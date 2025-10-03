Flavio Cobolli crolla nel secondo set: Munar passa 7-5 6-1 a Shanghai

Finisce al secondo turno, dopo il bye dell’esordio, l’avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Shanghai. Il romano, dopo un primo set equilibrato e ben giocato per larghi tratti, ha ceduto di schianto nel secondo parziale, lasciando via libera a Jaume Munar, che si impone con il punteggio di 7-5 6-1 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Primo set: equilibrio fino al 5-5

Il match si è aperto con scambi intensi e tanta lotta da fondo campo. Cobolli ha provato a reggere i palleggi dello spagnolo, mostrando buona solidità al servizio e qualche iniziativa con il dritto. Tuttavia, la maggiore costanza di Munar negli scambi lunghi ha fatto la differenza nei momenti cruciali: sul 5-6 l’iberico ha strappato il servizio a trenta con la complicità del romano, sfruttando un paio di errori gravi del romano ed un doppio fallo, e ha chiuso 7-5 un parziale che sembrava destinato al tie-break.

Secondo set: blackout totale del romano

Il secondo set è stato un vero crollo per Cobolli. Partito male al servizio, il romano si è lasciato andare a una serie di errori consecutivi che hanno spalancato la strada a Munar. In pochi minuti l’iberico si è portato avanti 5-0, approfittando dei regali di un Cobolli nervoso e incapace di reagire. Solo sul 5-0 il romano ha evitato il “cappotto”, conquistando un game con orgoglio, ma poco dopo Munar ha messo fine al match con un ace che ha certificato il 6-1 finale.

ATP Shanghai Jaume Munar Jaume Munar 7 6 Flavio Cobolli [22] Flavio Cobolli [22] 5 1 Vincitore: Munar Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Munar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-0 → 5-1 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 F. Cobolli 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 J. Munar 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Cobolli 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 J. Munar 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 F. Cobolli 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 J. Munar 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-4 → 5-5 J. Munar 40-0 40-15 40-30 4-4 → 5-4 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 J. Munar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Cobolli 15-0 15-15 df 30-15 40-15 3-2 → 3-3 J. Munar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 F. Cobolli 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 J. Munar 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Cobolli 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 J. Munar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistiche Tennis: Munar vs Cobolli

Statistica Munar 🇪🇸 Cobolli 🇮🇹 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 306 241 Ace 2 2 Doppi falli 1 5 Prima di servizio 27/53 (51%) 37/61 (61%) Punti vinti sulla prima 24/27 (89%) 24/37 (65%) Punti vinti sulla seconda 17/26 (65%) 12/24 (50%) Palle break salvate 1/1 (100%) 3/6 (50%) Giochi di servizio giocati 10 9 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 220km/h (136 mph) 212km/h (131 mph) Velocità media prima 202km/h (125 mph) 193km/h (119 mph) Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 150km/h (93 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 168 46 Punti vinti su prima di servizio 13/37 (35%) 3/27 (11%) Punti vinti su seconda di servizio 12/24 (50%) 9/26 (35%) Palle break convertite 3/6 (50%) 0/1 (0%) Giochi di risposta giocati 9 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 0 0 Errori non forzati 0 0 Punti vinti al servizio 41/53 (77%) 36/61 (59%) Punti vinti in risposta 25/61 (41%) 12/53 (23%) Totale punti vinti 66/114 (58%) 48/114 (42%)









Marco Rossi