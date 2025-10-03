Shanghai, Sinner conosce già il suo avversario di terzo turno

Non ha ancora messo piede in campo al Masters 1000 di Shanghai 2025, ma Jannik Sinner sa già quale potrebbe essere il suo cammino. L’altoatesino, che farà il suo esordio contro Daniel Altmaier, parte con i favori del pronostico e, in caso di vittoria, troverebbe dall’altra parte della rete Tallon Griekspoor.

L’olandese si è guadagnato l’accesso al terzo turno superando Jenson Brooksby in una partita dai parziali curiosi: 6-1, 1-6, 6-1 in un’ora e 48 minuti di gioco. Una sfida a strappi, che ha confermato l’incostanza dell’americano e la solidità del numero uno dei Paesi Bassi nei momenti chiave.

Per Sinner, reduce da una stagione di altissimo livello e già qualificato alle ATP Finals di Torino, l’obiettivo è partire con il piede giusto in un torneo che potrebbe regalargli nuove opportunità di insidirare la prima posizione mondiale. La pressione è alta, ma il percorso sembra tracciato: prima Altmaier, poi la sfida contro Griekspoor.

Shanghai attende il debutto dell’azzurro, pronto a testare il proprio stato di forma e a inseguire un altro risultato di peso in questa straordinaria annata.





Marco Rossi