Masters 1000 Shanghai: quote rasoterra per Sinner contro Altmaier, secondo i bookie l’italiano non ha rivali per il titolo

Vincere il Master 1000 di Shanghai per mettere in bacheca l’ennesimo trofeo e per avvicinare Carlos Alcaraz in ottica primo posto in classifica. Sono gli obiettivi di Jannik Sinner che, dopo il trionfo a Pechino e complice l’assenza dello spagnolo nel tabellone, punta al successo. Il suo cammino inizia contro il tedesco Altmaier, vincitore dell’ultimo precedente tra i due (nel 2023 al Roland Garros). Stavolta, però, c’è aria di rivincita, come riporta Agipronews: vale 1,01 il successo dell’italiano, mentre si sale a 15 per l’affermazione del suo avversario. Tra il set betting, comanda il 2-0 Sinner a 1,14, seguito dal 2-1 a 5,75. Un successo di Altmaier in due o tre set è offerto a 30.

Nella mattinata italiana di sabato 4 ottobre in campo anche Lorenzo Musetti, che dopo il ritiro a Pechino a causa di problemi fisici, va a caccia di preziosi punti che gli permetterebbero la qualificazione alle Atp Finals di Torino: la testa di serie numero 8 a Shanghai è atteso dall’argentino Francisco Comesana, già battuto a Wimbledon nel 2024 nell’unico precedente tra i due. Il bis di vittorie è l’opzione più probabile secondo gli esperti, in lavagna a 1,33, contro i 3,20 proposti per l’avversario.

In ottica titolo, Jannik Sinner sembra non avere rivali: il bis dell’italiano, campione in carica, paga 1,65 volte la puntata. Molto più lontani gli avversari: al secondo posto, a quota 9, c’è il tedesco Alexander Zverev, seguito a 12 dal duo formato dall’americano Taylor Fritz e dal serbo Novak Djokovic. Tra gli altri italiani, si sale a 50 per l’impresa di Lorenzo Musetti e a 100 per quella di Flavio Cobolli o di Matteo Arnaldi.

Quote e scontri diretti

3R Goffin 🇧🇪 – Diallo (31) 🇨🇦 1-0

2R Auger Aliassime (12) 🇨🇦 – Tabilo 🇨🇱 0-0 1.56 2.41

2R Halys 🇫🇷 – Lehecka (15) 🇨🇿 0-0 4.38 1.21

2R Nakashima (29) 🇺🇸 – Majchrzak 🇵🇱 2-0 1.46 2.70

2R Ugo Carabelli 🇦🇷 – De Minaur (7) 🇦🇺 0-0 11.70 1.04

2R Rublev (13) 🇷🇺 – Nishioka 🇯🇵 3-2 1.27 3.75

2R Rinderknech 🇫🇷 – Michelsen (28) 🇺🇸 2-0 2.10 1.72

2R Zverev (3) 🇩🇪 – Royer 🇫🇷 0-0 1.20 4.53

2R De Jong 🇳🇱 – Mensik (17) 🇨🇿 0-0 3.09 1.36

2R Shapovalov (23) 🇨🇦 – O’Connell 🇦🇺 1-0 1.41 2.90

2R Comesana 🇦🇷 – Musetti (8) 🇮🇹 0-1 3.33 1.32

2R Darderi (26) 🇮🇹 – Yunchaokete 🇨🇳 1-0 1.99 1.79

2R Davidovich Fokina (18) 🇪🇸 – Arnaldi 🇮🇹 1-2 1.40 2.91

2R Cazaux 🇫🇷 – Norrie (30) 🇬🇧 0-0 1.88 1.91

2R Borges 🇵🇹 – Tsitsipas (24) 🇬🇷 0-2 2.24 1.64

2R Svrcina 🇨🇿 – Medvedev (16) 🇷🇺 0-1 4.08 1.23

2R Altmaier 🇩🇪 – Sinner (2) 🇮🇹 1-1 15.05 1.02

2R Khachanov (9) 🇷🇺 – Shang 🇨🇳 0-0 1.48 2.62