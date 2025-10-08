WTA 1000 Wuhan e WTA 125 Maiorca: I risultati completi con il dettaglio del Day 4. In campo Jasmine Paolini (LIVE)
WTA 1000 Wuhan (🇨🇳) – 2° Turno, cemento
CENTER – ore 05:00
Hailey Baptiste vs (6) Jessica Pegula
Moyuka Uchijima vs (3) Coco Gauff
(1) Aryna Sabalenka vs Rebecca Sramkova
(7) Jasmine Paolini vs Yue Yuan Non prima 13:00
Jaqueline Cristian vs (8) Elena Rybakina
COURT 1 – ore 05:00
(9) Ekaterina Alexandrova vs Ann Li
(13) Belinda Bencic vs Elise Mertens Non prima 07:00
Shuai Zhang vs Sorana Cirstea Non prima 08:30
(11) Naomi Osaka vs Linda Noskova
COURT 2 – ore 05:00
Maya Joint vs Katerina Siniakova
Magdalena Frech vs (12) Karolina Muchova
Antonia Ruzic vs (10) Clara Tauson
(6) Hanyu Guo / (6) Alexandra Panova vs Hao-Ching Chan / Xinyu Jiang
COURT 3 – ore 05:00
Iva Jovic vs Jessica Bouzas Maneiro
Sofia Kenin vs (16) Liudmila Samsonova
Lyudmyla Kichenok / Ellen Perez vs Tereza Mihalikova / Olivia Nicholls
Storm Hunter / Katerina Siniakova vs (2) Veronika Kudermetova / (2) Elise Mertens
COURT 4 – ore 05:00
Shuko Aoyama / Cristina Bucsa vs (8) Anna Danilina / (8) Aleksandra Krunic Inizio 04:00
Leylah Fernandez / Erin Routliffe vs Irina Khromacheva / Aldila Sutjiadi
Iva Jovic / Giuliana Olmos vs (7) Timea Babos / (7) Luisa Stefani
Laura Siegemund / Fanny Stollar vs Nicole Melichar-Martinez / Liudmila Samsonova
WTA 125: Mallorca (🇪🇸) – 2° Turno, terra battuta
Mallorca Country Club – Centre Court – ore 10:00
(3) Darja Semenistaja vs Andrea Lazaro Garcia
Ekaterine Gorgodze vs (6) Oksana Selekhmeteva
Teodora Kostovic vs (2) Mayar Sherif
(1) Solana Sierra vs Guiomar Maristany Zuleta De Reales
TC Magaluf – Court 4 – ore 13:00
(1) Jesika Maleckova / (1) Miriam Skoch vs Maria Lourdes Carle / Despina Papamichail
Alicia Barnett / Elixane Lechemia vs Noma Noha Akugue / Mariella Thamm
Ekaterine Gorgodze / Darja Semenistaja vs Dalila Jakupovic / Nika Radisic
TAG: Jasmine Paolini, WTA 1000 Wuhan, WTA 1000 Wuhan 2025
