Flavio Cobolli crolla nel secondo set: Munar passa 7-5 6-1 a Shanghai

03/10/2025 14:33 7 commenti
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images
Flavio Cobolli ITA, 2002.05.06 - Foto Getty Images

Finisce al secondo turno, dopo il bye dell’esordio, l’avventura di Flavio Cobolli al Masters 1000 di Shanghai. Il romano, dopo un primo set equilibrato e ben giocato per larghi tratti, ha ceduto di schianto nel secondo parziale, lasciando via libera a Jaume Munar, che si impone con il punteggio di 7-5 6-1 in poco meno di un’ora e mezza di gioco.

Primo set: equilibrio fino al 5-5
Il match si è aperto con scambi intensi e tanta lotta da fondo campo. Cobolli ha provato a reggere i palleggi dello spagnolo, mostrando buona solidità al servizio e qualche iniziativa con il dritto. Tuttavia, la maggiore costanza di Munar negli scambi lunghi ha fatto la differenza nei momenti cruciali: sul 5-6 l’iberico ha strappato il servizio a trenta con la complicità del romano, sfruttando un paio di errori gravi del romano ed un doppio fallo, e ha chiuso 7-5 un parziale che sembrava destinato al tie-break.

Secondo set: blackout totale del romano
Il secondo set è stato un vero crollo per Cobolli. Partito male al servizio, il romano si è lasciato andare a una serie di errori consecutivi che hanno spalancato la strada a Munar. In pochi minuti l’iberico si è portato avanti 5-0, approfittando dei regali di un Cobolli nervoso e incapace di reagire. Solo sul 5-0 il romano ha evitato il “cappotto”, conquistando un game con orgoglio, ma poco dopo Munar ha messo fine al match con un ace che ha certificato il 6-1 finale.

ATP Shanghai
Jaume Munar
7
6
Flavio Cobolli [22]
5
1
Vincitore: Munar
Statistiche Tennis: Munar vs Cobolli


Statistica Munar 🇪🇸 Cobolli 🇮🇹
STATISTICHE DI SERVIZIO
Rating del servizio 306 241
Ace 2 2
Doppi falli 1 5
Prima di servizio 27/53 (51%) 37/61 (61%)
Punti vinti sulla prima 24/27 (89%) 24/37 (65%)
Punti vinti sulla seconda 17/26 (65%) 12/24 (50%)
Palle break salvate 1/1 (100%) 3/6 (50%)
Giochi di servizio giocati 10 9
VELOCITÀ DI SERVIZIO
Velocità massima 220km/h (136 mph) 212km/h (131 mph)
Velocità media prima 202km/h (125 mph) 193km/h (119 mph)
Velocità media seconda 155km/h (96 mph) 150km/h (93 mph)
STATISTICHE DI RISPOSTA
Rating della risposta 168 46
Punti vinti su prima di servizio 13/37 (35%) 3/27 (11%)
Punti vinti su seconda di servizio 12/24 (50%) 9/26 (35%)
Palle break convertite 3/6 (50%) 0/1 (0%)
Giochi di risposta giocati 9 10
STATISTICHE DEI PUNTI
Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%)
Vincenti 0 0
Errori non forzati 0 0
Punti vinti al servizio 41/53 (77%) 36/61 (59%)
Punti vinti in risposta 25/61 (41%) 12/53 (23%)
Totale punti vinti 66/114 (58%) 48/114 (42%)




7 commenti

walden 03-10-2025 15:37

Contro Munar è necessario essre in buone condizioni, perchè su un campo lento quasi come la terra battuta lo spagnolo te la rimnada sempre indietro, com’è successo oggi a Cobolli. Credo che Flavio, al di la del malessere contingente, si sia tropo spremuto, e, quando incontra un avversario relativamente abbordabile ma rognoso, non ha le energie per venirne a capo. Per un set c’è riuscito, poi è crollato. Quest’uscita prematuira potrebbe però essere positiva, soprattutto se eviterà il torneo della settimana successiva a Shanghai, Alma Ata, rientri a casa, si prenda un periodo di riposo e riprenda a preparasi per gli ulimi 2 o 3 tornei, Vienna, Parigi ed eventualmente Atene o Metz. Le possibilità di entrare in top 20 ci sono ancora, ma le energie vanno gestite con attenzione.

 7
MI.RCO 03-10-2025 15:10

Scritto da Tony_65
Confermo quanto scritto da Alberto Rossi, la sconfitta di Cobolli è la più “stonata” poiché lui era t.d.s. e sulla carta più forte, però Munar è un osso molto duro e quest’anno sta giocando veramente bene.

Munar ha perso da Berrettini malamente di recente

 6
Tony_65 (Guest) 03-10-2025 15:05

Confermo quanto scritto da Alberto Rossi, la sconfitta di Cobolli è la più “stonata” poiché lui era t.d.s. e sulla carta più forte, però Munar è un osso molto duro e quest’anno sta giocando veramente bene.

 5
Krik Kroc 03-10-2025 15:05

Cobolli oggi mon stava bene. Era raffreddato. Si capiva che respirava male con il naso dove portava un vistoso cerotto nero per aprire le narici. Ma quei cerotti servono poco niente

 4
Il GOAT Bublik 03-10-2025 15:01

Gran brutta faccenda…dispiacere doppio, la sconfitta di Cobbo e la vittoria del simpaticone spagnolo.

 3
sarvuccio 03-10-2025 14:53

@ Alberto Rossi (#4492564)

La tua impressione potrebbe essere smentita dalla partecipazione quasi sicura di Jannik

 2
Alberto Rossi 03-10-2025 14:46

Le sconfitte di Bellucci e Nardi erano preventivabili, quella di Cobolli meno… l’ho visto un pochino spento già nel primo set, contro un avversario non certo ingiocabile, specie su cemento… dopo Berrettini è un ulteriore campanellino d’allarme in ottica Davis: se consideriamo che Musetti non è certo un fenomeno su cemento, a Bologna la vedo dura senza Sinner, che al momento a me dà l’impressione di non voler proprio giocare

 1
