Masters 1000 Shanghai: quote rasoterra per Sinner contro Altmaier, secondo i bookie l’italiano non ha rivali per il titolo

03/10/2025 11:16 4 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images

Vincere il Master 1000 di Shanghai per mettere in bacheca l’ennesimo trofeo e per avvicinare Carlos Alcaraz in ottica primo posto in classifica. Sono gli obiettivi di Jannik Sinner che, dopo il trionfo a Pechino e complice l’assenza dello spagnolo nel tabellone, punta al successo. Il suo cammino inizia contro il tedesco Altmaier, vincitore dell’ultimo precedente tra i due (nel 2023 al Roland Garros). Stavolta, però, c’è aria di rivincita, come riporta Agipronews: vale 1,01 il successo dell’italiano, mentre si sale a 15 per l’affermazione del suo avversario. Tra il set betting, comanda il 2-0 Sinner a 1,14, seguito dal 2-1 a 5,75. Un successo di Altmaier in due o tre set è offerto a 30.

Nella mattinata italiana di sabato 4 ottobre in campo anche Lorenzo Musetti, che dopo il ritiro a Pechino a causa di problemi fisici, va a caccia di preziosi punti che gli permetterebbero la qualificazione alle Atp Finals di Torino: la testa di serie numero 8 a Shanghai è atteso dall’argentino Francisco Comesana, già battuto a Wimbledon nel 2024 nell’unico precedente tra i due. Il bis di vittorie è l’opzione più probabile secondo gli esperti, in lavagna a 1,33, contro i 3,20 proposti per l’avversario.

In ottica titolo, Jannik Sinner sembra non avere rivali: il bis dell’italiano, campione in carica, paga 1,65 volte la puntata. Molto più lontani gli avversari: al secondo posto, a quota 9, c’è il tedesco Alexander Zverev, seguito a 12 dal duo formato dall’americano Taylor Fritz e dal serbo Novak Djokovic. Tra gli altri italiani, si sale a 50 per l’impresa di Lorenzo Musetti e a 100 per quella di Flavio Cobolli o di Matteo Arnaldi.

CHN Quote e scontri diretti
3R Goffin 🇧🇪 – Diallo (31) 🇨🇦  1-0
2R Auger Aliassime (12) 🇨🇦 – Tabilo 🇨🇱  0-0 1.56 2.41
2R Halys 🇫🇷 – Lehecka (15) 🇨🇿  0-0 4.38 1.21
2R Nakashima (29) 🇺🇸 – Majchrzak 🇵🇱  2-0 1.46 2.70
2R Ugo Carabelli 🇦🇷 – De Minaur (7) 🇦🇺  0-0 11.70 1.04
2R Rublev (13) 🇷🇺 – Nishioka 🇯🇵  3-2 1.27 3.75
2R Rinderknech 🇫🇷 – Michelsen (28) 🇺🇸  2-0 2.10 1.72
2R Zverev (3) 🇩🇪 – Royer 🇫🇷  0-0 1.20 4.53
2R De Jong 🇳🇱 – Mensik (17) 🇨🇿  0-0 3.09 1.36
2R Shapovalov (23) 🇨🇦 – O’Connell 🇦🇺  1-0 1.41 2.90
2R Comesana 🇦🇷 – Musetti (8) 🇮🇹  0-1 3.33 1.32
2R Darderi (26) 🇮🇹 – Yunchaokete 🇨🇳  1-0 1.99 1.79
2R Davidovich Fokina (18) 🇪🇸 – Arnaldi 🇮🇹  1-2 1.40 2.91
2R Cazaux 🇫🇷 – Norrie (30) 🇬🇧  0-0 1.88 1.91
2R Borges 🇵🇹 – Tsitsipas (24) 🇬🇷  0-2 2.24 1.64
2R Svrcina 🇨🇿 – Medvedev (16) 🇷🇺  0-1 4.08 1.23
2R Altmaier 🇩🇪 – Sinner (2) 🇮🇹  1-1 15.05 1.02
2R Khachanov (9) 🇷🇺 – Shang 🇨🇳  0-0 1.48 2.62

no Sinner no Party (Guest) 03-10-2025 12:23

Non capisco perché Darderi venga dato sfavorito, soprattutto se la superficie non è veloce!

Wizard (Guest) 03-10-2025 12:21

Valeva proprio la pena farci un articolo perchè è una cosa nuova. Giusto per far accrescere ancor di più le manie dei suoi fan

JannikUberAlles 03-10-2025 11:29

Personalmente spero che “tutto fili liscio” per il nostro Campione ma credo che questo 1T non sarà così “semplice” almeno sul piano psicologico.

Anzitutto Sinner è arrivato”in fretta e furia” da Beijing, mentre lui preferisce prendere contatto con i/le nuovi/e campi/palle già 4-5 giorni prima, adattandosi anche alle strutture ed all’alloggio.

Certo c’era ben riuscito l’anno scorso e comunque conosce già bene l’ambiente… e questo è un vantaggio!

Poi c’è un avversario che gli ricorda sicuramente una delle peggiori sconfitte della sua carriera ma…
…da allora Sinner è molto cresciuto ed Altmaier non è pericoloso sul cemento, almeno quanto su terra.

Detto questo, spero di vedere il Divino “brillare” fin da subito, con una dozzina di ace sullo scout.

AVANTI !!!!!

+1: Caronte
italo (Guest) 03-10-2025 11:21

Ultimamente per i bookmaker c’è poco gusto nel fare le quote..
senza alcaraz in effetti non vedo da chi potrebbe perdere.
condizioni fisiche permettendo, naturalmente

