere un posto a Torino.

E da dove arriva la quasi certezza?

I quasi 1000 punti di differenza nella race..
se il danese vinceva il torneo erano 145..

 15
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Silvy__89 (Guest) 09-10-2025 13:17

Bravo Vacherot! Rune solita delusione, nulla di nuovo.
Comunque per me Nole rimane il grande favorito quando non ci sono i primi 2.

 14
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Luca luca (Guest) 09-10-2025 13:15

Non ho visto la partita ma Rune, anche se ho letto che non stava bene fisicamente, ha perso un’altra occasione per rientrare tra i top player.

 13
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
chase (Guest) 09-10-2025 13:14

vacheroba

 12
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Gionni (Guest) 09-10-2025 13:09

Scritto da italo
La vittoria di Vacherot è l’ennesima dimostrazione che, tranne i primi 2, gli altri possono perdere da chiunque.
E questo nonostante ritenessi Rune il favorito alla vittoria finale e perdippiù in corsa per le finals, che si è giocato con questa sconfitta.
Per Musetti invece è la quasi certezza di avere un posto a Torino.

E da dove arriva la quasi certezza?

 11
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
italo (Guest) 09-10-2025 12:57

La vittoria di Vacherot è l’ennesima dimostrazione che, tranne i primi 2, gli altri possono perdere da chiunque.
E questo nonostante ritenessi Rune il favorito alla vittoria finale e perdippiù in corsa per le finals, che si è giocato con questa sconfitta.
Per Musetti invece è la quasi certezza di avere un posto a Torino.

 10
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Tennista dastrapazzo 09-10-2025 12:55

Scritto da zedarioz

Scritto da Pazko
Mi sa che il torneo lo vince il vecchio Djokovic. Gli altri stanno sciogliendosi tutti nell’umidita’ di Shanghai, ma lui tiene duro, malgrado i 38 anni e piu’. Sarebbe una bella cosa per lui e una sconfitta per il tennis!

Ci sarà la finale Vacherot – Rinderknech

Uhm…non so, io vedo pronto FAA…anche se spero non accada in ottica Lorenzo alle finals …x quanto riguarda Vacherot vedremo, sulle ali dell’entusiasmo tutto aiuta ma è nella continuità della stagione che bisogna fare il salto di qualità

 9
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Gio (Guest) 09-10-2025 12:54

Mmm…qualche vecchia volpe sente già profumo di 1000

 8
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
ospite1 (Guest) 09-10-2025 12:48

Bravo, scelta coraggiosa che ha pagato anziché giocare challenger in MD (Roanne)

 7
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
zedarioz 09-10-2025 12:43

Scritto da Pazko
Mi sa che il torneo lo vince il vecchio Djokovic. Gli altri stanno sciogliendosi tutti nell’umidita’ di Shanghai, ma lui tiene duro, malgrado i 38 anni e piu’. Sarebbe una bella cosa per lui e una sconfitta per il tennis!

Ci sarà la finale Vacherot – Rinderknech 🙂

 6
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: PeteBondurant
zedarioz 09-10-2025 12:41

Aveva 260 punti in 12 mesi e ne fa 420 (per ora) in un torneo, passando dalla lotta per entrare nelle qualifiche al main draw diretto negli slam per l’anno prossimo. Complimenti. Ma non è un risultato casuale, salirà ancora molto.

 5
Replica | Quota | 1
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: MarcoP
Arthur Ashe (Guest) 09-10-2025 12:38

Scritto da Pazko
Mi sa che il torneo lo vince il vecchio Djokovic. Gli altri stanno sciogliendosi tutti nell’umidita’ di Shanghai, ma lui tiene duro, malgrado i 38 anni e piu’. Sarebbe una bella cosa per lui e una sconfitta per il tennis!

Non comprendo perchè una sconfitta per il tennis.
Casomai una grandissima vittoria.

 4
Replica | Quota | 4
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GOAT Bublik, Michibe71, MarcoP, PeteBondurant
andrewthefirst 09-10-2025 12:38

Praticamente ha vinto uno slam a tre set…ora potrà trasferire la residenza a Montecarlo. ..

 3
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: PeteBondurant
-1: Detuqueridapresencia
Arthur Ashe (Guest) 09-10-2025 12:37

Le cose belle del tennis. Per fortuna accadono ancora.

 2
Replica | Quota | 2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
+1: Il GOAT Bublik, Markus.
Pazko (Guest) 09-10-2025 12:36

Mi sa che il torneo lo vince il vecchio Djokovic. Gli altri stanno sciogliendosi tutti nell’umidita’ di Shanghai, ma lui tiene duro, malgrado i 38 anni e piu’. Sarebbe una bella cosa per lui e una sconfitta per il tennis!

 1
Replica | Quota | -2
Bisogna essere registrati per votare un commento!
-1: Michibe71, Detuqueridapresencia