WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini dalla parte di Iga Swiatek

04/10/2025 11:46 5 commenti
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images
Jasmine Paolini nella foto - Foto Getty Images

CHN WTA 1000 Wuhan – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) Aryna Sabalenka BLR vs Bye
Rebecca Sramkova SVK vs Anna Kalinskaya RUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Sofia Kenin USA
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (16) Liudmila Samsonova RUS

(11) Naomi Osaka JPN vs Leylah Fernandez CAN
Linda Noskova CZE vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
McCartney Kessler USA vs Jaqueline Cristian ROU
Bye vs (8) Elena Rybakina KAZ

(4) Amanda Anisimova USA vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Jessica Bouzas Maneiro ESP
Lin Zhu CHN vs Maya Joint AUS
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (15) Diana Shnaider RUS

(9) Ekaterina Alexandrova RUS vs Victoria Mboko CAN
Emma Raducanu GBR vs Ann Li USA
Ashlyn Krueger USA vs Hailey Baptiste USA
Bye vs (6) Jessica Pegula USA

CHN WTA 1000 Wuhan – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(5) Mirra Andreeva RUS vs Bye
Dayana Yastremska UKR vs Laura Siegemund GER
Magdalena Frech POL vs Veronika Kudermetova RUS
Marta Kostyuk UKR vs (12) Karolina Muchova CZE

(14) Emma Navarro USA vs (WC) Shuai Zhang CHN
Sorana Cirstea ROU vs Jelena Ostapenko LAT
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Xinyu Wang CHN
Bye vs (3) Coco Gauff USA

(7) Jasmine Paolini ITA vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs (WC) Yue Yuan CHN
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it vs Magda Linette POL
Olga Danilovic SRB vs (10) Clara Tauson DEN

(13) Belinda Bencic SUI vs (WC) Donna Vekic CRO
Elise Mertens BEL vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL it
(WC) Camila Osorio COL vs Marie Bouzkova CZE
Bye vs (2) Iga Swiatek POL

Riku Naito (Guest) 04-10-2025 12:32

Ottimo tabellone per Jasmine . Forza molletta

 5
JOA20 (Guest) 04-10-2025 12:24

Non so chi tra Rybakina e Paolini sia stata più fortunata, la kazaka è nel quarto di Sabalenka e l’azzurra in quello di Swiatek

 4
l Occhio di Sauron 04-10-2025 12:05

SABALENKA

SWIATEK

ANISIMOVA
ANDREEVA

RYBAKINA
ALEXANDROVA
GAUFF
PAOLINI

KENIN
OSAKA
SHNAIDER
PEGULA
KOSTYUK
NAVARRO
TAUSON
BENCIC

 3
pafort 04-10-2025 11:55

ANISIMOVA

SWIATEK

RYBAKINA
GAUFF

SABALENKA
BAPTISTE
ANREEVA
PAOLINI

SAMSONOVA
NOSKOVA
SCHNAIDER
MBOKO
KOSTYUK
OSTAPENKO
LINETTE
BENCIC

 2
brizz 04-10-2025 11:54

sabalenka

swiatek

pegula
gauff

rybakina
anisimova
kostyuk
paolini

samsonova
fernandez
joint
raducanu
andreeva
navarro
tauson
bencic

 1
