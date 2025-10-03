Luca Nardi lotta ma cede al tie-break: Mpetshi Perricard al terzo turno a Shanghai

Luca Nardi si arrende al francese Giovanni Mpetshi Perricard dopo oltre due ore di grande battaglia. L’azzurro esce sconfitto in due set, con il punteggio di 6-3 7-6(4), al termine di un match intenso, nel quale ha avuto più di un’occasione per allungare la sfida al terzo parziale. Il francese, implacabile nei momenti decisivi, approda così al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai.

Primo set: la solidità del francese fa la differenza

Il primo parziale si è deciso soprattutto sul servizio: Perricard ha saputo gestire con autorità i propri turni, spingendo con la potenza della prima e concludendo spesso i punti in pochi colpi. Nardi, pur mostrando sprazzi di qualità e grande manualità, ha pagato a caro prezzo un passaggio a vuoto nel sesto game, quando ha concesso il break decisivo con troppi errori gratuiti e tre doppi falli.

Il francese sul 5 a 3 ha tremato ha annullato anche una palla break ed ha chiuso però per 6-3.

Secondo set: rimonta mancata e tie-break amaro

Il secondo set ha offerto uno spettacolo ben diverso. Nardi ha reagito con coraggio, cercando di allungare gli scambi e trovando colpi di classe che però non sono bastati perchè troppo discontinui all’interno della partita. Dopo il break subito in avvio, l’azzurro ha avuto la forza di rientrare fino al 5-5, annullando anche due match point al francese e guadagnandosi un tie-break tutto da vivere.

Nel gioco decisivo, però, Perricard ha saputo alzare il livello nei momenti chiave: il pesarese aveva trovato un mini-break, ma non è riuscito a consolidarlo. Sul 6-4 il francese ha sfruttato il terzo match point, chiudendo la contesa.

ATP Shanghai Luca Nardi Luca Nardi 3 6 Giovanni Mpetshi Perricard [32] Giovanni Mpetshi Perricard [32] 6 7 Vincitore: Mpetshi Perricard Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 4*-4 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 L. Nardi 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 ace 5-5 → 6-5 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 L. Nardi 0-40 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 1-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 G. Mpetshi Perricard 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 L. Nardi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 2-3 → 2-4 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 G. Mpetshi Perricard 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 G. Mpetshi Perricard 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 ace 0-0 → 0-1

Statistiche Tennis: Nardi vs Mpetshi Perricard

< !DOCTYPE html>





Statistica Nardi 🇮🇹 Mpetshi Perricard 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Rating del servizio 260 300 Ace 3 11 Doppi falli 3 1 Prima di servizio 35/65 (54%) 53/76 (70%) Punti vinti sulla prima 23/35 (66%) 41/53 (77%) Punti vinti sulla seconda 18/30 (60%) 13/23 (57%) Palle break salvate 2/4 (50%) 4/5 (80%) Giochi di servizio giocati 10 11 VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 202km/h (125 mph) 234km/h (145 mph) Velocità media prima 190km/h (118 mph) 217km/h (134 mph) Velocità media seconda 156km/h (96 mph) 189km/h (117 mph) STATISTICHE DI RISPOSTA Rating della risposta 95 144 Punti vinti su prima di servizio 12/53 (23%) 12/35 (34%) Punti vinti su seconda di servizio 10/23 (43%) 12/30 (40%) Palle break convertite 1/5 (20%) 2/4 (50%) Giochi di risposta giocati 11 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 0/0 (0%) 0/0 (0%) Vincenti 19 32 Errori non forzati 16 8 Punti vinti al servizio 41/65 (63%) 54/76 (71%) Punti vinti in risposta 22/76 (29%) 24/65 (37%) Totale punti vinti 63/141 (45%) 78/141 (55%)









Marco Rossi