WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Jasmine Paolini (LIVE)

08/10/2025 00:48 Nessun commento
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 2° Turno, cemento

CENTER – ore 05:00
Hailey Baptiste USA vs (6) Jessica Pegula USA
Il match deve ancora iniziare

Moyuka Uchijima JPN vs (3) Coco Gauff USA

Il match deve ancora iniziare

(1) Aryna Sabalenka BLR vs Rebecca Sramkova SVK

Il match deve ancora iniziare

(7) Jasmine Paolini ITA vs Yue Yuan CHN Non prima 13:00

Il match deve ancora iniziare

Jaqueline Cristian ROU vs (8) Elena Rybakina KAZ

Il match deve ancora iniziare



COURT 1 – ore 05:00
(9) Ekaterina Alexandrova RUS vs Ann Li USA

Il match deve ancora iniziare

(13) Belinda Bencic SUI vs Elise Mertens BEL Non prima 07:00

Il match deve ancora iniziare

Shuai Zhang CHN vs Sorana Cirstea ROU Non prima 08:30

Il match deve ancora iniziare

(11) Naomi Osaka JPN vs Linda Noskova CZE

Il match deve ancora iniziare



COURT 2 – ore 05:00
Maya Joint AUS vs Katerina Siniakova CZE
Il match deve ancora iniziare

Magdalena Frech POL vs (12) Karolina Muchova CZE

Il match deve ancora iniziare

Antonia Ruzic CRO vs (10) Clara Tauson DEN

Il match deve ancora iniziare

(6) Hanyu Guo CHN / (6) Alexandra Panova RUS vs Hao-Ching Chan TPE / Xinyu Jiang CHN

Il match deve ancora iniziare



COURT 3 – ore 05:00
Iva Jovic USA vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Il match deve ancora iniziare

Sofia Kenin USA vs (16) Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare

Lyudmyla Kichenok UKR / Ellen Perez AUS vs Tereza Mihalikova SVK / Olivia Nicholls GBR

Il match deve ancora iniziare

Storm Hunter AUS / Katerina Siniakova CZE vs (2) Veronika Kudermetova RUS / (2) Elise Mertens BEL

Il match deve ancora iniziare



COURT 4 – ore 05:00
Shuko Aoyama JPN / Cristina Bucsa ESP vs (8) Anna Danilina KAZ / (8) Aleksandra Krunic SRB Inizio 04:00
Il match deve ancora iniziare

Leylah Fernandez CAN / Erin Routliffe NZL vs Irina Khromacheva RUS / Aldila Sutjiadi INA

Il match deve ancora iniziare

Iva Jovic USA / Giuliana Olmos MEX vs (7) Timea Babos HUN / (7) Luisa Stefani BRA

Il match deve ancora iniziare

Laura Siegemund GER / Fanny Stollar HUN vs Nicole Melichar-Martinez USA / Liudmila Samsonova RUS

Il match deve ancora iniziare





WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta

Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(3) Darja Semenistaja LAT vs Andrea Lazaro Garcia ESP
Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO vs (6) Oksana Selekhmeteva RUS

Il match deve ancora iniziare

Teodora Kostovic SRB vs (2) Mayar Sherif EGY

Il match deve ancora iniziare

(1) Solana Sierra ARG vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales ESP

Il match deve ancora iniziare



TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(1) Jesika Maleckova CZE / (1) Miriam Skoch CZE vs Maria Lourdes Carle ARG / Despina Papamichail GRE
Il match deve ancora iniziare

Alicia Barnett GBR / Elixane Lechemia FRA vs Noma Noha Akugue GER / Mariella Thamm GER

Il match deve ancora iniziare

Ekaterine Gorgodze GEO / Darja Semenistaja LAT vs Dalila Jakupovic SLO / Nika Radisic SLO

Il match deve ancora iniziare

