Masters 1000 Shanghai: I risultati completi con il dettaglio del Day 8. In campo Lorenzo Musetti alla caccia dei quarti di finale (LIVE)

07/10/2025 22:55 4 commenti
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images
Lorenzo Musetti nella foto - Foto Getty Images

🇨🇳 Masters 1000 Shanghai – Ottavi di Finale (cemento)

Stadium Court – ore 06:30
Arthur Rinderknech FRA vs Jiri Lehecka CZE
Il match deve ancora iniziare

Nuno Borges POR vs Alex de Minaur AUS

Il match deve ancora iniziare

Felix Auger-Aliassime CAN vs Lorenzo Musetti ITA (Non prima 12:30)

Il match deve ancora iniziare

Learner Tien USA vs Daniil Medvedev RUS

Il match deve ancora iniziare



Show Court 3 – ore 09:00
Marcelo Arevalo ESA / Mate Pavic CRO vs Austin Krajicek USA / Nikola Mektic CRO

Il match deve ancora iniziare

Jakob Schnaitter GER / Mark Wallner GER vs Andre Goransson SWE / Alex Michelsen USA

Il match deve ancora iniziare

4 commenti

piper 08-10-2025 00:02

Orario pessimo per me, mi sarebbe andato bene sia come 1°, 2° e ultimo incontro ma non 3°, così non potrò vedere Muso, vabbè pazienza spero vinca per poterlo vedere in un altro turno sempre che non sia programmato allo stesso orario.

Manu09 07-10-2025 23:26

E l’ansia sale

Alberto Rossi 07-10-2025 21:50

match fondamentale in vista delle atp finals, ma oggi Lorenzo è più ambizioso… non facile, ma ha davvero chanches di vincere il suo primo mille, ovviamente con tutti gli scongiuri di rito

Marco Tullio Cicerone 07-10-2025 21:35

Forza Lorenzo! La stagione 2025 è già buona così 🙂 , se arrivasse la qualificazione a Torino sarebbe anche meglio.

