WTA 1000 Wuhan: Il Tabellone di Qualificazione. Bronzetti e Cocciaretto ai nastri di partenza

Lucia Bronzetti ITA, 10.12.1998 - Foto getty images

CHN WTA 1000 Wuhan – Tabellone Qualificazione – hard
(1) Iva Jovic USA vs Kamilla Rakhimova RUS
Ajla Tomljanovic AUS vs (14) Varvara Gracheva FRA

(2) Emiliana Arango COL vs Anna Bondar HUN
Elisabetta Cocciaretto ITA vs (15) Antonia Ruzic CRO

(3) Katie Boulter GBR vs Leolia Jeanjean FRA
Yuliia Starodubtseva UKR vs (13) Polina Kudermetova RUS

(4) Suzan Lamens NED vs Kimberly Birrell AUS
(WC) Fangran Tian CHN vs (11) Lucia Bronzetti ITA

(5) Alexandra Eala PHI vs Moyuka Uchijima JPN
(WC) Xiyu Wang CHN vs (9) Cristina Bucsa ESP

(6) Alycia Parks USA vs Anastasia Zakharova RUS
(WC) Bianca Andreescu CAN vs (12) Tereza Valentova CZE

(7) Katerina Siniakova CZE vs Caty McNally USA
Yafan Wang CHN vs (16) Zeynep Sonmez TUR

(8) Yulia Putintseva KAZ vs (WC) Diane Parry FRA
Caroline Dolehide USA vs (10) Anna Blinkova RUS

CENTER – ore 10:00
Yuliia Starodubtseva UKR vs (13) Polina Kudermetova RUS
(5) Alexandra Eala PHI vs Moyuka Uchijima JPN Non prima 11:30

COURT 2 – ore 05:00
Yafan Wang CHN vs (16) Zeynep Sonmez TUR
Fangran Tian CHN vs (11) Lucia Bronzetti ITA
(3) Katie Boulter GBR vs Leolia Jeanjean FRA
Xiyu Wang CHN vs (9) Cristina Bucsa ESP
(8) Yulia Putintseva KAZ vs Diane Parry FRA

COURT 3 – ore 05:00
Bianca Andreescu CAN vs (12) Tereza Valentova CZE
(4) Suzan Lamens NED vs Kimberly Birrell AUS
(2) Emiliana Arango COL vs Anna Bondar HUN
(1) Iva Jovic USA vs Kamilla Rakhimova RUS
Caroline Dolehide USA vs (10) Anna Blinkova RUS Non prima 11:30

COURT 4 – ore 05:00
(7) Katerina Siniakova CZE vs Caty McNally USA
(6) Alycia Parks USA vs Anastasia Zakharova RUS
Elisabetta Cocciaretto ITA vs (15) Antonia Ruzic CRO
Ajla Tomljanovic AUS vs (14) Varvara Gracheva FRA

