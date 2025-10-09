Vacherot da favola: il qualificato monegasco conquista le semifinali a Shanghai (Video semifinale)

La favola di Valentin Vacherot continua al Masters 1000 di Shanghai 2025. Il tennista monegasco, numero 204 del mondo, ha firmato un’impresa memorabile battendo il decimo favorito Holger Rune con il punteggio di 2-6, 7-6(4), 6-4, conquistando un posto in semifinale dopo quasi tre ore di battaglia sotto l’umidità cinese.

Dalla qualificazione alla storia

Entrato nel tabellone principale attraverso le qualificazioni, Vacherot è diventato il secondo semifinalista con il ranking più basso nella storia dei Masters 1000 (dal 1990). Nonostante un inizio complicato, il monegasco ha mantenuto sangue freddo e determinazione, rimontando un set di svantaggio e approfittando dei problemi fisici di Rune nel parziale decisivo.

Il danese, numero 11 del mondo, ha chiesto più volte l’intervento del fisioterapista per un fastidio alla gamba destra, ma ha continuato a lottare fino alla fine. Vacherot, però, ha saputo restare lucido nei momenti chiave piazzando il break decisivo sul 3 pari e annullando due palle break nel decimo gioco del terzo set e chiudendo alla seconda occasione di match point, per quella che è senza dubbio la vittoria più importante della sua carriera.

Scalata inarrestabile e record personale

Con questo risultato, il 26enne monegasco entrerà per la prima volta in carriera nella Top 100 del ranking ATP, guadagnando ben 112 posizioni fino al numero 92 della classifica live.

Un percorso impressionante: in sette incontri disputati a Shanghai (compresi quelli di qualificazione), Vacherot è rimasto sotto di un set in cinque occasioni, riuscendo sempre a ribaltare la situazione. Una dimostrazione di grande resistenza fisica e mentale, che gli ha permesso di scrivere una delle pagine più sorprendenti di questa stagione.

In semifinale contro Djokovic o Bergs

Vacherot proverà ora a spingersi ancora oltre, andando a caccia della sua prima finale ATP. In semifinale affronterà il vincente del match tra Novak Djokovic e Zizou Bergs, una sfida che potrebbe regalargli l’occasione di confrontarsi con il quattro volte campione del torneo.

Qualunque sarà l’esito, la settimana di Shanghai resterà indimenticabile per Valentin Vacherot, il qualificato che ha trasformato un sogno in realtà.

ATP Shanghai Holger Rune [10] Holger Rune [10] 6 6 4 Valentin Vacherot Valentin Vacherot 2 7 6 Vincitore: Vacherot Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 V. Vacherot 15-0 30-15 ace 30-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Rune 15-0 40-0 3-5 → 4-5 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 3-5 H. Rune 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 H. Rune 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 ace 2-1 → 2-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 H. Rune 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* 2*-3 3*-3 ace 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 H. Rune 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 H. Rune 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 H. Rune 15-0 30-0 40-15 40-30 2-3 → 3-3 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-3 → 2-3 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 H. Rune 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-2 → 6-2 V. Vacherot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-2 → 5-2 H. Rune 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 V. Vacherot 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 3-1 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 3-1 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 V. Vacherot 0-15 15-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Rune vs Vacherot

< !DOCTYPE html>





Statistica Rune 🇩🇰 Vacherot 🇲🇨 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 273 266 Ace 12 7 Doppi falli 4 1 Prima di servizio 67/98 (68%) 83/121 (69%) Punti vinti sulla prima 49/67 (73%) 54/83 (65%) Punti vinti sulla seconda 13/31 (42%) 19/38 (50%) Palle break salvate 2/4 (50%) 7/10 (70%) Giochi di servizio giocati 15 15 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 216km/h (134 mph) 226km/h (140 mph) Velocità media prima 187km/h (116 mph) 209km/h (129 mph) Velocità media seconda 152km/h (94 mph) 185km/h (114 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 135 148 Punti vinti su prima di servizio 29/83 (35%) 18/67 (27%) Punti vinti su seconda di servizio 19/38 (50%) 18/31 (58%) Palle break convertite 3/10 (30%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 15 15 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 21/27 (78%) 22/44 (50%) Vincenti 49 32 Errori non forzati 25 22 Punti vinti al servizio 62/98 (63%) 73/121 (60%) Punti vinti in risposta 48/121 (40%) 36/98 (37%) Totale punti vinti 110/219 (50%) 109/219 (50%)









Francesco Paolo Villarico