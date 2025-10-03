WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone di Qualificazione. Bronzetti e Cocciaretto ai nastri di partenza
WTA 1000 Wuhan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Iva Jovic vs Kamilla Rakhimova
Ajla Tomljanovic vs (14) Varvara Gracheva
(2) Emiliana Arango vs Anna Bondar
Elisabetta Cocciaretto vs (15) Antonia Ruzic
(3) Katie Boulter vs Leolia Jeanjean
Yuliia Starodubtseva vs (13) Polina Kudermetova
(4) Suzan Lamens vs Kimberly Birrell
(WC) Fangran Tian vs (11) Lucia Bronzetti
(5) Alexandra Eala vs Moyuka Uchijima
(WC) Xiyu Wang vs (9) Cristina Bucsa
(6) Alycia Parks vs Anastasia Zakharova
(WC) Bianca Andreescu vs (12) Tereza Valentova
(7) Katerina Siniakova vs Caty McNally
Yafan Wang vs (16) Zeynep Sonmez
(8) Yulia Putintseva vs (WC) Diane Parry
Caroline Dolehide vs (10) Anna Blinkova
CENTER – ore 10:00
CENTER – ore 10:00
Non prima 11:30
COURT 2 – ore 05:00
Yafan Wang vs (16) Zeynep Sonmez
COURT 2 – ore 05:00
(3) Katie Boulter vs Leolia Jeanjean
Xiyu Wang vs (9) Cristina Bucsa
(8) Yulia Putintseva vs Diane Parry
COURT 3 – ore 05:00
Bianca Andreescu vs (12) Tereza Valentova
(4) Suzan Lamens vs Kimberly Birrell
(2) Emiliana Arango vs Anna Bondar
(1) Iva Jovic vs Kamilla Rakhimova
Non prima 11:30
COURT 4 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova vs Caty McNally
(6) Alycia Parks vs Anastasia Zakharova
Elisabetta Cocciaretto vs (15) Antonia Ruzic
Ajla Tomljanovic vs (14) Varvara Gracheva
