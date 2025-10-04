WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone Principale. Jasmine Paolini dalla parte di Iga Swiatek
WTA 1000 Wuhan – Tabellone Principale – parte alta – hard
(1) Aryna Sabalenka vs Bye
Rebecca Sramkova vs Anna Kalinskaya
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Sofia Kenin
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (16) Liudmila Samsonova
(11) Naomi Osaka vs Leylah Fernandez
Linda Noskova vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
McCartney Kessler vs Jaqueline Cristian
Bye vs (8) Elena Rybakina
(4) Amanda Anisimova vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Jessica Bouzas Maneiro
Lin Zhu vs Maya Joint
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (15) Diana Shnaider
(9) Ekaterina Alexandrova vs Victoria Mboko
Emma Raducanu vs Ann Li
Ashlyn Krueger vs Hailey Baptiste
Bye vs (6) Jessica Pegula
WTA 1000 Wuhan – Tabellone Principale – parte bassa – hard
(5) Mirra Andreeva vs Bye
Dayana Yastremska vs Laura Siegemund
Magdalena Frech vs Veronika Kudermetova
Marta Kostyuk vs (12) Karolina Muchova
(14) Emma Navarro vs (WC) Shuai Zhang
Sorana Cirstea vs Jelena Ostapenko
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Xinyu Wang
Bye vs (3) Coco Gauff
(7) Jasmine Paolini vs Bye
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs (WC) Yue Yuan
(Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL vs Magda Linette
Olga Danilovic vs (10) Clara Tauson
(13) Belinda Bencic vs (WC) Donna Vekic
Elise Mertens vs (Q/LL) Qualifier/LL Qualifier/LL
(WC) Camila Osorio vs Marie Bouzkova
Bye vs (2) Iga Swiatek
Ottimo tabellone per Jasmine . Forza molletta
Non so chi tra Rybakina e Paolini sia stata più fortunata, la kazaka è nel quarto di Sabalenka e l’azzurra in quello di Swiatek
