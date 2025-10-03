Masters 1000 Shanghai: quote rasoterra per Sinner contro Altmaier, secondo i bookie l’italiano non ha rivali per il titolo
Vincere il Master 1000 di Shanghai per mettere in bacheca l’ennesimo trofeo e per avvicinare Carlos Alcaraz in ottica primo posto in classifica. Sono gli obiettivi di Jannik Sinner che, dopo il trionfo a Pechino e complice l’assenza dello spagnolo nel tabellone, punta al successo. Il suo cammino inizia contro il tedesco Altmaier, vincitore dell’ultimo precedente tra i due (nel 2023 al Roland Garros). Stavolta, però, c’è aria di rivincita, come riporta Agipronews: vale 1,01 il successo dell’italiano, mentre si sale a 15 per l’affermazione del suo avversario. Tra il set betting, comanda il 2-0 Sinner a 1,14, seguito dal 2-1 a 5,75. Un successo di Altmaier in due o tre set è offerto a 30.
Nella mattinata italiana di sabato 4 ottobre in campo anche Lorenzo Musetti, che dopo il ritiro a Pechino a causa di problemi fisici, va a caccia di preziosi punti che gli permetterebbero la qualificazione alle Atp Finals di Torino: la testa di serie numero 8 a Shanghai è atteso dall’argentino Francisco Comesana, già battuto a Wimbledon nel 2024 nell’unico precedente tra i due. Il bis di vittorie è l’opzione più probabile secondo gli esperti, in lavagna a 1,33, contro i 3,20 proposti per l’avversario.
In ottica titolo, Jannik Sinner sembra non avere rivali: il bis dell’italiano, campione in carica, paga 1,65 volte la puntata. Molto più lontani gli avversari: al secondo posto, a quota 9, c’è il tedesco Alexander Zverev, seguito a 12 dal duo formato dall’americano Taylor Fritz e dal serbo Novak Djokovic. Tra gli altri italiani, si sale a 50 per l’impresa di Lorenzo Musetti e a 100 per quella di Flavio Cobolli o di Matteo Arnaldi.
Quote e scontri diretti
3R Goffin 🇧🇪 – Diallo (31) 🇨🇦 1-0
2R Auger Aliassime (12) 🇨🇦 – Tabilo 🇨🇱 0-0 1.56 2.41
2R Halys 🇫🇷 – Lehecka (15) 🇨🇿 0-0 4.38 1.21
2R Nakashima (29) 🇺🇸 – Majchrzak 🇵🇱 2-0 1.46 2.70
2R Ugo Carabelli 🇦🇷 – De Minaur (7) 🇦🇺 0-0 11.70 1.04
2R Rublev (13) 🇷🇺 – Nishioka 🇯🇵 3-2 1.27 3.75
2R Rinderknech 🇫🇷 – Michelsen (28) 🇺🇸 2-0 2.10 1.72
2R Zverev (3) 🇩🇪 – Royer 🇫🇷 0-0 1.20 4.53
2R De Jong 🇳🇱 – Mensik (17) 🇨🇿 0-0 3.09 1.36
2R Shapovalov (23) 🇨🇦 – O’Connell 🇦🇺 1-0 1.41 2.90
2R Comesana 🇦🇷 – Musetti (8) 🇮🇹 0-1 3.33 1.32
2R Darderi (26) 🇮🇹 – Yunchaokete 🇨🇳 1-0 1.99 1.79
2R Davidovich Fokina (18) 🇪🇸 – Arnaldi 🇮🇹 1-2 1.40 2.91
2R Cazaux 🇫🇷 – Norrie (30) 🇬🇧 0-0 1.88 1.91
2R Borges 🇵🇹 – Tsitsipas (24) 🇬🇷 0-2 2.24 1.64
2R Svrcina 🇨🇿 – Medvedev (16) 🇷🇺 0-1 4.08 1.23
2R Altmaier 🇩🇪 – Sinner (2) 🇮🇹 1-1 15.05 1.02
2R Khachanov (9) 🇷🇺 – Shang 🇨🇳 0-0 1.48 2.62
Non capisco perché Darderi venga dato sfavorito, soprattutto se la superficie non è veloce!
Valeva proprio la pena farci un articolo perchè è una cosa nuova. Giusto per far accrescere ancor di più le manie dei suoi fan
Personalmente spero che “tutto fili liscio” per il nostro Campione ma credo che questo 1T non sarà così “semplice” almeno sul piano psicologico.
Anzitutto Sinner è arrivato”in fretta e furia” da Beijing, mentre lui preferisce prendere contatto con i/le nuovi/e campi/palle già 4-5 giorni prima, adattandosi anche alle strutture ed all’alloggio.
Certo c’era ben riuscito l’anno scorso e comunque conosce già bene l’ambiente… e questo è un vantaggio!
Poi c’è un avversario che gli ricorda sicuramente una delle peggiori sconfitte della sua carriera ma…
…da allora Sinner è molto cresciuto ed Altmaier non è pericoloso sul cemento, almeno quanto su terra.
Detto questo, spero di vedere il Divino “brillare” fin da subito, con una dozzina di ace sullo scout.
AVANTI !!!!!
Ultimamente per i bookmaker c’è poco gusto nel fare le quote..
senza alcaraz in effetti non vedo da chi potrebbe perdere.
condizioni fisiche permettendo, naturalmente