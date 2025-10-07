Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Lorenzo Musetti alla caccia dei quarti di finale (LIVE)
🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)
Stadium Court – ore 06:30
Arthur Rinderknech vs Jiri Lehecka
Nuno Borges vs Alex de Minaur
Felix Auger-Aliassime vs Lorenzo Musetti (Non prima 12:30)
Learner Tien vs Daniil Medvedev
Show Court 3 – ore 09:00
Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Austin Krajicek / Nikola Mektic
Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs Andre Goransson / Alex Michelsen
TAG: Lorenzo Musetti, Masters 1000 Shanghai, Masters 1000 Shanghai 2025
4 commenti
Orario pessimo per me, mi sarebbe andato bene sia come 1°, 2° e ultimo incontro ma non 3°, così non potrò vedere Muso, vabbè pazienza spero vinca per poterlo vedere in un altro turno sempre che non sia programmato allo stesso orario.
E l’ansia sale
match fondamentale in vista delle atp finals, ma oggi Lorenzo è più ambizioso… non facile, ma ha davvero chanches di vincere il suo primo mille, ovviamente con tutti gli scongiuri di rito
Forza Lorenzo! La stagione 2025 è già buona così 🙂 , se arrivasse la qualificazione a Torino sarebbe anche meglio.